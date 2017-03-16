Шапка-ушанка, комбайнеры и прочие матрешки

16.03.2017 17:19, Музыка: рецензии



Уна

Сольвейг

Группа "СЕКОНД ХЕНД" - новый проект, родившийся в Москве под бой курантов 2017 года. Он является квинтэссенцией из предыдущих художественно-музыкальных экспериментов уже известного журналу "Контрабанда" ФМ - Фёдора Михайлова (Фридриха Михельсона).

Альбом гр. «СЕКОНД ХЕНД» «ШАПКА-УШАНКА» представляет собой термоядерный коктейль из лоскутов разорванных стереотипов, обломков великих шлягеров 80х и 90х, которые до сих пор дрейфуют по радиоволнам и едкого художественного взгляда автора текстов на окружающий мир. Разноплановый, но в то же время концептуальный микс этого альбома песня за песней проводит слушателя по разным обывательским окраинам жизни, позволяя погрузиться в суровую реальность с характерной подменой понятий и поиском правды.

На пороге вас хлебом-солью встретит развесёлое INTRO, и перед сознанием вприсядку понесутся пироги, кокошники, матрёшки, красные звёзды, советское шампанское и снова кокошники, а в хвосте процессии, перед совершенно обалдевшим воображением, прошествуют несколько вдумчивых паломников.

А потом вы поймёте, куда вы попали. И у вас тут же появится желание купить и надеть великую и ужасную ШАПКУ-УШАНКУ - то ли от гордости, то ли для того, чтобы выжить в этом безумном мире.

К вам подойдут КОМБАЙНЁРЫ, такие лихие местные ребята, и на интернациональном диалекте осведомятся, кто вы и что из себя представляете.

И когда благодаря маскировочной шапке-ушанке вас признают за своих, то обязательно поведут предстать пред светлы очи МАЛИНОВОГО ПИДЖАКА – он примет окончательное решение, «крышевать» вас как нормальных людей, или сделать с вами что-нибудь…этакое.

У всякого главаря бывают свои причуды. Кто-то за шторой стукнул в медный таз, тут же набежали уже знакомые паломники, начитали весёлую СЕКОНД-МАНТРУ, оформили ежесуточную дозу просветления и так же быстро испарились.

Когда «крыша» немного просветлилась, по приступу «великой и коронованной благодухи» вас нашли нормальными людьми и решили завершить обряд инициации созданием подходящего имиджа. А найти таковой можно только в СЕКОНД-ХЕНДЕ.

Но меряя на себя эту новую личину, у вас начнёт мешаться сознание… Раньше вы всегда видели свет и свою дорогу в нём, а теперь… Теперь вы отплясываете безумный карде-балет, пытаясь через потёмки чужих душ добраться к своей собственной, и каждый из вас рано или поздно становится ТАНЦУЮЩИМ В ТЕМНОТЕ.

Вы постепенно усваиваете правила игры этого мира. Вы почти добрались до центра этой МАТРЁШКИ… А веселье-то продолжается! Со всех сторон материализуется нечисть и несёт вас в совершенно противоположном направлении, на главное событие года – СВАДЬБА же!

И примерно на рассвете, когда солнце торжественно поднимается над горизонтом, вы выйдете, помятые и пьяные, сжимая в руке бутылку с чем-то очень крепким, и будете отчаянно звать - «Где ты, ЮНОСТЬ моя?!..»





Послушать альбом можно здесь