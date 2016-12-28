Тропический нью-вейв на русской почве

28.12.2016 07:45, Музыка: рецензии



Leon

Boudon

Когда мы говорим «русский нью-вейв и инди-рок», подразумеваем Pompeya, а когда говорим Pompeya, подразумеваем «русский нью-вейв и инди-рок». Их ритмы и мотивы заразительны, а мелодии – по-настоящему цепляют, сильно и крепко врезаясь в память и основательно и надолго оставаясь там.

Трудно поверить, что исполняя песни на чистейшем английском, они - русские, - но это, - удивительно! - черт возьми, так. С легким налетом танцевальности, стильным, мягким и приятным вокалом, тропическая, словно калифорнийский залив, их музыка позволяет неплохо расслабиться. А хиты вроде «90», «Cheenese», «Power», «Slow» - так и вовсе разрывают. Чтобы Pompeya смогли вас порадовать, не нужно быть гением или иметь высшее образование – достаточно просто иметь уши и хотя бы намек на вкус. Их песни абсолютно универсальны и будут одинаково уместны как для шумной вечеринки, так и для одиночного прослушивания.

В творчестве ребят ярко и явно прослеживается ключевое влияние диско 70-х, поп-музыки 80-х и инди 90-х. Оно и понятно – группа по собственным же словам позиционирует своим идейным вдохновением именно эти направления, заявляя: «70-е, 80-е и музыка этого периода просто великолепны сами по себе. Мы выбираем ее и продвигаем вперед!».

В 2007 году банда отмечена престижной клубной премией «Золотая Горгулья», лауреатами которой были лучшие российские команды, а также такие зарубежные коллективы, как Stereo MC’s и Crystal Castles. Появившись в 2006, Pompeya взорвала всю российскую музыкальную общественность, сразу же возымев грандиозный успех среди публики и прессы: бэнд успел дать концерты во всех известных клубах Москвы, выступив с такими мастодонтами современной британской и мировой рок музыки, как Stereophonics и Travis.

В 2007-ом группа успешно концертировала во множестве городов России, на таких крупных мероприятиях и фестивалях, как Faces & Laces, Adidas Originals Street Party, Stereoleto, французский Transmusicales и «Пикник Афиши», в Америке, например, в начале февраля этого года в Лос-Анджелесе, в клубе «The Echo» - что, уже само по себе, нехилый знак качества – а также в Молдавии, Белоруссии, Украине и даже во Вьетнаме. В апреле 2012-ого Pompeya появилась в эфире «Вечернего Урганта», исполнив песню «Slow». За 9 лет своего пребывания на российской музыкальной сцене парни оставили существенный след в ее истории в виде 3 альбомов, 5 мини-альбомов, 2 синглов и 4 видеоклипов.

Мой выбор: песни - «Slow». Пластинки: «Tropical».