Ifwe: «мы знаем, они не со зла ругают новые песни»

21.01.2017 17:22, Музыка: рецензии



Если мы. «А что, если мы попробуем?» – с этого вопроса началась основанная двумя братьями группа из Петербурга.

Михаил и Александр Плетневы оба поют, иногда меняясь партиями, попеременно дописывая тексты и музыку – и все это получается у них совершенно естественно. Они даже на вопросы в интервью отвечают, заканчивая предложения друг друга. Достаточно поговорить с ними всего несколько минут.

Критики именуют Ifwe «постсоветским чиллвейвом» – музыкальным стилем, основанным на ностальгических настроениях двадцатилетних. Однако сами музыканты относят себя к «новому фолку». Они убеждены, что фолк-музыка пришла на смену эстетике агрессии и стала вдруг естественной для нового поколения. Наступило время мечтать, сочинять и наслаждаться жизнью.

Братья Плетнёвы выросли в Череповце и переехали в Санкт-Петербург, осознав бесперспективность провинциальной жизни. Они начали заниматься музыкой в родном городе: Александр работал диджеем, Михаил был гитаристом в нескольких местных рок-группах, а после переезда входил в состав дуэта File Foreli, исполнявшего электропоп. Жизнь в Петербурге сплотила братьев, которые прежде недолюбливали друг друга, а их музыкальные пристрастия не всегда совпадали. В феврале 2011 года, предаваясь мечтам о лете, они записали песню «Моё побережье» и после одобрительного отклика друзей сделали ещё несколько записей, составивших мини-альбом Red. Внимание к их музыке привлекли публикации в проекте Look At Me и на сайте журнала «Афиша», где их стиль окрестили «русским чиллвейвом». В том же году к дуэту присоединился бас-гитарист Дмитрий Звездин. Спустя ровно год после начала своего существования как группы, музыканты записали свою первую пластинку «Вся моя радость» – сборник всех песен, имеющихся у них за данный период, часть которых они переписали заново. Если раньше музыканты выступали с двумя лэптопами, теперь же у них больше живых инструментов: пара гитар, живой бас, небольшой синтезатор и никаких ноутбуков.

Если у природы есть голос, то это, безусловно, Ifwe. Ну, по крайней мере, один из голосов. Красочные пейзажи и простые человеческие переживания, изображенные сквозь призму всамделишной поэтичности, приковывают наушники к ушам. Это именно такой «постсоветский чиллвейв», каким он и должен быть: реверберация на вокале и гитаре, тихая драм-машина, голос в какой-то утренней дымке, эхо, мягкая нежность, колыбельный минимализм. В их песнях есть все, что необходимо данному жанру: на обложке первой EP — Красная площадь с очередью в Мавзолей; в текстах песен — трепетный романтизм, трогательная ностальгия и сентиментальность: засохшие фломастеры, потерянные побережья, солнце, воздух, пляж и строчка «мы знаем, они не со зла ругают новые песни». Ifwe ровно про это: про воспоминания о детстве в разрушенной империи, про романтику прошлого, которого больше не будет, про попытку обрести когда-то потерянную невинность и чистоту, про путешествия, друзей и хорошее настроение, про погоду и приятное времяпрепровождение, про простое человеческое счастье. Обо всем, что делает жизнь счастливой. Смысл жизни для них – в мелочах, а красота – в самых неочевидных вещах: велосипедах, фломастерах и кассетных магнитофонах. Они ассоциируют свою музыку с кинематографом о поисках счастья: «Курьер», «Затерянная империя», «Красота по-американски», «Донни Дарко», «Луговые собачки» – все эти ленты о тех, кто, однажды окончательно запутавшись, заново стал открывать для себя какие-то очевидные вещи. Простое счастье стало ключевым понятием для команды. Группа Ifwe — в прямом смысле слова родная, при условии, конечно, если вы родились в конце 80-ых в Советском Союзе. Впрочем, и это правило весьма условно. Данная музыка будет близка и интересна всем ценителям чего-то ненавязчивого, непретенциозного, по-хорошему простого, насквозь русского и, без сомнений, прекрасного.

Сейчас участники ifwe живут в одной квартире Санкт-Петербурга (справедливо для 2012 года – не так давно ребята переехали в Вильнюс), репетируют в комнате с видом на Фонтанку и им очень хорошо втроем. Здесь они ведут посвященный мировой музыке блог «Russian Adults» и составляют для него музыкальные компиляции, играют по пятницам с друзьями в «Playstation» и посещают уютные питерские бары, устраивают концерты и вечеринки, издают на домашнем лейбле небанальную электронную музыку и регулярно выступают как профессиональные ди-джеи.

В 2012 успели дебютировать на «Пикнике «Афиши»», фестивалях «Стереолето», «Ferma» и эстонском «Shilling», а также на «Электро-Механике». Осенью Ifwe записали третий мини-альбом «Научи меня драться», заглавный трек из которого вошёл в сборник Apples, составленный Дэвидом Макфадьеном, создателем сайта Far from Moscow.

В январе 2012 года Плетнёвы среди 20 других исполнителей принимали участие в создании собственной версии песни группы «Хроноп» под названием «Ночь птиц»; их переработка вошла в одноимённый сингл, где она была обозначена как «Panno rework». Весной Ifwe были отобраны в рамках проекта «10 молодых музыкантов» на Look At Me и сотрудничали с Найт Джуэл, которая поработала над звучанием их песни «Вся моя радость», ставшей заглавной композицией дебютного альбома группы. Релиз был анонсирован на сайтах Lenta.ru, OpenSpace.ru и «Афиши» и размещён на Яндекс. Музыке; на физических носителях диск вышел 13 июня под лейблом «Снегири»; в тот же день состоялась презентация пластинки в московском клубе «16 тонн». 28 июня стали лауреатами музыкальной премии Артемия Троицкого «Степной волк-2012» в номинации «Дебют».

У Александра Плетнёва есть собственный музыкальный проект Ponty Mython; под этим именем он записывает треки в стилях диско и хаус. Он также является соучредителем лейбла Beats Delivery Records.

В феврале 2014 года братья Плетнёвы представили несколько электронных композиций в проекте Umdieecke (в переводе с немецкого «за углом»).

Но должен вас разочаровать – вы не сможете насладиться их музыкой вживую – группа недавно прекратила свое существование. Любим, помним, скорбим.

Мой выбор: песни - «Мое побережье», «Спасибо». Пластинки: «Вся моя радость».

Что ж, тем временем, ко всеобщему сожалению, мое повествование подошло к концу. И можно бесконечно ругать российскую эстраду и шоу-биз за отсутствие таланта и вкуса, но есть факт, с которым не поспоришь – наши умеют создавать по-настоящему качественную музыку. Просто иногда, чтобы найти самую большую жемчужину, нужно нырять на самое дно морских глубин и пещер.

P.S. Это еще совсем не конец – в относительно скором времени я планирую написать еще, скорее всего, по крайней мере 2 материала на данную тему – благо она весьма обширна и благодатна. До новых встреч!