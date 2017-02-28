«Подольск-87» (Геометрия, 8хCD, 2012)

28.02.2017 13:14, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Начинаем готовиться к юбилею Подольского фестиваля 1987 года – главному событию в истории нашей рок-музыки в этом году исполняется 30 лет. Для начала переслушаем уникальный релиз – восьмидисковый CD-комплект.



Долгое время этот фест был легендой и поводом для воспоминаний, а если вы там не были, то информацию можно было обнаружить только обрывочную. Но нашлись люди, которым это надоело и они выпустили свою любимую музыку сами, провели работу по поиску, сбору и реставрации исходных материалов и издали «Подольск-87» - и аудио и видео-записи. Сохранилось не всё. Но, честно говоря, когда этот релиз попадает в руки, сердце замирает. Наш рок-н-ролл, конечно, уже история, но никогда эта история ещё не была так ощутима и материальна.

«Подольск-87» - легендарный рок-фестиваль, «советский Вудсток», проведенный сотрудниками самиздатовских фэнзинов «Зомби» и «Урлайт» под «крышей» официального молодёжного журнала «Юность» 11-13 сентября 1987 года. В акции приняла участие 21 группа из 15 городов СССР - от Риги до Новосибирска.

Начинаем с аудио. В комплекте - восемь CD-дисков. Издание фактически является младшим братом, бонусом к роскошному видео-релизу, который мы ещё рассмотрим – в буквальном смысле - несколько позднее. Коробка с CD доступна отдельно, следовательно, и оценена она должна быть сама по себе. При этом, даже на сайте издателя нет детальной информации о событии, а сама коробка, будучи основательной и прочной, тем не менее, не содержит ни буклета (он в природе есть, но вложен в бокс с видео), ни достаточных данных на самих диджипаках. Зато имеются разные подходы к указанию информации – допустим, данные об авторах композиций могут оказаться в разных местах оформления. Есть и ещё мелочи, к которым, в плохом настроении, хочется придиратся - например, нет единообразия и в указании авторов композий. Но да ладно, это очевидно - не главное, будем слушать - по порядку.

CD 1. «Цемент» – рижская группа, прославившаяся оригинальным мощным хард-роком, а затем игравшая самобытный рок-шансон. Её подольский сет словно постепено «тяжелеет», а сюрреализм в текстах, тем временем, начинает казаться нормой. Блестящий рок-хит «Тундра» - одна из лучших вещей в истории нашего рока вообще и внезапные тяжёлые кавера знаменитых советских песен типа «Надежда» или «Лесорубы» буквально врубаются в память. «Жили бы мы в то время – мы тоже бы так пели» – говорит лидер банды Андрей Яхимович. Теперь очень хочется эти слова повторить. Во взгляде группы на реалии больше злости, чем иронии, но работало это тогда прекрасно.





