Антон Батагов «Конкурс Имени Чайковского 1986» (Мелодия)

06.02.2017 00:01, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Стильное изображение чайника на обложке не оставляет сомнений в чувстве юмора и ироничной осознанности происходящего. Мы писали и про концерты, и про альбомы Антона Батагова, но новая пластинка стала неожиданностью – в архивах, оказывается, сохранилась запись, сделанная двадцатилетним музыкантом на Конкурсе Чайковского в 1986 году! Удивляемся и слушаем.



Первой в трек-листе идёт «Думка» Чайковского - «Русская деревенская картина» или «Сельская картина». Она не о трудах праведных, а о идее глубинной, это взгляд на деревенскую жизнь из окна консерватории, «патентованная» пастораль, попытка почувствовать. Пьеса в чём-то даже былинная, мерная и спокойная, но с нервным подтекстом и национальной напевностью. Она непростая, словно многослойная, иногда кажется, что звучат два инструмента и две мысли одновременно точат друг друга.

Александр Скрябин Этюд, соч. 65 № 1 – звонко рассыпчатый ускользающий, вызывает активную реакцию зала. Фредерик Шопен - Этюд Фа мажор, соч. 10 № 8 – упруго-романтичный, он и задумчив, светел и не знает сомнений. Людвиг ван Бетховен - Соната № 30 (третья часть) – романтика психоделического, задумчивого свойства, которая постепенно становится всё более тревожной.

На центральном месте - Сергей Прокофьев, Соната № 6 Ля мажор, соч. 82, в своё время послужившая поводом для знакомства композитора и Святослава Рихтера. От бодрой серьёзности с нервными или мерцающими моментами, соната энергично, шагает через две части к спокойствию и ностальгии, расслаблению - перед нервным, если бы это было кино, сказали бы - «открытым» финалом.

В финале же уже альбома звучит вновь Чайковский - «Январь (У камелька)» из цикла «Времена года» - задумчивость, зимняя меланхоличность пьесы завершает программу – это хит и кажется - бис. Музыка Петра Ильича словно ограничивает, хочется говорить «обрамляет» трек-лист альбома, который и сам по форме оказывается своеобразной сонатой.

В каждой пьесе понятна многомерность, сложность мысли. Но Батагов уже – композитор, ему удаётся взглянуть на каждую вещь по-своему. «Батагов переворачивает наши представления о том, что такое концерт фортепианной музыки» – такую цитату американского журналиста приводит пресс-релиз.

При этом Чайковский, как говорят, давался пианисту с трудом, он, видимо, не подчинялся воле молодого интерпретатора, за мягкостью и лиричностью музыки стояли точность идеи и буря эмоций композитора, концепция тут была помножена на талант. Но исполнитель проникся музыкой великого мастера и сам - проник в неё. Показательно то, что Батагов не прошел в финальный, третий тур конкурса, но получил премию «За лучшее исполнение музыки Чайковского». Это лучший итог «поединка» автора и музыканта.

Записи начала творческого пути Батагова публикуются впервые и удивительно теперь понимать, что путь композитора-минималиста, достигшего известности также и как исполнитель, как человек, который остро понимает, что и зачем делает, можно было предсказывать давно.



