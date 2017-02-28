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Есть известная телега (на хиппистском жаргоне - рассказ, история) про то, как некто Хари ездил на поезде черного машиниста к началу времен. Как они сели с герлой (девушка, женщина) в первый вагон последнего поезда, ехали, смеялись... Мне пришлось знать этого Хари, дважды лично допрашивал в семьдесят девятом году. Могу заявить, что это был так называемый олдовый, то есть авторитетный хиппи. Подобные экземпляры, действительно всегда садились в первый вагон, но никогда не смеялись, а напротив, вели себя замкнуто, отчужденно. На основании уже одного этого факта мне как специалисту по данной системе распространения и потребления наркотических веществ совершенно очевидно, что телега про черного машиниста является чистым вымыслом и легендой. Мне, ветерану органов, обидно и даже отчасти горько, что формирующийся миф метро основан на сведениях, полученных из не заслуживающих доверия источников в полукриминальной среде. Андрей Налин

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Телевизор - «ИхТИОЗАВР» (Геометрия)

28.02.2017 13:49, Музыка: рецензии


Александр
Томанов

«Курортная» обложка позволяет фантазироать на тему взаимотношений протестной группы и бытовых аспектов жизни. Но нетрудно предсказать, что тут всё непросто и ситуация имеет минимум – двойное дно. Что же делает ТВ на далёких морях-океанах? Что нашёл патентованный мегамизантроп Михаил Борзыкин на глубине?


Группа, конечно, протестует, причём делает это жёстко и искренне. Противоречие между благостным оформлением и рваными, ругающимися песнями, очевидно. Хотя, плавая в Таиланде, наверное, удобно ругать русскую зиму. Первая вещь - лёгкий электро-поп - «Я не нужен там, я не нужен здесь» - под танцевальный звук. «Просто быть никем, просто быть везде»…, Но неопределёенность и сомнения царят недолго. Далее альбом предпочитает утвердительные интонации. Тут сомнениям нет места, рулит точно сформулированный актуальный апокалипсис и романтичный эскапизм. «Красный снег», насупленные образы революции, недоведённой до полного конца, тревожат Михаила. «Будет по-плохому» - пророчит рокер  – получается страшная, «баррикадная» песня. Лёгкое электро «Джунгли возьмут своё» вроде бы говорит, что «в разговор вступят звёзды», но это единственный повод для оптимизма. «Энергия бабла»/«проклятый народ»/«больные низы»/«опять сошел с ума»/«мы с тобой виноваты» – тут бы и закончить разговоры, уйти на глубину, однако эпицентр истории - впереди.
Этим слегка заретушированным, но очевидным пиком эмоций является композиция «Ты прости нас (Украина)». Последнее слово убрано из названия на обложке, возможно, хотелось всё же сдержать бурлящие эмоции. Песня сильная, спора нет, её лейттема - «увидеть в брате врага…». Это - митинг, это было бы понятнее на сингле, а из альбома она буквально торчит – кому на радость, кому нет. Это - такая проверка наличия свободы слова? Что же – тест пройден, песня опубликована и звучит.
Но жесть сказанного, видимо, даже самому музыканту показалась излишней.. Поэтому следом идут номера, стремящиеся облегчить эффект, сделать эдакий эмоциональный массаж. Концепция меняется, альбом принимает выражение лица спокойного пляжника, который вроде бы тут непричём, но тяжёлый осадок остаётся и шага назад уже быть не может - всё сказано.
Во второй половине трек-листа звучит «Митинги зря…» - и это самая неожиданная мысль. Наругавшись вволю, хотя легче ни автору альбома, ни слушателю, видимо, не становится, лирический герой ныряет в воображаемое море. Внезапно выплывают две барракуды и черепашка, напоминая ту черепаху, которая пела «я на солнышке лежу». Становится даже несколько странно, зачем надо было так старательно нагнетать эмоции. Несколько вещей балуются с психоделией, но экзистенциального осознания мира не предполагается. Завершает альбом триада морских «зверо-песен», в том числе, заглавная - «ИхТИОЗАВР». В ней наблюдение, успокоение, чувствование. Но нет двух сторон в этом разговоре, Борзыкин не допускает даже возможности сомнений и возражений – он знает всё, его позиция окончательная и обжалованию не подлежит.


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