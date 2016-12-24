Anna Netrebko «Verismo» - Yusif Eyvazov Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Antonio Pappano (Deutsche Grammophon)

24.12.2016 17:49, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Анна Нетребко – пример академического артиста, который стал медийно-интересным и кассовым – во всех смыслах слова. Сейчас, например, горячо обсуждается вопрос - получит ли певица Грэмми? Попробуем предсказать – да получит. А что, альбом «Verismo» - полнокровен и полнозвучен, талантлив, как работа, и заврешен, как идея, он впечатляет и не допускает сомнений.



«Verismo» – ожидаемый «хит сезона», его ждали, ему пророчат борьбу за самые высокие оценки. Причём в заслуженности, естественности ситуации сомнений не возникает. Анна Нетребко в отличие от большинства отечественных артистов любых жаров и стилей имеет здоровое отношение к работе медиа и формированию своего образа, при этом блестяще поёт и ярко ведёт себя на публике. Получается гармоничный образ. Это происходит с ней не вдруг, не мгновенно, а с самого начала карьеры, т.е. это не навязанная жизнью поза, а естественное отражение времени и понимание окружающего мира.

Веризм – удивительный жанр, одна из вершин человеческого духа, созданный большими талантами в сильное время. Эффектные и болезненные, пережатые чувства, противоречивые эмоции, страсти – показать такой образный спектр певице помогает реальность. В четвертом, записанном на альбоме целиком, акте «Манон Леско» Пуччини Нетребко поёт с мужем – тенором Юсифом Эйвазовым, с которым певица уже выступала и на центральных телеканалах. Они, конечно, достигают апофеоза, катарсиса, полёта духа и тела. Всё это поддержано мощью и эмоциональностью оркестра – он звучит по-хорошему театрально. Так же на «Verismo» записаны арии и дуэты из опер «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» Джакомо Пуччини, «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, «Мефистофель» Арриго Бойто, «Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа, «Андреа Шенье» Умберто Джордано, «Валли» Альфредо Каталани и «Джоконда» Амилькаре Понкьелли.

Постоянно звучащий вопрос - как сделать оперу интересной, захватывающей, актуальной, привел к появлению в спектакле чувств, словно взятых из повседневной жизни. Это – норма для веристов и выглядит актуально для нашего времени, также, как и мелодраматичность, и сексуальность. Несколько искусственная страдальческая атмосфера, свойственная веризму, как жанру именно итальянской оперы, предполагает особый артистизм и активность подачи – в формате аудио это особо заметно. При этом, в бытовом восприятии именно эти черты жанра оказались опорными точками восприятия оперного жанра массовой публикой, поводом и для восторгов, и для насмешек.

Мы уже писали про подобный альбом звёздного немецкого тенора Йонаса Кауфмана в сопровождении оркестра и того же, что и на альбоме Нетребко, дирижера Антонио Паппано. Опера нанизывает эмоции одну на другую, ощущает реальность, как чудо, демонстрирует классический пожар чувств среди серости быта. Это не то искусство, где можно стать успешным благодаря только медийным взрывам. Оно объединяет стремление к внешнему эффекту и внутреннюю глубину с народностью и отточенным, совершенным мастерством музыкантов.



