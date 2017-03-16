Густав Малер «Mahler². Симфонии № 1, 5, 9» Дирижёры: Александр Сладковский. Кирилл Кондрашин (7xCD. Мелодия)

16.03.2017 17:26, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

В боксе-комплекте изданы три избранные симфонии великого австрийца Густава Малера, записанные… по два раза каждая (!) - в разных интерпретациях дирижёров разных поколений - Кирилла Кондрашина и Александра Сладковского. Между записями прошло около 50 лет, релиз даёт, может быть, самую ценную в наше время возможность – сравнивать и выбирать лучшее - из хорошего.



Прекрасно придуманное название комплекта – «Mahler²» - «Малер в квадрате» - описывает происходящее точно. Альбом претендует на синергию, представив музыку в двух вариантах, даёт слушанию возможность подняться на новый уровень восприятия. На обложках отдельных компактов замечено, отмечавшееся в прессе, некоторое внешнее сходство дирижёров. Также в числе «сходств» назовём и качество звука. Время между записями прошло немалое, но отвлекаясь от технологии, скажем, что принципиального отличия в саунде найти не удалось. Качество работы нашей звукорежиссуры в 60-х годах было феноменальным и многократно международно признанным, записи того времени звучат прекрасно, но Сладковского и в наше время записали очень достойно.

Кирилл Кондрашин руководил великим оркестром «московских филармоников» – одним из лучших коллективов Советского Союза. Ещё в конце 70-х он стал отказником, отказался возвращаться в СССР, его записи были на прилавках советских магазинов, но новые больше не выходили. Александр Сладковский руководит Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, под его руководством оркестр получил международное признание. Кондрашин записал почти все симфонии Малера, у Сладковского же их пока три, они и выбраны для издания. Но, несмотря на некоторую искусственность выбора, эти три симфонии складываются в своеобразную драматургию внутри всего малеровскго цикла.

Первая симфония – и тревожна, и позитивна - одновременно. Это картина взросления, формирования человека, «молодёжная» сторона жизни, в ней отмечается мотив, который определён как пошлый, «кабацкий». Слышал бы Малер «мотивчики» нашей жизни, сейчас кто-то ведь думает, что музыка вообще бывает только такая – «кабацкая». Сладковский тут мягче, сглаженнее, Кондрашин же словно ищет у партитуры углы и складки, а за ними уже тревога.

Пятая симфония – это буря, борьба за духовную жизнь. Сладковский - картинней, ярче, словно бы менее сосредоточен, но более романтичен. Его взгляд словно из XIX века, когда музыка и была написана. Кондрашин же, более жёсткий, XX век.

Девятая – борьба за себя, за личность перед лицом смерти. Танцы судьбы, музыка смятения, стремление буквально ощущаются в музыке Кондрашина. Она личная, психонавтичная, энергия её направлена внутрь, это бал экстраверта. Кондрашин грозен, экзистенциален и иногда страшен, он разрывает музыку и сводит её к одному смыслу. У Сладковского она едина, но тревожна и спокойна, у него тучи – далеко, на горизонте, он ровней и понятнее. Интересно, что для интерпретации Сладковского понадобились два CD – его вариант звучит на семь минут дольше.

Комплект прелюбопытнейший. Издание учит слышать детали, сравнивать и осознавать услышанное. О таком подходе к изданию музыки мечтают меломаны, подбирая разные исполнения любимой музыки, или разные издания одних и тех же записей. Но вряд ли его можно назвать рыночным – условный «эффективный менеджер» поперхнётся утренним кофе, узнав про этот комплект.

Интерпретации отличаются сильно. Это разная музыка и это прекрасно. У Кондрашина образы кажутся античными, словно высеченными из камня, у Сладковского более заметным оказывается романтизм. Кондрашин – скульптура, Сладковский – живопись. Малер – великий композитор, выражавший через музыку переживания человека, боль судьбы, как боль вселенной. Так чувствовать и жизнь, и музыку удавалось единицам. У нас долго никто не решался на целостный взгляд на симфоническое творчество Малера. Кондрашин в своё время начал этот подвиг, но не довёл его до завершения. Записи Сладковского сделаны в 2016 году. Продолжение следует?



