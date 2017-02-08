«Гражданская Оборона» «Так закалялась сталь» / «Боевой стимул» / «Тошнота» (Выргород, 2016)

08.02.2017 18:39, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Новое переиздание цикла альбомов ГО 1988 года включает диски, дополненные бонусами и неиспользованными дублями. Эти записи - часть истории студии «ГрОб-Records», располагавшейся в квартире Егора Летова.

Альбомы звучат по возрастанию энергетики, вбивают в память лозунги-припевы, и, в то же время, тревожат, дёргают гаражным звуком. Такое «двухэтажное» воздействие тема для психологов будущего. Отличия между альбомами невелики, они звучат - словно один выдох. На «Так закалялась сталь» отметим песню «В каждом доме», в которой должна была участвовать автор – Янка Дягилева, но они с Егором поругались перед записью. «Боевой стимул» - надрывнее, а «Тошнота» кажется более рваным и грязным. В напряжённости вещей отразились скандалы на фестивалях, автостопы Летова в компании Янки.

Мышление циклами, вообще, умениие продолжать мысль, вещь, для клипового мышления непонятная, но она естественна для своего времени. Егор Летов перезаписывал песни с предыдущих альбомов (продолжал мысль, кстати) почти в одиночку. Вещи повторяются в разных вариантах и словно перекапывают мозг. Лидер «Обороны» ругался и мирился с Янкой, скрывался от властей, время формировало стремление Летова к концептуализму и его критерии творчества – небывалые и для той, и для этой страны.

Формировался стиль группы - «задумчивый» гипнотический драйв с внезапными эмоциональными вспышками, подбрасывавшими пубертатное сознание к небесам. Егор срывался на крик - на радость малолетним фанатам, уходил в псевдо-народность – удивляя критиканов и путая мозги всем. Со временем становятся всё заметнее мемы – от нескольких нот гимна СССР до обыгрывания совковых лозунгов типа «Всё идёт по плану» или «Солдатами не рождаются», «В бой роковой мы вступили с врагами», а с другой стороны – вечные идеи типа «Человек человеку – волк». Нынешние слушатели могут подумать, что это – фразы, пришедшие из песен ГО. Летов нёс цитаты из советских песен, как Прометей – огонь, но излучал лютую нелюбовь к происходящему вокруг. Панк Летова словно удивлён бестолковостью человечества вокруг.

Егор нёс фанам слова, пропущенные через неуёмную энергетику музыки. Мы знаем, что происходит сейчас со словами – они теряют значения и смысл, это - агрессия против разума и не надо думать, что это - пустяки. Так вот, у Летова слова стоят строго на своих местах, как солдаты, и сохраняют своё настоящее значение. Он, наверное, поддержал бы нынешних граммар-наци, ГО оказывается альтернативой псевдо-психоделу и ложной эстетике рокапопса. Его идеалы ближе к жизни, чем у иных хиппистских звёзд.

Песни ГО не требуют от слушателя большой работы мысли, в них работает душа. Мир же Егора был шире его песен. Летову в них словно всё больнее и больнее, он рвётся из песен и из реальности всё сильнее, реальность же сильнее его держит – фраза «Я всегда буду против» и смысл позднейшего термина «психонавтика» тут ощутимы почти физически. Про то время ещё напишут романы, романсы и снимут кино. Мы уже имеем саундтрек к этому будущему фильму.



