The Rolling Stones «Blue and Lonesome» (Polydor/Юниверсал Мьюзик)

11.01.2017 10:18, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Свежий релиз знаменитой группы – собрание блюзов Хаулин Вулфа, Литтл Уолтера, Вилли Диксона, Мемфиса Слима, Джимми Рида. Но тема «роллинги и блюз» не так радостно-однозначна, как её преподносят. По крайней мере, группа, играя блюз – по уверению гитариста Кита Ричардса - «всегда», подобный диск выпустила всего лишь второй раз за карьеру.



Запись весьма похожа на первый альбом группы – «The Rolling Stones» (в США – «England's Newest Hit Makers») 1964 года. Высказывалась мысль, что если «Blue and Lonesome» окажется последним альбомом RS, это будет красиво. Мы такой поворот разбирать не станем. Ни один рокер не будет против того, чтобы вернуться в мир, где правят энергии его молодости, но перерыв длиной в карьеру заставляет задуматься. Массмедийная истерия вокруг «Blue and Lonesome» объяснима – уровень материала тут на порядок выше «продукта», производимого цифровой цивилизацией. Самая «новая» композиция датируется 1967 годом, большинство, вообще – из 50-х. Это искусство уходит в область этнографии – вряд ли случайный молодой человек на улице назовёт вам своего любимого блюзмена. Великих же, тех, чьи вещи будут петь и через годы, с нами не осталось.

Новый альбом, как тот, давний, катится вперёд беспроблемно и безупречно, как камень с горы. Мик Джаггер – буквально одушевляет песни, живёт ими, эта черта всегда с ним, а вот гитаристы не так эффектны. Кит Ричардс и Рон Вуд создают крепкую основу звучания, они ближе к блюзу, чем экстравертный Джаггер. Никто не сомневается в чувстве стиля группы, то, что музыканты не ошиблись, подтверждают и первые места хит-парадов. Но такое не могло бы произойти с оригиналами этих композиций! Новая же запись, безусловно, медийна – ни одна глянцевая радиостанция не постесняется поставить её в эфир - не только из-за славы музыкантов, но и из-за безобидности звучания.

Буклет рассазывает, что запись сделана в чикагском стиле. Вспоминается тамошняя студия Chess Records, но альбом не дотягивает до «Fleetwood Mac In Chicago - Blues Jam at Chess» (1969). Вспоминается и «The London Howlin' Wolf Sessions» (1971) с участием Эрика Клэптона, Билла Уаймена, Чарли Уоттса и Ринго Старра - запись Хаулин Вулфа, учившего британских рок-звёзд играть блюз. Как и там, на новом диске роллингам помогает Клэптон, его гитара украшает «I Can't Quit You Baby» и «Good Thing», он великий, но среди белых блюзменов. «Blue and Lonesome», как все последние «роллинги», безупречен, но рок-н-ролл, вроде бы, таким быть не должен? Говорят, что музыкантов, играющих слишком хорошо, порой выгоняют из рок-групп. Тут выгонять пришлось бы всем - всех, поэтому примем ситуацию такой, какова она есть. RS записали блюзовый альбом в новом качестве и, несмотря на современные технологии, сохранили ощущение «того самого» саунда, только он стал как-то мягче, приятнее. Отсюда ещё вопрос – может ли «настоящий» блюз быть приятным? Что сказал бы про этот диск старина Воющий Волк фантазировать не станем.

У элитарных рокеров получился отличный коммерческий альбом, и, одновременно, он - из лучших блюзовых альбомов десятилетия. Люди, не слышавшие раньше толком такую музыку, получают хороший шанс распробовать её, но у остальных может появиться опасное желание, не забыть, конечно, но слегка отодвинуть в углы памяти всё то, что происходило с командой эти 52 года.