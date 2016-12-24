До Мажор «Ноэма» (Геометрия, 2хCD, 1990/2012)

24.12.2016 16:05, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Пощечина общественному вкусу. Или за что я раз и навсегда полюбил русского Роберта Фриппа.



Когда слушаешь новое издание лучшего альбома Андрея Сучилина и его разнообразной, многочисленной и по-хорошему буйной и неукротимой, точно литовский сейм, команды, в в мозгу возникает этакое клише – «артист, стоящий особняком даже в когорте нестандартной отечественной музыки». Среди музыкантов «До Мажора» нельзя не выделить двух Александров: Воронина и Соколова, клавиши и духовые, соответственно, и маститого барабанщика Михаила Плотникова. Также отметим, что тональность до-мажор - полная противоположность любимому нашему шансону, официально позиционирующему себя как адепта ля-минор.

В чем уникальность эпохальной пластинки, выходившей ранее на виниле от «Мелодии» - в усеченном виде? И зачем стоило ее издавать, да ещё так вкусно? Чего же блистательного делает Сучилин на своем самом-самом сильном релизе? Да ничего такого уж особенного. Просто то, что он делает - непохоже ни на что. Даже на Роберта Фриппа, с которым его некоторые сравнивают. На самом деле он совсем другой: пальчики бегают в ином направлении – даже немного знакомые с гитарной техникой это понимают. Несмотря на то, что Сучилин по всем правам является российским резидентом созданного Фриппом международного гитарного сообщества Guitar Craft и поучился - в меру отпущенного времени - у британского мэтра. И связал с ним свое имя; вернее, добрые люди связали.

Мне лично «Ноэма» уже тогда, в 90-м, был ближе и роднее тех же «Островов» или «Жаворонских язычков». Наш парень он и есть наш. Вот хотя бы тема «Котик-коток» - аж 06:07 чистого времени, это скорее, Дэвид Сильвиан, с синтез-флейтой и инфернальным арпеджио. А уж «Хина Вишну» - длинная, как коса пакистанской девственницы, этническая баллада, - пряный, горячий и терпкий саунд-гоголь-моголь. Куда торопиться? Все успеем.

Дождались и вокалов: нервная «Зарин-заман» уводит в лабиринты духовных пиршеств и ментальных пощечин. Нет, мы не жалеем. Да и вокал Кати Ковалевой располагает к катарсису. «Зарин-заман отравляет все живое в радиусе трех часов езды на велосипеде / А велосипед среду не загрязняет абсолютно / И на нем уехать можно далеко, почти куда захочешь...»

Интересная деталь: фундаментальная работа была выполнена в моем родном Зеленограде, в с детства любимом ДК, хорошим знакомым Костей Брыксиным. И хотя сам он выпустил интересную пластинку с характерным названием «Песни нашего двора», очень продуктивно работал с арт-роком и андеграундом. На его счету и «Чистая Любовь», и «Инструкция по выживанию», и т.д, и т.п.. И сделал всё классно. Мой личный выбор на «Ноэме» – вещь «Лукин». Фантасмагорическая история о реально существующем (или всё же нет?) этно-страннике, попавшем в непальскую тюрьму. С сэмплами протоколов допроса и, опять же, душераздирающим арпеджио. Песенки-то на альбоме все больше некороткие, да еще и без вокалов, а может так и надо? Туманно-эротические «Шаги» и амбиентный финал «Марш» ( с мрачной афганской темой) на почти шестнадцать минут. Мир стал совершенен, но от этого он не стал не более позитивен. И многим должно стать стыдно: почему Андрей смог, а кто-то упорно и по сей день эксплуатирует «три блатных аккорда»? Потому и ценен подобный штучный товар, как «Ноэма».



