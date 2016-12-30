«Восточный Синдром» «Студия 13» (Геометрия, 1987/2009)

30.12.2016 11:27, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Будете у нас на Колыме? Ментальное путешествие в страну мечты лучшей магаданской группы за последний миллион лет, записавшей главную психоделическую пластинку нашего рока.



Есть такое понятие: музыка, которую мы потеряли. В данном случае, это не фигура речи . Странная и так до конца и неразгаданная команда выпустила без лишних эпитетов гениальный магнитоальбом. А потом ее участники начали как-то резко покидать наш мир, а замены им не нашлось. Оригинальный состав «Восточного Синдрома», записавший «Студию 13», оказался уникальным и не подлежащий дублированию. Как и их стиль. Логическое следование – перед нами первое российское издание лучшего альбома по-хорошему заумной группы с Тауйской губы Охотского моря . Естественно, с лошадиной долей ремастеринга, аутентичной обложкой (почти как в конце 80-х – взятой из самиздата) и кучей трогательных фотографий того самого времени в буклете и своеобразной историей создания этой эпохальной пластинки.

А что же такого чудовищно-прекрасного сделали в магаданском ДК и на дому при посредстве 16-канальной студии эти люди? А именно Андрей Неустроев (вокал, бонги), Костя Битюков (вокал и гитара), Саша Пономарев (гитары), а также Евгений Валов (бас) прыгучий Володя Бовыкин (саксофон и кларнет) и Юрий Хотенко (ритм-бокс). В принципе… Да что там! Взяли сибиряки-приморцы и придумали свой стиль. Можно было бы сравнить с поздним, восьмидесятническим «Кинг Кримзоном», если бы не явное противоречие – маститые англо-саксы прославились техникой и холодной рассудочностью; скромные магаданцы – техникой и практической отключкой разума. Пусть работает подсознание. Это и есть подлинная неразбавленная психоделика. Еще просится параллель с Брайаном Ино, но и тот работает в основном извилинами. Гитара Кости – отсылка к Марку Рибо, но и тот больше воинствующий антрополог, чем вития. А здесь прорыв и озарение.

Два несомненных шедевра: «Куклы», и длинный, под девять минут «Кельт». Переливающаяся гитара, булькающий бас, два вокала, Неустроева и Битюгова, похожие, как линии изморози на окне, и разные, как разламывающие небо елочки молний. Вот и тексты соответствуют космическому направлению эстетики. «Я кельт. Моя родина - белые снежные бури. В зеленых кафтанах одетые сосны величия. Я верю - сегодня удачной должна быть охота». Точно коты, они видели иную реальность. Остается загадкой, как все это можно было создать буквально на коленках.

Немного и записали – всего девять треков. Стараниями издателей меломаны обрели и финальный бонус - поистине инфернальный трек «Казино», его не было в оригинале 87-го. И такими вещами дальневосточные саунд-алхимики разбрасывались? Богаты душой, однако. Сам бы я на первое место поставил фрейдистскую «Ханжу» и трансцендентальный «Город рыб». Этакий нектар из основательно забродивших нот. Еще ремарка: релиз официально посвящен памяти фронтмена Битюкова. Оставил нас и Валов. А «Студия-13» жива, и все молодеет с каждым годом. Не верите? Проверьте.



