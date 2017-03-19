Теуникова & Soundrussia «Russian Сказки» (Выргород, 2017)

19.03.2017 22:32, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Теуникова всегда выделялась атакующим вокалом, пикантной ритмичностью песен и многослойностью, сложностью образов и смыслов. О том, что Юлия – особенная, что её надо внимательно слушать, известно с былинных времен «парного» интервью с Ветлицкой для журнала «КонтрКультУра». Новый диск независимой певицы «Russian Сказки» стал новым этажом и показал новый горизонт её творчества.



Песни Теуниковой – это молитвы, былины, памфлеты, эксперименты – всё с приставкой рок. Не будем гадать, сколько им жить в плейерах, в душах и в эфирах, но представляются они долгоиграющими. Те из них, которые уже известны по сетевым премьерам и синглам, на альбоме зазвучали очень по-взрослому и как-то по-другому. «Russian Сказки» - мощнейший альбом, но он становится таким не сразу, развивается, раскрывается постепенно. Заметна взаимная подзарядка песен, реальная синергия.

В заголовке альбома слово «Russia» встречается дважды и это обязывает. Но эта запись не митинг и не костёр амбиций. Русскость тут понята в довольно буквальном смысле, несмотря на латинские буквы – эти песни хочется петь. Это первое в настоящее время реально политическое - без ругани и без базарности - высказывание и ответ на мучительный вопрос – возможно ли вообще в наше время и в этом месте актуальное рок-искусство, нечто - для всех, про нас - настоящее для настоящего.

Истерика «Песни сумасшедшего менеджера о конце света» говорит, что тут этот «конец» близок как никогда. «Власть», «Доктор Быков», «Беженцы» тянут на трагические исследовательские работы. Плюс, космически далекий от гопоты, поколенческий фолк-романс «Гопническая поминальная». В альбоме внезапно ощутилась параллель с тем, что делал Фёдор Чистяков - при абсолютной, конечно, стилистической и интонационной разнице. Но эти два артиста, пожалуй, первые в стране поймали ноту современности, соединили время, рок-боль и ясный взгляд вокруг.

Джазовые приёмы и ассоциации вокала звучат волшебно, например, в песне «Власть». Альбом и весь мог бы быть сделан в джазовых тонах, вот это была бы бомба (!). Но его особенность - разнообразие и стилистическая точность – в нём есть вещи и в духе ретро, звучит регги, тут и стильный «Bluez Moscow» и полудекламация, мираж хип-хопа – такие вещи особенно хороши. Они собраны в середине трек-листа, старт диска парадоксально не так ярок. Бонусы (это уже НЕ сказки?) соединяют великую антивоенную песню «Беженцы» и танго (да!) «Гагарин жив» - прекрасную ностальгическая тему.

Альбом «Russian Сказки» был надеждой на новый этап в творчестве, но всё оказалось ещё серьёзней, эту работу можно понять, как новое лицо проекта – более точное и строгое. Эстетическая и социальная зрелость делает политические выпады в текстах сдержанными и действенными. При этом, с певицей остаётся особое интонирование, мрачный юмор и напряжённое осознание реальности. Юлия неуловимо переходит от улыбки к лёгкому рок-остервенению и оказывается, что её вокал прекрасно и выразительно звучит во всех стилях. И все песни обращены в настоящее, говорят про «здесь и сейчас», поэтому альбом оставляет очень правильное ощущение и послевкусие.





