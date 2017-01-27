﻿ КОНТРАБАНДА || журнал • новости • интернет-радио. - Джунгли «Шесть марокканских ямщиков»/«Весна в Шанхае» (Геометрия 2 CD 1987-89/2006)

Искать

• ЦИТАТА »

Бизнес в Америке - это война. Бесконечная война одних мерзавцев с другими. И уж тут Америка ничем не отличется от других стран. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1947. Родился Дэвид Байрон - музыкант, участник "Uriah Heep" (Великобритания).

  1954. Родился Ричард Манитоба - музыкант, участник "Dictators" (США).

  1972. Родился Александр Андрюшкин - музыкант групп «Инструкция по выживанию» и др (Тюмень).

  1976. Родился Алексей Старчихин - перкуссионист, музыкант группы "Междометие" (Москва).

  1973. Родился Макс Гурин - музыкант, поэт, писатель, публицист (Москва).

  1925. Родился Исидор Изу - поэт-леттрист (Франция).

  1984. Родилась Марианна Плотникова - поэтесса (Уфа).

  1980. Родился Антон Бушунов - поэт (Орёл).

  2006. Скончался Нам Юн Пайк - художник, перфомансист, участник "Fluxus" (США).

  1914. Родился Джером Камровски - художник (США).

  2008. Скончался Бенгт Линдстрём - художник (Швеция).

  1905. Родился Барнетт Ньюман - художник (США).

  1924. Родился Питер Вулкос - художник (США).

• ЗАВТРА »

  1942. Родился Марти Балин - музыкант групп "Jefferson Airplane" и "Jefferson Starship" (США).

  1951. Родился Фил Коллинз - музыкант, участник "Genesis" (Великобритания).

  1943. Родилась Марта Минухин - художник, перфомансист (Аргентина).

• ПОСЛЕЗАВТРА »

  1964. Родился Джефф Ханнеман - музыкант, участник "Slayer" (США).

  1956. Родился Джон Лайдон (Джонни Роттен) - музыкант, участник "Sex Pistols" и "Public Image Ltd" (Великобритания).

  1967. Родилcя Фэт Майк - музыкант, участник "NOFX" (США).

  1990. Родилась Ольга Геранчева - музыкант, участник "Навиоль" (Саратов).

  1937. Родился Филипп Гласс - композитор (США).

  1988. Родилась Софья Чеснокова (Зозуля) - поэтесса (Новосибирск).

  2004. Скончался Гарольд Шапински - художник (США).













﻿

* info

Джунгли «Шесть марокканских ямщиков»/«Весна в Шанхае» (Геометрия 2 CD 1987-89/2006)

27.01.2017 23:37, Музыка: рецензии


Александр
Кутинов

Неуклюжая, но искренняя самба автора и поклонника под главных арт-скоморохов с берегов Невы


Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». У Паганини украли чуть ли не мешок нот. Шпаликов писал на бланках в Главпочтампте – не было денег на бумагу и чернил. Одной из самых невероятных наших супергрупп фатально не везло с записью ее опусов: из огромного наследия, даже грандиозного, извините за такое слово, зафиксировать на носителях удалось всего два альбома. «Шесть марокканских ямщиков» и «Весна в Шанхае» - все, что осталось - фактически случайно. Во время европейских и отечественных туров, на передвижных студиях, и даже домашних, вроде датской Humdrum Studio или польской CCS Studio По счастью качество было вполне приличным, и, благодаря современному ремастерингу, удалось донести до потомков наследие ленинградских рок-берлиозов.
Что такое «Джунгли» и кто в них бродит? Это была крайне многочисленная команда, где артисты разных творческих направлений порой с легкостью заменяли друг друга. Но происходило это все под чутким руководством Андрея Отряскина. Почему супергруппа? Да просто ее участники переиграли до или после в самых знаковых командах Питера, Москвы, и, извините, всего остального музыкального мира.
Оба альбома выполнены в очень типичных «джунглианских» жанрах; хотя, при характерной для них полистилистике, звучит эта классификация странно. К примеру, даже заглавная «Шесть марокканских ящиков» с первого диска сочетает в себе латино и фри-джаз, мистическую этнику и психоделический ретро-серф. Столь же ласковым лоскутным одеялом можно представить и «Апрель», и «Ностальгию».
Многие называют музыку питерских арт-скоморохов минорной и даже депрессивной. Не соглашусь. Они, к примеру, очень уважают самбу, под которую так и тянет пуститься в пляс. Как этот самый пляс будет выглядеть, дело другое. Неторопливо так… Выкинуть коленца не вредно и под треки «Пляска (Хоровод)», «Замкнутый круг (Цикл 22)» или «Измерения». Это уже с «Весны в Шанхае». Кстати, записаны они были на ленинградском филиале «Мелодии», но по качеству весьма похоже на «Ямщиков». Теперь в результате хитроумного мастеринга, звучат, э-э, ну, как после операции по удалению катаракты. Сняли некую пелену, и мир, в данном случае, саунд, заиграл живыми красками. Тем более, что есть, чем играть. Есть, с чем сравнивать – помню те записи 87-го. Ох, как засияла еще одна ментальная самба: «Эпитафиия», рожденная в Ленинградском Доме Радио. Есть еще и вишенка в этом пряном коктейле: потешный и одновременно пронзительный мультик «Око», входящий в «Весну в Шанхае».
«Джунглям» судьбой или кем-то еще было отпущено, по большому счету, всего десять лет активного существования. Андрей Отряскин теперь живет в Сиэтле. Однако в столице гранджа он занимается лишь учительством. Один из лучших барабанщиков не только России но и мира Александр Кондрашкин (ах, какое у него роскошно мягкое соло в «Войне всех против всех»!) к сожалению, оставил нас. Певцы-студенты из Ганы уехали на родину и кушают ананасы, попутно отстреливаясь из калашей от недругов. Бесконечно харизматичный перкуссионист Паша Литвинов до своей сугубо преждевременной кончины играл в «Аукцыоне». Там же играл Рубанов. Басист Игорь Тихомиров, совмещавший «Джунгли» и «Кино»,,ушел в «ДДТ» и стал их штатным музыкантом. Да про каждого можно сказать самые теплые слова. Главное, теперь мы слушаем их откровения, а некоторые и танцуют - по мере возможности.

Дополнительная информация