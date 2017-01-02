Yehudi Menuhin «Anniversary Edition» (Мелодия, 6хCD)

02.01.2017 20:35, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Перед нами сегодня одно из самых креативных по форме и одухотворённых по содержнию изданий легендарного экс-советского лейбла. Это и демонстрация уровня материала, который имеется «в запасе», и рассказ о том, как музыка может украсить жизнь, и подтвержденеи мысли, что форма может и должна соответствовать содержанию.



Для внимания к этому релизу есть повод – в прошлом году исполнилось 100-лет со дня рождения одного из величайших скрипачей ХХ столетия – Иегуди Менухина. Исторические записи, включенные в этот комплект, сделаны в ходе триумфальных приездов музыканта в СССР - в 1945 и 1962 годах. Иегуди в Москве играл с настроением взрывным и всеобъемлющим, энергично и энергетично.

Менухин – старый еврейско-российско-американский скрипач в моей «карьере» слушателя занимает совершенно особенное место, таких единицы - Сеговия. Рихтер… Это люди, которые звуком уводят к тому, что много больше человека и много выше правил и слов, причём дорогу прямую – просто каждый называет и понимает её по своему. Скрипку Менухина можно слушать бесконечно, как орган. Здесь есть всё - и вековая тоска и умная радость, и человечность, и мудрость.



Первые два диска – отражение гастролей 45 года, на них царит послевоенная напряженная эйфория. Качество записи, естественно, иногда неидеально. Скрипач вёз на гастроли популярный материал, соединявший эпохи. На первом альбоме – Сонаты - напряженно романтичная Сезара Франка и взвинченная Клода Дебюсси, «Nigun» Эрнеста Блоха, «Румынские народные танцы» Белы Бартока. Второй диск рецензент ждал особо – его программа феерична. Это коллекция незабываемых мелодий – синонимов радостной виртуозности и концертной одухотворённости. Тут Камилл Сен Санс - «Интродукция и рондо-каприччиозо», Новачек - «Perpetuum mobile», Пабло де Сарасате - «Цыганские напевы», Антонин Двожак - «Славянские танцы», и опять Дебюсси - «Девушка с волосами цвета льна», а также баховская Чакона из Партиты No. 2. С Иегуди играют пианисты Лев Оборин или Абрам Макаров.





Самый серьезный диск – третий (1962). Тут – фрагменты и произведения Баха и Бетховена (в том числе из «Крейцеровой сонаты»). Строгость и размеренная задумчивость скрипки соло – особое слушание, особая атмосфера, поддержанная деликатным аккомпанементом Хефцибы Менухин. Диск №4 (1962) представляет две стороны таланта скрипача, два типа сложности, две сонаты - Бартока и Моцарта. Появляется ощущение единства материала, взятого из разных эпох – как из разных вселенных. Такие внезапные параллели очень украшают слушание. Диск представился эмоциональным и энергетическим центром коллеции. На диске №5 (1962) - концерты Баха (BWV 1041, BWV 1042, BWV 1060R) и Моцарта (No. 5). Это неправдоподобно гармоничная запись, трек-лист формирует правила восприятия. Бах звучит по моцартовски легко, а Моцарт по-баховски глубоко и энергично. Альбом записан с легендарным Московским Камерным Оркестром – дирижёр Рудольф Баршай. Диск №6 (1962) – вершина виртуозности и романтизма, силы и уверенности. Тут звучат Соната №3 Брамса и концерт Бетховена. Аккомпанемент – Хефцыба Менухин и ГСО СССР - дирижер Евгений Светланов.Оформление комплекта вдохновлено эпохой грампластинок 40–60-х годов XX века и выполнено в виде книги, драпированной показательно непраздничного, делового и стильного коричневого цвета крафтовым картоном. «Мелодия» совершила издательский серьёзный поступок, что во времена интернет-одичания становится нормой реальной жизни и условием выживания культуры.К музыке Иегуди очень не хочется применять банальные определения – как и к работе любого гения. Она открывает свой мир, через который наш смотрится - таким, какой он есть, без наносных истерик и умностей - таким, каким мы его и сами - знаем, чувствуем, но понять, сказать, передать своё ощущение - не можем. Менухин – смог.