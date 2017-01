Metallica «Hardwired...To Self-Destruct» (Blackened Recordings/Юниверсал Мьюзик)

08.01.2017 11:08, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Никто не сможет обвинить эту великую метал-рок банду в том, что она медленная или скучная, при том, что групп и шустрее, и злее развелось за годы металлизации планеты –легион. От песен нового альбома Metallica остаётся особое и редкое ощущение отсутствия суеты, твёрдого шага и уверенности в сделанном.



Новый, десятый альбом культовых американцев, в начале карьеры предусмотрительно придумавших для себя эпонимическое имя, называется «Прошит... на саморазрушение». Пожалуй, предложим другой вариант «Заточен… на саморазрушение». Такой, несколько вольный перевод, возможно, покажется даже более адекватным. В оригинале есть намёк на машинную, электронную сущность главного персонажа – «лирического» героя, в русском же переводе появляется ненужная «тряпичность», глагол же к альбому всё же хочется примерить более связанный с работой по металлу.

Альбом - двухдисковый гимн этому самому саморазрушению, чего-то эдакого и ждали от группы поклонники. Ныряя в психонавтические глубины, песни не ищут там позитивов, а кувыркаются в волнах нервности и ужаса. Музыканты решили стать ближе к народу, кровавая, рентгенообразная каша образов на кавере и в буклете заставит вспомнить напугавший вас когда-то триллер, но не задуматься над социо-психологическими реалиями бытия. Эмоции начинают преобладать над философиями – в этом видится отличие последних альбомов группы от её давних, классических работ.

Группу сильно развернуло, она словно сделала шаг назад - к внятному харду. Конечно, не к классическим звучаниям, а к самой его тяжёлой разновидности – эта тень маячит и в саунде, и в бонусах. Хитами-синглами назначены «Hardwired», «Moth Into Flame», «Atlas, Rise!» - все с первого диска, очевидно, что он был выточен раньше. Второй альбом показался не менее накатистым и агрессивным, но более разбросанным, размазанным, что ли. К рекомендациям добавим от себя мерный шаг композиции «Here Comes Revenge», диппёловские оголоски в риффе «ManUNkind» - единственной вещи, созданной при участии бас-гитариста Роберта Трухильо. Остальной материал написали неизменные авторы большей части репертуара группы Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих. Выделим и финальное рубилово «Spit Out the Bone».

Отдельно не забудем бонусный, третий диск делюкс-издания. Подозреваем, что он есть не у каждого из нас, однако, полагаем, что надо быть в курсе. На нём - «Ronnie Rising Medley», трек посвящённый Ронни Джеймсу Дио, далее прут кавера на (вновь та же тень!) Deep Purple «When a Blind Man Cries» и на Iron Maiden - «Remember Tomorrow». Плюс архивные live-вещи, в которых участвуют экс-участники банды Клифф Бёртон и Дэйв Мастейн. Хороший делюкс.

Второй уже альбом (предыдущим был «Death Magnetic» (2008)) Metallica играет аккуратный метал-хард, музыку интересную, но как иногда кажется, архаичную. Группа зацикливается на негативных выплесках человеческой натуры, при этом, не «гонится» за молодёжью и братьями по отсутствию разума. Кажется, у них наступил период зрелости, теперь музыканты согласны, что они, может быть, и «не самые крутые», но зато они - в самый раз - подходят и ко времени, и к стилю и поклонникам, которые тоже не молодеют.