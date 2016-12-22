Morj – харьковский арт-рок, в котором чего только нет

22.12.2016 15:41, Музыка: рецензии



Leon

Boudon

Продолжаем знакомиться с интереснейшими образцами современной независимой сцены.

«Арт-хаос группа "MORJ" — акт импрессионизма в музыке, полотно странного уличного художника "с черной бусиной в душе", где смело замешана бесконечная поэзия и спонтанная уличная цыганщина-безтрусовщина, психоделическая шаманская пляска-импровизация, лютая попса, переджаз, недопанк, полуфанк, танго-регги, вальсы, романсы, смех и слёзы, философская матерщина, любовь, театр одного вахтёра, болезненная трансовость текстов, невозможность пронзительных монологов-стихов, искреннее кривляние, классический академизм и трогательное словоблудие — попробуйте собрать всё воедино, и у вас ничего не получится...», «… а «МОРЖ» — это головоломка из четырёх букв, пяти человек, восьмидесяти восьми песен, написанных на чердаке дома по улице Ботанической, беспорядочности и заведомого вопиющего противоречия-несовместимости стилей-погружений, бородатого зелёного контрабаса в юбке, одноглазого гитариста с третьим глазом, ангела с бумажным кораблём, старика мухомора, ядовитого дворника верхом на спящей рыбе, сизокрылого клеща со сладкими пятками, нежного тринадцатисантиметрового Брежнева, летающей девочки-Бьорк, Аннушки с трубой без нижнего белья, нагло-рыжего дня без дозы, старого потёртого саквояжа с барабанами, деревянными египетскими лошадками, пластилиновой балериной и спиртным...» © Полина Велей, «Записки на морже».

Собственно, рассказать о Морже лучше, чем сделал это автор данных строк не сможет ни я, ни, скорее всего, кто-либо другой. От себя лишь добавлю, что их музыкальная палитра и правда, как вы уже наверняка успели догадаться, чрезвычайно богата и может быть интересна если и не каждому типу слушателей, то уж точно – самому широчайшему их диапазону. Теперь вы знаете о них если не все, то определенно – самое главное и необходимое. Осталось только послушать. ;)

Мой выбор: песни - «Пара с облаками в голове», «Пластилиновая балерина». Пластинки: первая и пока единственная «Пластилиновая балерина».