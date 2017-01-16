Михаил Борзыкин «Перекрёсток» (Геометрия, 2002/2016, CD/DVD)

16.01.2017 16:19, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Показалось, что, рассказывая о новых изданиях исторических альбомов, строивших и ломавших восприятие слушателей, мы не всегда уделяем достаточно внимания бонусным дискам. Ввиду окончаия выпуска дискографии легендарной группы «Телевизор», попробуем исправить этот недостаток – здесь и сейчас.

Альбом появился, как запись сольного выступления лидера питерских рок-звёзд в московском Театре песни «Перекрёсток» Виктора Луферова. На первом диске записан аудиовариант концерта, известный фанатам и коллекционарам. Так что смотрим на Борзыкина-соло и электрические клавиши KORG на DVD-бонусе.

Артист, конечно, не великий пианист-вокалист. Его сила – в энергии, в понимании стиля, чувстве правды, неважно, разделённом слушателем или нет, в знании актуальной музыки. Программы дисков отличаются, что-то издано на видео, что-то на аудио, часть вещей присутствует и на основном, и на дополнительном диске. Представление о концерте это уточняет, а ценность бонусов поднимает. На видео восстановлен ориганальный порядок исполнения вещей, что, опять же, позволяет лучше почувствовать концерт.

Вторая часть видео-бонусов - программа «Синие страницы. Ночной разговор» - телепередача 5-го канала ТВ с ведущим Алексеем Лушниковым. Ролик «концептуально» рекламирует совсем другой альбом, вышедший как раз в это время, «Путь в успеху». Но, по смыслу, по формату, материалу соответствует «Перекрёстку». Таковы извилистые пути творческой жизни и следующей за ней след в след коллекционерской и издательской работы и заботы. В конце передачи артисту дарят полезный подарок - поднос с коллекцией пива «Балтика».

Бонусные вещи альбома «Муха-блюз» и «Она ушла из дома» - внезапно оказываются в середине трек-листа – там, собственно, где они и звучали на концерте, но не в финале, где мы привыкли находить дополнительные треки. То есть и в этом аспекте издание тянется к передаче процесса и продукта таким, какой он был изначально, а не таким, как его подавали издатели первого выпуска альбома. Впрочем, то старое издание остаётся, конечно, продуктом своего времени и, значит, артефактом.

«Перекрёсток» стоит в дискографии между дисками «Путь к успеху» (2001) и «МегаМизантроп» (2004) – но, с позиции сегодняшнего дня, он выглядит как давнишняя мысль, подготовка к недавнему альбому «ИхТИОЗАВР». Не в плане социальной напряженности, тут круче диск 2016-го, или политической яркости – тут отдадим первенство альбому, записанному у Луферова, а именно, как работа с формой, стилем, трендом – «Борзыкин и клавиши». Этот альбом и формально, и фактически показывает, что Михаил не шутит в творчестве, не устраивает театров – ему проще и понятнее один на один с обстоятельствами, тем более, что индивидуальное мастерство со временне растёт. Его альбомы – и новые, и вот такие, старые определенно говорят об индивидуальности, стиле и месте музыканта.



