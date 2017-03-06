Отдыхаем умно и не спеша

06.03.2017 18:24, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

В альбомах обзора неюные поп-звёзды играют музыку, которую можно определить почти забытым термином – «умный отдых». То есть, она не грузит концепциями, не напрягает, но и дураком слушающий её не выглядит. А чтобы сделать такое требюуются и опыт, и талант.



Yello «Toy» (Po;ydor/Island/Юниверсал Мьюзик)

Есть правило, согласно которому у маленьких мальчиков – маленькие игрушки, а у больших мальчиков – соответсвенно, большие игрушки. Но во что же играть «мальчикам» на седьмом десятке? Звёздные швейцарские электронщики Дитер Майер и Борис Бланк еще в 80-х годах прошлого столетия делали свой уникальный гибрид актуального саунда, клубной атмосферы и загадочной, вызывающей танцевальости. Это была музыка начинающих стареть обитателей дансингов и дискотек.

Изобретательный поп-дэнс Yello звучит на грани абсурда, иронии и паники. Стонут сквозь дымный низкочастотный звук приглашённые вокалистки Малия и Fifi Rong, этничекие корни которых много что могут рассказать про особенности лондонской сцены. Так, не торопясь, интимно, задумчиво и ритмично хрипеть в углу остроритмичной звуковой картины, вовремя выпуская вперёд девичьи хоры, в любые эпохи мало кто умел. Только вот на таких монстров, как эти швейцарские старцы, надежда на выжмвание стиля.



Enigma «The Fall Of A Rebel Angel» (Baloo Music/Po;ydor/Island/Юниверсал Мьюзик)

А у нас сенсация. Впервые за долгое время в записи альбома проекта «Энигма», приняла участие певица Сандра – «скрывшись» под именем Nanuk. Её сильно засемплированный голос в вещи «Circle Eight» даёт надежду на хит. Поначалу кажется, что группе удалось осуществить мечту и записать не только серьёзный и солидный, но и яркий, продвинутый диск. Однако дальнейшее развитие показывает, что рыночные технологии не отаускают создателя «Энигмы» Михаэля Крету. Они крепко держат его, если не за горло, то за фалды, за рясу, за скафандр – в зависимости от того, что воображать при знакомстве с альбомом. Но за сюрреалистическую живопись а-ля Кандинский в буклете и баховскую реминорную Токкату и Фугу в «Sadeness (Part II)» – продолжении хита группы cо стартового памятного альбома «MCMXC a.D», можно простить всё и дажк откровенно попсовые «романтишные» темы, появляющиеся на альбоме.

Аранжировочная искушённость Крету вне сомнений – это не отменяют даже обращения к старым трендам, из которых лёгким движением рук музыкоделы испекли всю попсу двух предыдущих десятилетий. Но вокального шарма, который не отнять у Сандры, в каком бы стиле супруга Крету не представала перед слушателями, остальным вещам явно не хватает.



Ennio Morricone «60 Years of Music» (Musica & Oltre Srl/Юниверсал Мьюзик)

Начинанется юбилейный альбом знаменитого кинокомпозитора не с хитов или боевиков, а с трёх треков «иезуитско-индейской» кинодрамы «Миссия» 1986 года. Это говорит о том, что Морриконе относится к себе очень серьезно и это правильно. На альбоме есть, конечно, мелодии и из «Однажды в Америке», и из «На несколько долларов больше», и из «Хороший, плохой, злой», и отдельно вынесенная «Chi Mai». Она звучала в разных местах и её привязывать к конкретному фильму не стали. А вот музыки из «наших» картин «Красная палатка», «72 метра» и популярных у нас «Спрутов» тут нет. Видимо, не заслужили, не «лучшие» они, что делать.

Морриконе с потрясающим постоянством и мастерством смешивает торжественость, приличиствующую большому кино, выверенный стандарт аранжировок и удивительную мелодичнось. Этот итальянец – последний на земле музыкодел, который умеет писать такую музыку для кино, что её нередко запоминают лучше, чем сами фильмы.



Sting «57th & 9th» (A&M/Юниверсал Мьюзик)

Новый альбом самого успешного музыканта поколения – выходцев из «новой волны» конца 70-х - можно принять за попытку вспомнить гитарную – если не молодость, то зрелость, и блестящие первые сольные альбомы. Повторить тот успех у Гордона Самнера вряд ли получится, а вот поиграть в своё удовольствие поп-рок – после этнических эспериментов и ностальгическо-мрачных музыкальных спектаклей – и прияно, и уместно. Зачем Стингу просто петь простые песни – остаётся вопросом. То ли он понял что-то простое и важное про своё творчество, понял, для чего он поёт… То ли перед нами коммерческий альбом, что тоже вполне иллюстрирует противоречивый образ хнаменитого певца – богатого и умного человека и музыканта, охотно и позитивно выступающего за всё хорошее - против всего плохого. В любом случае то, что творческий механизм – мотор Стинга – жив – новость позитивная.





