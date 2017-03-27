В поисках своего рока

27.03.2017 16:43, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Музыканты обзора играют современный рок - так, как они его понимают. Получается очень по-разному. Общее у этих проектов – желание найти собственный язык и ярко выраженная индивидуальность - и музыки, и личностей.

para_bellvm «Лесной Царь» (Никитин)

Группа para_bellvm, сократившись до минимума – голос/фортепьяно/электроника, записала альбом-антологию, полный йохансоновской стройности мелодий и кейвовской печали образов. В трек-листе – вещи из разных периодов истории команды. Запомнилась «Счастливая улица» из альбома «Веди меня через ночь» (2014), очевидно заметны «Тоннель» («Para Bellum», 2001), «Капли крови» («Книга Царств», 2008), «Дева любви и дева обмана» напомнила «Правду и ложь» Высоцкого. Альбом завершают, соединяя, суммируя настроение новые песни - «Ведьмин час» и заглавная «Лесной Царь» - Шуберта на стихи Гёте в переводе Жуковского.

Сделать рок под фортепьяно непросто, ширма звука исчезает и эмоциональная глубина ищется глубоко внутри – темы, текста, личности. Лидеру команды, вокалисту Леониду Новикову это вполне по силам, его пение полно эстетского и романтичного размышления. Мистика занимает своё место аккуратно, естественно и оказывается частью жизни, способом дыхания. Минимализм декадентского рок-романса, академические ассоциации задают новый уровень образности и чувствования. Хочется называть параллельные проекты и даже мечтать, что складывается некая новая генерация, новая рок-серьёзность, украшенная мрачностью и романтическим пессимизмом.

Disen Gage «Snapshots» (ArtBeat Music)

Отгадываем загадку – «Легко, а не попс». Противореча максиме «во многой мудрости много печали» (с), альбом звучит позитивно и просто классно. Стиль - парадоксальный полуэстрадный прог, стиль, не предполагающий глубокомысленности и концептуальности. Музыка умна и легка, рулят настроения и чувства. «Snapshots» оставляет впечатление и приятное – в большей степени, чем это свойственно рок-записям - и неоднозначное.

Игривый прог Disen Gage в композиции «Me» кажется, ищет точку опоры, словно спорит сам с собой. На фоне ненавязчивых импровизаций и ясных ритмов музыка фиксирует внимание на нюансах - от изобретательной бас-гитары до весёлого марша в пьесе «Foolery». Музыканты (Констанин Молчанов – гитара, Николай Сырцев – бас, Евгений Кудряшов – барабаны, Сергей Бвгин – гитара и синтезатор, среди сессионных музыкантов выделим клавишника Фёдора Амирова) не торопятся в прозрачной, завернутой композиции «Trip». Ощущения радости музицирования достигают пика в «Equilibrium» - сделанной с изобретательным саксофоном и вокалом Джини Руджеро.

Для театра эти вещи были бы прекрасны – они звучат, словно ожившие иллюстрации и характеристики. У нас такие жанры, увы, не развиты, в первую очередь - в мозгах слушателей. У нас в массе просто не умеют, не любят слушать инструментальную музыку. Что же - будем очередной раз учиться. Disen Gage - в помощь. Под печальные песни всегда можно было бы сделать умное лицо, тут такой номер не пройдёт. Альбом будто стремится доказать, что сложность в роке не обязательно мрачна и пытлива, что она может быть естественной и отвлечённой.

Саша Самойленко & Tomas Group «Время – Весы» (United Music Group)

Софт-рок Самойленко &Co. комбинирует романтичность и качественную музыку. Урбанистическая ритмичность, мелодичность классной гитары и уверенный мейнстрим сопровождения словно предлагает вспомнить записи Дж.Дж.Кейла и Эрика Клэптона. Отметим качество саунда и сосредоточенные соло. Это забываемая эстетика, играть так непросто, это умеют немногие.

Тем удивительней звучат сошедшиеся в хите «Аватар», яркие музыкальные краски - неторопливый вокал Самойленко, поэтичный дудук Виталия Погосяна и взрывное пение Галины Босой. Песня – эмоциональный и мелодический пик альбома, хотя могла бы получить более мощную аранжировку. Возможно, её делали, оглядываясь на зауженные требования медиа, на ней не ярки даже гитары. Но, пожалуй, под эту песню могут быть зажжены спички, вложенные в упаковку.

Отметим участие в работе над альбомом Александра Коротича (часть текстов и дизайн), несущего креативность и дух старого уральского рока. Поиск адекватного стране и рынку рок-мейнстрима упирается не в музыкантов – вот они, пожалуйста. Проблемы наши в рыхлости, невоспитанности, аморфности вкуса пресловутого среднего класса. Но, в любом случае, этот альбом ориентирован именно на эту «золотую» середину, на людей, имеющих за душой и в кармане хотя бы что-то и разбирающихся в основах рок-музыки.



oleUm «Vamsterdamki» (2015) «Гравитация» (2016) (Выргород)

Альбом демонстрирует, как сделать из русского андеграунда конфетку. У нас для вас - бодрые ритмы от легенды питерского рок-подполья Якова «Я-Хи» Соколова («Я-Ха и Уроды»). У него получается порой чуть ли не «Браво», а настроение играет в унисон с игривым словом «Вамстердамки».

На альбоме старательно и завершенно звучат фразы типа «Красивые колечки в разных местах» гармонично сваливаясь с распевный «Истамбул-Константинополь». Песни звучат, как попытка вырваться из трендов подвалов и подворотен. Настроение задают танцующие в оформлении худые и стильные девушки. Резвая танцевальность переплетена с не очень-то весёлыми стихами и ломаными интонациями.

Второй альбом повторяет трек-лист первого, но не содержание. Это запись его live презентации - слушателям предлагается выбирать. Студийная версия доводит идеи до конца, а концертная оставляет ощущение необязательности – кому-то милое и необходимое. Но в издании первым стоит студийный вариант, и мы поддержим эту очерёдность знакомства с oleUm.





