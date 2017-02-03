Четыре лица Фёдора Чистякова

03.02.2017 18:24, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Прошедший год у «Дяди Фёдора» получился насыщенным. Вышли и новые издания давних альбомов, в которых можно найти что-то нерасслышанное, и юбилейный релиз с новым взглядом на старые хиты, и сольный диск с новыми песнями. Экс-лидер группы «Ноль» показал, что его талант и желание делать рок – живы.



Фёдор Чистяков «Когда проснётся Бах» (1996-97/2016, Отделение ВЫХОД)

Бах проснётся в осеннем лесу. Перед ним будет сидеть парень с задумчивой физиономией, рядом с ним будет лежать баян. Бах улыбнётся и предложит тему - впрочем, то, что на баяне можно играть не только Баха, но «Сантану-и-Уэзе-Репорт» – знал раньше каждый карапуз.

Первый сольный альбом лидера группы «Ноль», переиздан - с дополнительным синглом. Но чем собирался удивлять рок-тусовку в 1996 году, вышедший из заключения в психиатрической клинике, неистовый лидер группы «Ноль»? В первую очередь именно отсутствием неистовства, остальные качества рок-звезды у него были «с собой» всегда. Что бы он не делал. получался панк, но что звучало в голове у музыканта за решёткой? «Новый» Чистяков записал коллекцию инструментальных композиций - Томмазо Альбинони, И.С.Баха, плюс пара внезапных каверов. Реакция публики и СМИ оказалась в то время легко представимой – почти никто ничего не понял. Это было не похоже на группу «Ноль», это была совсем другая музыка, психология, жизнь. Хотя и страна вокруг была – другая.

Классику Дядя Фёдор играет, как сказали бы в соседней деревне, душевно. Но он не академический музыкант, в том, что Чистяков делает, всегда мерещится неуловимый «нолёвский» дух. Чистяков поёт лишь в песне «Когда проснётся Бах» и дорзовском кавере «People are strange», вокал на кавер-версии «Лесного оленя» Крылатова/Энтина принадлежит сёстрам Знаменским. Бонусный диск радует, в том числе, великой песней Пахмутовой «Старый Клён». В буклете - сага о том, как закачивалась группа «Ноль». Эту мысль тогда трудно было признать за свешившийся факт.



Фёдор Чистяков «Постскриптум» (2006-97/2016, Отделение ВЫХОД)

Новое издание, причём лимитированное (sic! – 500 экз.) виртуального до этого времени альбома 2006 года. Запись расположилась ровно на полпути сольной карьеры Чистякова – через десять лет со времени выхода диска «Когда проснётся Бах» и за десять – до этого тиража. На «Постскриптуме» есть блюз «Тётушка Чарли», звучащий, как продолжение майковских «Гопников», стили сменяются, но кавер Высоцкого «Понял я» тоже оказывается блюзом. Треки перемешивают иронию, лёгкость, жесть, шершавость, добавляют танцевальность - с ностальгической иронией в вещи «Мамайка» и с насмешкой над псевдокультутрой ремикса в «Надо сказать что». В бонусе - ранее не издававшаяся песня «Все как всегда».

С тех пор утенло много вод и сменилось много периодов. От Чистякова ждёшь чего-то буйного и дикого, а настощих буйных, как известно, мало (с) - тут он сосредоточенно играет философски-медитативный рок. Лирический герой альбома романтичен и слегка таинствен. Флейты, фольклорные подпевки и поиск нового языка - вплоть до игры фонемами - сплетаются в арт-фолк, который бодро провозглашает желание «не поклодняться больше идолам обмана».



Фёдор Чистяков «Ноль +30» (Вектор, 2016)

Коллекция песен, собранных из разных альбомов группы «Ноль», и сделанных заново с мощными арт-аранжировками выпущена в честь 30-тилетия выхода дебютного альбома "Музыка драчёвых напильников". Они не модны, но это - рок-н-ролл! Неизбежное социальное философствование Дяди Фёдора, которое, среди рок-ритмов и наигрышей баяна, слушалось когда-то, как откровение, тут порой оказывается банальным. В бонусах начинаются танцы, заставляя вспомнить эпохальное чистяковское «Революция закончена – теперь дискотека!» Этой вещи («Блуждающий Биоробот») на альбоме нет, зато на знакомых словах «Пришёл домовой комитет…» вспомнился Швондер из «Собачьего сердца». Человеки, вернее бабки-ёжки и кошки, которых нарисовал Вася Ложкин, пляшут на обложке. Поколенческие особенности музыки «Ноля», его фолк-панк, родом из 80-х, расцвечиваются минимализмом, фолк-драйвом, экстравертным арт–роком и блюзом «про мою боль».



Фёдор Чистяков «Без дураков» (Вектор, 2016)

Недавний альбом со свежим материалом– подтверждение того, что очень хочется уже начать всё делать именно так - «Без Дураков». И не только «Дяде Фёдору». Музыкант и ранее не скрывая своей любви к развёрнутым арт-аранжировкам, и, оставаясь символом безбашенности, создавал специфический арт-фолк-панк. Теперь он профессионально обращает внимание на мелочи, его талант в этой области тоже реализовывается. Тут пляшут на странном карнавале Капитан Кинг-Конг, Сцилла с Харибдой, Аль-Каида и Джеймс Бонд, Робин Гуд и уборщица из Газпрома. Фёдор не ищет свою старую группу «Ноль» – этим болеют его поклонники, Чистяков же успешно всё дальше от неё уходит.





