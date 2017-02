Norah Jones «Day Breaks» (Blue Note/Юниверсал Мьюзик, 2016)

31.01.2017 21:55, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Дочка Рави Шанкара - Нора Джонс – делает, конечно же, поп-музыку, но непростую, а сочную, умную и красивую, с таким вкусом и влиянием то джаза, то кантри, то электроники, что получает в результате нечто чудесное. Её музыка свободна, она словно не знает ничего про, обычное для эпохи, рабское и языческое поклонение капризам шоу-биза.



Нора и сопродюсер её нового альбома Эли Вольф на этот раз всё сделали по-«джазовому» - чувственно и элегантно. Они словно никогда и не знали, что такое спешить, суеты тут тоже нет, при этом не становится скучно, всё сделано разнообразно, непредсказуемо и с удовольствием.

В первой вещи «Burn» играет великий саксофонист Уэйн Шортер, с ним - барабанщик Брайан Блейд и бас-гитарист Джон Патитуччи. Трио создаёт знойный и тёплый джаз, в музыке дышит искусство великих див-вокалисток. Далее звучит эталонный софт-джаз, в нём забываются эксперименты удивительного диска Норы 2012 года «Little Broken Hearts», недопонятого музыкальной цивилизацией альбома, который записывался с продюсером Danger Mouse - Брайаном Джозефом Бёртоном, работавшим с The Black Keys, Gnarls Barckley, Беком и даже с Gorillaz.

Разберёмся отдельно с каверами, их в трек-листе нового релиза - три. «Peace» Хораса Сильвера мягок и неспешен, он сыгран тем же трио Шортера, что и стартовая тема. Финальную «Fleurette Africaine (African Flower)» написал Дюк Эллингтон. Особо понравился вариант «Don’t Be Denied» Нила Янга. За ней идёт заглавная вещь – она расплывчато мягка и нервна, от неё веет «современной» неконкретностью образов. Ещё отметим поп-блюзовую «Carry On», выбранную и синглом, и для видео.

Во время хронического информационного переедания изысканная смесь стилей Норы оказывается гомеопатически точным попаданием в цель. Она удивительно современна и не уступит никому из звёзд прошлого. При этом не заметно желание балансировать на двух стульях – ностальгии и актуальности - именно так она чувствует и так хотят чувствовать другие.

От стартового альбома «Come Away with Me» (2002), с которым «Day Breaks» активно сравнивают, до поисков в следующие годы, Нора находит себя, свой стиль. Каждый её альбом захватывает и есть большое подозрение, что в предыдущие эпохи она была бы великой. Певица словно пишет учебник новой поп-музыки, строит фарватер её роста, обходя подводные камни и дурно пахнущие болота.

Её надо бы громко называть лучшей джазовой вокалисткой, если бы в альбомах не было бы такого влияния поп-музыки. Но и поп-музыкантом определять её неуместно - серьёзность и качество работы девушки не вызывает сомнений. Возможно, она последняя (пока что - хочется думать) современная артистка, которая поёт так, что звуки, кажется, залезают под кожу, и устраиваются там так, что и слушателю хорошо, и самим звукам - удобно. Музыка сваливается в эстраду, но остаётся творческой, а не становится гнилостно-хитпарадной. Впрочем, вот в чём несомненный плюс штатовской музыкальной цивилизации, так в том, что там, словно автоматически, выделяется хорошо сделанное. Новая запись Норы прекрасно возглавила американские чарты – причем, и джазовые, и попсовые.