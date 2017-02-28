АукцЫон "Девушки поют: Концерты" (Геометрия, 2хDVD, 2007)

28.02.2017 09:17, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Относительно мудрые советы от поселившегося у экрана DVD-плеера в человека, произнесшего слово «Дебил» одним из первых в жизни.



АукцЫон не шибко дружит с клипами на свои опусы. Хотя трудно найти команду, более драгоценную в живом визуальном восприятии. Стоящий особняком альбом «Девушки поют» заменит не только волшебным калейдоскопом освоенных стилей, половина из которых новые. Но и участием опять же новых контрибьютеров – вошедшего позже в основной состав группы контрабасиста Владимира Волкова, а также культовых американцев - гитариста Марка Рибо и пианиста Джона Медески. Увековеченные на представленном DVD, с названием в которое добавлено слово «Концерты», полагающиеся по негласному музыкальному протоколу live-презентации, дали понять меломанам: жизнь налаживается! Сейчас отмечается уже 10-летний юбилей этих релизов – и тем они актуальнее.

В основу издания легли два разных выступления. Первый - в родном для команды Питере, в ДК им. Ленсовета. Назовем его половинка раз. Второй – в столице в «Б1-Максимум», который разве что «АукцЫон» может звуково прокачать должным образом. Ну, еще помню, Джордж Клинтон вытянул. В чем уникальность «геометрического издания»? Оба диска совершенно различны по структуре. Половинка раз – виртуозно снятый, записанный и смонтированный, просто пронзительный концерт с крупными планами лиц и пальцев музыкантов. «Если легок как дым, то таким и не надо никуда/ ничего потом , зачем – я ненавижу поезда…» Это заглавная песня.

Гаркуша, трогательно не попадающий в ритм со своим шейкером, созданным из консервной банки. Леня Федоров в шароварах и перманентно мокрой майке. Похожий на уставшего от мордобоя Джейсона Стэтэма улыбчивый Медески, колдующий на миниатюрном «Хаммонде». Впивающийся в струны Марк, ласкающий струны Владимир. «Там-дам» - в фирменном пиджаке Гаркуша читает стих. «Падал» - Федорова надрыв, у Гсркуши танцы, а у Рибо нереальное соло. И самая загадочная песня всех времен и народов «Rogan Born»; серьезный Медески со вступлением на ф-но, красиво, причем, и локтями тоже.

Но перенесемся в Москву. Столица обязывает. Те же эабугорные гении на своем месте и дело свое делают. Неожиданный перебор Рибо в «Профукал». . «Осколки» - Леня уже в фирменной размахаечке. Интересно, она у него одна или их - набор? Далее полный Пир Духа- «Слова». Гаркуша - пляска святого Витта. И ведь не только, и этим пластинки отличаются, порядком и составом песен, а подкормом для органов зрения. Сразу было предупреждено, что много будет иного, хорошего и разного, типа «Дебил», «Лейтенант» или «Зимы не будет». Другое дело, что качество картинки оставляет желать. Тут и появляется видео-арт, этакая красота-красивая, жми кнопки и наслаждайся. Спасибо технологиям и чувству прекрасного – и издателей, и изящного положения клуба на улице Орджоникидзе.

Есть на что посмотреть, есть. Не торопитесь. Служенье муз не терпит суеты.

Печальные глаза Озерского.

Согбенная спина Гаркуши.

Строгий суровый Бондарик со своей огромной и маленькой одновременно бас-гитарой.

И Марку с Джоном - отдельный респект.

Смотрите, люди, и будет вам счастье. У «АукцЫона» вроде как получилось.