«Телевизор». Тут дела обстоят проще, последовательней и сокрушительней. Протест у группы – главное, это никогда не было секретом. Но музыкальную чась её творчества нередко недооценивают. «Мне нравился «Телевизор» даже когда всем нравилась группа «Алиса» – говорит продюсер феста Наталья Комета. Только мне тут кажется, что времена не очень-то меняются? ТВ в Подольске играет тяжело и сосредоточенно, мощно и напористо – по такому «Телевизору» можно и нужно скучать. Хит «Три-четыре гада» остаётся гимном и лозунгом, «Выйти из под контроля» - вечной гуманитарной проблемой. Михаил Борзыкин даже более гибок в интонациях, чем Яхимович. Его творчество было экзистенциальным и чрезвычайно актуальным. Борзыкин тогда хотел «уйти в свои сны», теперь адрес усложнился. Пара «Цемент»/«Телевизор» на обложке смотрится разноплановой, но в реальности концерта оказывается идеальной.CD 2. «Хроноп»/ «Алиби». Горьковская команда «Хроноп» звучит много резче, чем сейчас, однако, тяга к непростым регги-ритмам и уровень поэзим Вадима Демидова уже чувствуется. Это была заря новой, актуальной и оригинальной музыки, затушенная безмоглостью 90-х. «Мы – шланги» – звучит очень актуально и будет звучать так всегда. Рокеры из Дубны «Алиби» играют поначалу чуть ли не как «Браво», связывая тогдашнюю рок-тусовку в один узел. Однако потом звучит «Блюз», а в конце сета «Не для них» - для многих «хит-Перестройка» №1. Группа стала тогда большим открытием – её помнят по тому репертуару.CD 3 – «Наутилус Помпилиус»/ «Настя». Нау феноменально звучал для того момента, размер мурашек, бегавших по спинам у всего зала под звук «Разлуки» даже сложно представить. Свердловчане начинают с известных на тот момент песен, ещё не зная, наверное, потенциала вещей с альбома «Разлука». Концерт его наглядно демонстрирует. Затем – идёт недооцененное тогда выступление группы «Настя». Высказано уже всё – и досада, и понимание, и удовольствие от дальнейших удач, но тогда было - вот так.CD 4. «Бастион»/ «Зоопарк». У группы «Бастион» из Одессы самым заметным сейчас кажется будущий хит Чижа «Прогулка по Одессе». Затем звучит феноменально выступивший «Зоопарк». Легенды, связанные с этим концером, тоже хорошо известны. На записи особенно альтернативно звучат «Пригородный блюз» и «Гопники».CD 5. «Калинов Мост» «Холи». КМ со своей феноменальной первой программой и строками про «отпор на культурный террор», которые тогда, на волне перестроечного позитива, никто не воспринимал, как предсказание следующего десятилетия. Такого Ревякина – рвущего сознание, грубоватого и рокенрольного, протестного и мощного, плещущего энергию в зал потом, к сожалению, слышать уже не доводилось. Уникальная запись, стоящая в ряду с ранними альбомами команды, но несущая все плюсы live-записи. После неё не остаётся вопросов о месте «Моста» в отечественной рок-культуре.Затем играют «Холи» - лёгкий казанский поп-рок. Попытки организаторов ставить команды по контрасту слушаются иногда, мягко говоря, странно, хотя они продолжаются и на следующем диске.CD 6. «Бригада С»/ «Долина». Как и «Калинов мост», «Бригада С» сейчас изменилась. В годы Подольска она воспринималась как эстетски-протестная и социально-взрывная. Особо выделим блестящее исполненные песенок «Сантехник», «Гады», «Наследник эпохи», «Человек в шляпе», «Playboy» - сюрреалистический и запредельно энергичный репертуар, хиты группы того переиода, не так известные сейчас.Продолжает запись «Долина» - насыщенный и красивый арт-рок, архаичный и наивный, в духе 70-х - к теме и духу феста отношения не имевший.CD 7. «Весёлые картинки»/«Облачный край». «Весёлые картинки» - группа созданная музыкантами легендарной ДК, со своебразной музыкальной и социальной концепцией. Играют и «Шизгару», и Баха, и «Три танкиста» - место и уровень иронии тут не всегда и не всем будут очевидны.«Облачный край» - феноменальный и уникальный архангельский хард-бэнд, непохожий вообще ни на кого, ни у нас, ни за рубежом. К этому альбому, возможно, сильнейшему в комплекте, начинает особо ярко доходить давно и хорошо извесное – насколько же фестиваль был сильным и мощным – и энергетически, и музыкально.CD 8 – Завершение феста, казавшееся фееричным, теперь уступает некотрорым предыдущим концертам. Но «БОМЖ», «Объект насмешек» (увы, всего одна песня) хороши, а ДДТ даёт знаменитый концерт под дождём и играет реально большие хиты.Комплект создаёт удивительно достоверную аудио-картину того времени - и музыкальную и социальную. Можно услышать голоса ведущих – Марка Рудинштейгна, Сергея Гурьева, Натальи Комаровой, крики «Сядьте!», попытки успокоить публику, почуявшую небывалый дух рок-н-ролла. Конечно, жаль, что сохранились записи не всех групп. При этом, комплект настойчиво предлагается к прослушиванию, еще и потому, что трек-лист аудио не совпадает с трек-листом видеоверсии - некоторые песни, зафиксированные в пультовой записи, не сохранились на видео. Конечно, после такого заслушивания очень хочется пересмотреть и видео-часть. Займёмся этим в ближайшее время.