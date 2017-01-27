Джунгли «Шесть марокканских ямщиков»/«Весна в Шанхае» (Геометрия 2 CD 1987-89/2006)

27.01.2017 23:37, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Неуклюжая, но искренняя самба автора и поклонника под главных арт-скоморохов с берегов Невы



Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». У Паганини украли чуть ли не мешок нот. Шпаликов писал на бланках в Главпочтампте – не было денег на бумагу и чернил. Одной из самых невероятных наших супергрупп фатально не везло с записью ее опусов: из огромного наследия, даже грандиозного, извините за такое слово, зафиксировать на носителях удалось всего два альбома. «Шесть марокканских ямщиков» и «Весна в Шанхае» - все, что осталось - фактически случайно. Во время европейских и отечественных туров, на передвижных студиях, и даже домашних, вроде датской Humdrum Studio или польской CCS Studio По счастью качество было вполне приличным, и, благодаря современному ремастерингу, удалось донести до потомков наследие ленинградских рок-берлиозов.

Что такое «Джунгли» и кто в них бродит? Это была крайне многочисленная команда, где артисты разных творческих направлений порой с легкостью заменяли друг друга. Но происходило это все под чутким руководством Андрея Отряскина. Почему супергруппа? Да просто ее участники переиграли до или после в самых знаковых командах Питера, Москвы, и, извините, всего остального музыкального мира.

Оба альбома выполнены в очень типичных «джунглианских» жанрах; хотя, при характерной для них полистилистике, звучит эта классификация странно. К примеру, даже заглавная «Шесть марокканских ящиков» с первого диска сочетает в себе латино и фри-джаз, мистическую этнику и психоделический ретро-серф. Столь же ласковым лоскутным одеялом можно представить и «Апрель», и «Ностальгию».

Многие называют музыку питерских арт-скоморохов минорной и даже депрессивной. Не соглашусь. Они, к примеру, очень уважают самбу, под которую так и тянет пуститься в пляс. Как этот самый пляс будет выглядеть, дело другое. Неторопливо так… Выкинуть коленца не вредно и под треки «Пляска (Хоровод)», «Замкнутый круг (Цикл 22)» или «Измерения». Это уже с «Весны в Шанхае». Кстати, записаны они были на ленинградском филиале «Мелодии», но по качеству весьма похоже на «Ямщиков». Теперь в результате хитроумного мастеринга, звучат, э-э, ну, как после операции по удалению катаракты. Сняли некую пелену, и мир, в данном случае, саунд, заиграл живыми красками. Тем более, что есть, чем играть. Есть, с чем сравнивать – помню те записи 87-го. Ох, как засияла еще одна ментальная самба: «Эпитафиия», рожденная в Ленинградском Доме Радио. Есть еще и вишенка в этом пряном коктейле: потешный и одновременно пронзительный мультик «Око», входящий в «Весну в Шанхае».

«Джунглям» судьбой или кем-то еще было отпущено, по большому счету, всего десять лет активного существования. Андрей Отряскин теперь живет в Сиэтле. Однако в столице гранджа он занимается лишь учительством. Один из лучших барабанщиков не только России но и мира Александр Кондрашкин (ах, какое у него роскошно мягкое соло в «Войне всех против всех»!) к сожалению, оставил нас. Певцы-студенты из Ганы уехали на родину и кушают ананасы, попутно отстреливаясь из калашей от недругов. Бесконечно харизматичный перкуссионист Паша Литвинов до своей сугубо преждевременной кончины играл в «Аукцыоне». Там же играл Рубанов. Басист Игорь Тихомиров, совмещавший «Джунгли» и «Кино»,,ушел в «ДДТ» и стал их штатным музыкантом. Да про каждого можно сказать самые теплые слова. Главное, теперь мы слушаем их откровения, а некоторые и танцуют - по мере возможности.



