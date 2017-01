Девушки меняют мир

Эти певицы меняют стиль, смешивают противоположности и иногда кажется, что именно они знают, как будет звучать будущее. Альтернативный хип-хоп, метал, попса - продолжаем внимательно слушать, что нам предложат поющие дамы – разных наций, цветов, талантов и жизненных правил.



Skye & Ross «Skye & Ross» (Cooking Vinyl/Союз Мьюзик)

Гимн волшебству и непонятной алхимии человеческих взаимоотношений. Некогда коллеги по Morcheeba - мультиинструменталист, продюсер, композитор Росс Годфри и вокалистка Скай Эдвардс - годами старались, работали, делали проекты, но по отдельности ничего сравнимого с группой у них не получалось.

В проекте Skye & Ross они словно откуда-то достают трогательность и нежность, смешанные с торжественностью, ритмичная неторопливость ловится в сеть трип-хопа и даунтемпо. Это чудо группового творчества, дыхания, отлично знакомо фанам старого рока, сегодняшние музыканты меньше зависят друг от друга. Ведь так всё просто – досточно задумчиво тянуть четные фразы куплетов, да? Ничего особенного - спокойные гитары, почему-то голос зазвучал, как голос ангела, а инструменты вдруг оказалось на своих местах. И что-то невыразимое вернулось.



Lady Gaga «Joanne» (Interscope/Юниверсал Мьюзик)

Сенсация! Гага – человек! Гаге неспокойно, она чувствует обострённым рыночным нюхом - что-то происходит! Запутавшаяся в собственных понтах леди записала альбом вполне нормальных и красивых песен. «Joanne» даже несколько сбивает с толку эклектикой. Тут сразу же мерещится кантри-рок, звучат гитарные переборы, да и фото на обложку помещено человеческое – ни кусков мяса, ни злых роботов там нет. И на кого только эта Леди тут не похожа – и на Донну Саммер, и на Энн Леннокс, и чуть ли не Ace of Base, есть и имитация Bee Gees, можно заметить влияния Motown. К нынешней эстетике она шла через альбом с Тони Беннеттом «Cheek to Cheek» и пение «Imagine» Джона Леннона на открытии Европейских Игр в Баку. Так и видятся за спинами хихикающей полуобнаженой подтанцовки сосредоточенные лица продюсеров и самой Гаги – что бы и где бы ещё поддюдюрить?

Настоящее имя певицы - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Stefani Joanne Angelina Germanotta), но название альбома отсылает якобы не к ней самой, а к её родственнице, давно умершей и молодой – а Гага унаследовала уже её имя. Ловкий вираж, как впрочем, и большинство движений артистки.

Теперь – отмечая новые-старые времна, звезда прикидывается, что она как все – обыкновенная американка в шляпе с рекламного щита на соседней улице. В песнях нет ни следа навязчивой электронщины – большинство вещей сыграла бы любая живая группа. Тут пригодился исполнительный продюсер Марк Ронсон – он знает толк в качественном псевдоретро. Из соучастников также особо отметим Флоренс Уэлч (Florence + the Machine) на финальной песне – «Hey Girl», (почти «А ну-ка, девушки») и Джоша Хомма из Queens of the Stone Age – этот суровый мужчина наиграл партии гитар в большинстве композиций. При этом, не забудем продолжающего «бакинскую» тему, скромно мелькающего в конце списка коллабораторов на композиции «Sinner's Prayer» Шона Леннона со слайд-гитарой – как это связано с тем, что Шон участвовал в давнем скандале, связанном с фото певицы – догадывается каждый сам. Посотрудничала Гага и с Беком в песне «Dancin' in Circles» и даже с Элтоном Джоном, но их работа а альбом не вошла.

«Joanne» - самый простой альбом певицы и поэтому, может быть, – лучший. Самое же обидное в происходящем то, что они ВСЕ – могут так, но годами делают вид, что современно быть не хорошим музыкантом (которым Гага, допустим, объективно является), а страшным роботом или куклой-дурой. Конечно, можно по-простецки порадоваться конвульсиям андрогинной цивилизации, тут же вспомнился и древний советский мультик, где девочке говорят – «какая ты красивая!» «Это потому что я плачу?» – спрашивает она. «Нет, это потому что ты не кривляешься!» - следукт ответ.



M.I.A «IAM» (Maya Arulpragasam/Interscope)

Тамильская девушка Матханги «Майа» Арулпрагасам делает музыку завернутую и ритмичную с явным восточным ароматом и, при этом, у неё получается продвинутый рэп. Активно политически ориентированная певица ловко плюсует индийские ритмы и американское продюсирование. Ей помогает большая компания продюсеров – в тоже время диск не звучит перегруженно. Делает Майа своё дело в довольно захватывающей и иногда провокационной манере – использует темы от войны с военщиной до участия в записи вокалиста моднючих One Direction и сэмпла мелодии Элтона Джона из «Короля Льва». И этот микс ипендов звучит абсолютно удобоваримо для американского рынка. У нас девушку знают почему-то меньше.



Tarja Turunen «The Brightest Void» (Edel/Союз Мьюзик)

Экс-вокалистку Nightwish продолжает бросать между полюсами попыток академической музыки и привычным, проверенным симфо-металом. «The Brightest Void» полностью возврещает ко второму полюсу, причём в формате сосредоточенного метал-харда. Мода на приквелы дотянулась до симфо-метала. Альбом – предвестник диска «The Shadow Sel», но певица избегает сравнений и говорит о самостоятельности работы, хотя она всё же звучит не слишком ярко и не очеть цельно. Трек-листы альбомов парой треков, т.е. незначительно - пересекаются.

Подпевает на одной вещи финская рок-звезда Майкл Монро, участвует в записи барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит. Диск украшают поп-мемы – «House of Wax» Пола Маккартни и «Goldfinger» из киносаги о Джеймсе Бонде, спетая когда-то Ширли Бесси – тут Тарье соревноваться непросто. Удачнее получается тема из «другого кино», собственно, из аргентинского триллера «Corazón Muerto». Завершает трек-лист песня Тарьи и Within Temptation — «Paradise (What About Us») – вот в дуэте с Шарон дель Адель силы, скорее, равны.