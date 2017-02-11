Полина Осетинская, фортепиано. Пётр Чайковский. «Детский альбом», соч. 39, «Времена года», соч. 37a

11.02.2017 21:11, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Это свежая -запись, в 2016 года, и в этом есть особая ценность и острая актуальность. Современный российский музыкант выпустил новый альбом на старейшем отечественном лейбле - последние десятилетия это бывает нечасто, а хочется чтобы это было нормой.

«Времена года» и «Детский альбом» - культовые циклы Петра Ильича Чайковского. Картинный «Детский альбом», и правда, детский - по образам, сюжетам, но он с удовольствием исполняется взрослыми музыкантами. Романтичные, меланхолично крвсивые и серьёзные «картины природы» - «Времена года» - явная противоположность. Каждый цикл включает мелодии, которые узнает даже бытовое сознание – «Баркаролу», например.

«Детский альбом» – большое путешествие по детской комнате – а потом и по странам мира, и по настроениям людей. Что может быть позитивней, чем «Неаполитанская песня», что может звучать печальный, чем «Похороны куклы», но потом звучит «Вальс» и можно двигаться дальше. «Игривость» подаётся степенно, можно сказать аккуратно.Цикл будто любуется собой, как в зеркале, в отражении таланта пианистки - «вот я какой, нарядный и прекрасный». И это так по-детски, да.

Переход между циклами заметен, это не переход из детской в гостинную, а подъём в таинственный мезонин взрослых мыслей …а теперь пойдёмте в парк! «Времена года» - естественнее, расслабленнее, деликатнее. «Детский альбом» как бы приподнимается над собой, звучит парадоксально волшебнее, театральнее, контрастнее, чем «Времена года». Но эти произведения написаны примерно в одно время и диск даёт понять, что циклы имеют один корень, они созданы одной эпохой и одним эстетическим миром.

Вдумчивость, осмысленость оказываются главными качествами музыкального языка. Демонстрируя, насколько разной может быть музыка Чайковского, диск продолжает и актуальный разговор о цели и смысле академической музыки, и о том, насколько широким был в ту эпоху эмоциональный и гуманитарный диапазон общения – и с детьми, и не только с детьми. И что такое вообще - музыка, к которой прибавляется определение «детская»? Мульт-цивилизвция ежедневно демонстрирует свой ответ на этот вопрос. Осетинская показывает другую, альтернативную радугу эмоций и настроений.





Можно сравнить услышанное и с другими исполнениями этих произведений. «Детский альбом» - хоть вот со словно светящимся, ярким вариантом Александра Гольденвейзера или с , судя по тиражу давнего мелодиевского винила, стоявшего на всех прилавках, эталонным - Якова Флиэра; «Времена года» - с воздушным - Владимира Ашкенази или с сосредоточенным - Михаила Плетнёва. Кстати, пришёл в голову термин для мозгов, ориентированных на гаджеты и/или телевизор – фортепианные сериалы (смайл).Академическая музыка говорит о простых и понятных вещах, вот, например, о детях или о временах года – ничего необычного, непонятного - каждому. Но музыка находит за очевидными словами и вещами реальное тепло и глубину. Исполняя с детства пьесы композитора, Осетинская, по собственному признанию, только сейчас пришла к осознанному, глубокому пониманию музыки Чайковского. Она объединяет полюса творчества знаменитого музыканта и, конкретно, эти произведения в один круг – чувств, эстетик, времён.