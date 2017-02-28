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Все нужно делать вовремя. Если бы в СССР арестовали всех, кто ходил в дубленках, страна жила бы до сих пор. А первым надо было арестовать Женю Лукашина.На советскую зарплату дубленку купить было нельзя, да и не продавались они. К тому же выглядели несоветски. А все ходили в дубленках. Что-то было не так. Надо было всех арестовать и выяснить, что именно не так.А Женю Лукашина надо было сразу после ареста и расстрелять. Мало кто принес СССР столько бед, как этот самозванный врач из районки в модной укороченной дубленке. Андрей Налин

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АукцЫон "Девушки поют: Концерты" (Геометрия, 2хDVD, 2007)

28.02.2017 09:17, Музыка: рецензии


Александр
Кутинов

Относительно мудрые советы от  поселившегося у экрана  DVD-плеера в  человека, произнесшего слово «Дебил»  одним из первых в жизни.


АукцЫон не шибко дружит с клипами на свои опусы. Хотя трудно найти команду, более драгоценную в живом визуальном восприятии. Стоящий особняком  альбом «Девушки поют» заменит не только волшебным калейдоскопом освоенных стилей, половина из которых новые. Но и участием  опять же новых контрибьютеров – вошедшего позже в основной состав группы контрабасиста Владимира Волкова, а также культовых американцев - гитариста Марка Рибо и пианиста Джона Медески. Увековеченные на представленном DVD, с названием в которое добавлено слово «Концерты», полагающиеся по негласному музыкальному протоколу live-презентации, дали понять меломанам: жизнь налаживается! Сейчас отмечается уже 10-летний юбилей этих релизов –  и тем они актуальнее.
В основу издания легли два разных выступления. Первый  - в родном для команды  Питере, в ДК им. Ленсовета. Назовем его половинка раз. Второй – в столице в «Б1-Максимум», который разве что «АукцЫон» может звуково прокачать должным образом. Ну, еще помню, Джордж Клинтон вытянул. В чем уникальность «геометрического издания»? Оба диска совершенно различны по структуре. Половинка раз – виртуозно снятый, записанный и смонтированный, просто пронзительный концерт с крупными планами лиц и пальцев музыкантов. «Если легок как дым, то таким и не надо никуда/ ничего потом , зачем – я ненавижу поезда…» Это заглавная песня.
Гаркуша, трогательно не попадающий в ритм со своим шейкером, созданным из консервной банки.  Леня Федоров в шароварах и перманентно мокрой майке. Похожий на уставшего от мордобоя Джейсона Стэтэма  улыбчивый Медески,  колдующий на миниатюрном «Хаммонде».  Впивающийся в струны Марк, ласкающий струны Владимир. «Там-дам» -  в фирменном пиджаке Гаркуша читает стих. «Падал» - Федорова  надрыв, у  Гсркуши танцы, а у Рибо нереальное соло. И самая загадочная песня всех времен и народов «Rogan Born»; серьезный  Медески  со вступлением на ф-но, красиво, причем, и локтями тоже.
Но перенесемся в Москву. Столица обязывает. Те же эабугорные гении на своем месте и дело свое делают. Неожиданный перебор  Рибо в «Профукал».  . «Осколки» - Леня уже в фирменной размахаечке. Интересно, она у него одна или их - набор? Далее полный Пир Духа- «Слова». Гаркуша  - пляска святого Витта. И ведь не только, и этим пластинки отличаются, порядком и составом песен, а подкормом для органов зрения. Сразу было предупреждено, что  много будет иного, хорошего и разного, типа  «Дебил»,  «Лейтенант» или «Зимы не будет».   Другое дело, что качество картинки оставляет желать. Тут и появляется видео-арт, этакая красота-красивая, жми кнопки и наслаждайся. Спасибо технологиям  и чувству прекрасного – и издателей, и изящного положения клуба на улице Орджоникидзе.
Есть на что посмотреть, есть. Не торопитесь. Служенье муз не терпит суеты.
Печальные глаза Озерского.
Согбенная спина Гаркуши.
Строгий суровый Бондарик со своей огромной и маленькой одновременно  бас-гитарой.
И Марку с Джоном - отдельный респект.
Смотрите, люди, и будет вам счастье.  У «АукцЫона» вроде как получилось.

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