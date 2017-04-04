Взгляд назад №7. Виртуозы Авангарда

04.04.2017 23:04, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

«Кузьма и Виртуозы» - команда Кузи УО / Константина Рябинова - сотоварища Егора Летова и сооснователя «Гражданской обороны», «Коммунизма» и других проектов. Музыка его группы развивается от завёрнутого авангарда до тревожного пост-рока, она позволяет оценить, что за глубины стояли за роком ГО.



«Кузьма и Виртуозы» «На мягких лапах» (Sutcliffe Records/Выргород, 2016)

Что это за зверь крадётся к нам, почему Кузя Уо обязательно выпускает свои альбомы и на виниле? Последний на сегодня релиз - «На мягких лапах» - издан и как двойной LP, тиражом 200 копий. Музыка на нём подозрительно красива. Комбинируя нойз с лаунжем, психоделию с сёрфом, альбом соединяет авангард с поиском специфической, оригинальной гармонии.

Авангардист, художник Рябино́в сделал альбом одновременно и ярким, и альтернативным, и расслабленно-приятным, и сохраняющим прерывистое дыхание погони за инди-модой. Стили проникают друг в друга, передают друг другу инициативу. Пост-рок тут не попытка ухватить время за хвост, а естественное выражение происходящего. «Кто ты теперь» БГ звучит, как вершина и, возможно, что так оно и есть. Наигрыши банджо ловят настроение изысканного звука а ля Friends of Dean Martinez, только у американцев в составе никогда не было Летова, а у Кузи - в прошлом - Егор, в настоящем - Сергей.

«Я страсть изящные науки уважаю» начинает декламировать Кузьма. Он напевает завёрнутые авант-тексты, плетёт имитации чего-то псевдо-древнего, простонародного, легко переходя к бубнилкам и кричалкам, поданным, однако, с интеллигентной издёвкой. И прекрасное сценическое прозвище «Кузя УО» встаёт в ряд с использованными в оформлении альбома работами Питера Брейгеля Старшего.



Кузьма и ВиртУОзы «Кузьма и ВиртУОзы»" (Выргород, 2015)

Альбом - шаг сразу во все стороны и прыжки на месте. Очень неторопливая запись, в ней есть что-то колдовское, даже средневековое, он полон шумов, словно взятых из-под сводов старинного собора. Тут можно уловить драматургию. Начавшись позитивно и ритмично, запись надолго то ли улетает в облако, то ли проваливается в болото авангардных опытов.

Музыка постепенно сходит с ума, размазывается, расплывается, ритм усложняется, отползает на задний план, прячась за невнятицы вокала. Многим, наверное, в детстве хотелось, да и удавалось так похулиганить - постучать, покричать под какой-нибудь заводной ритм. Рябинов реализовал эту мечту в полный рост, он радостно заговаривается, скоморошничает и всё это происходит под совершенно отстранённое музицирование. Никаких сомнений – перед нами сам Авангард, олицетворение и реализация музыкальной свободы.

Первые пять вещей альбома не имеют названий (у них есть только номера), смыслов, привязок, да и чувств в идеале они будить не должны. Издевательская мелодичность приходит вместе в треками, которые названия уже имеют. Они выделяются каждая чем-то своим. Запомнились гитарные эскапады в пьесе «Benito Mus», грубое движение вразвальцу финального трека «Перец» и поэтичное название бонуса «Missccppcp» - стремительной подпрыгивающей прогулки с вокалом, которая заканчивается для героя пьесы как-то плохо. И можно ставить музыку по-новой.



Кузьма и ВиртУОзы: «Sancta Simplicitas» (Sutcliffe Records/Выргород, 2014)

Кузя УО переписал на альбоме вещи с ранних альбомов «Гражданской Обороны», довёл до конца эксперименты тех времен, показал тропинку, ведущую из привычных звучаний - в нойз. Вещи идут по этой дорожке без пауз - иногда переход между треками отличить непросто. Например, композиции «Чёрный цвет» и «Стояла большая кирпичная ТЭЦ» соединены с суровым индустриальным соло.

«Sancta Simplicitas» в переводе с латыни означает «святая простота». Но альбомы Кузьмы красивы странной, инфернальной красотой и в них есть несомненный второй план. Ощущение гармонии тут особое, специфическое, одни фрагменты понравятся конченому авангардисту, другие - девушке из соседнего подъезда, но никакого ощущения дисгармонии и диспропорции между ними не возникнет.



«Коммунизм» «Игра в самолётики под кроватью» (2CD, 1995/2005/2016, Выргород)

Альбом двойной. Выделим Ильича, который боялся потерять брюки, мёртвую мышь и дикий крик в треке «Жизнь Трудна, Но, К Счастью, Коротка». Альбом откровенно страшен – если в него долго всматриваться. Или вслушиваться? Сдержанный индастриал собрал в тугой узел рваные интонации вокала, смесь квазисоветского бреда, граммофонных записей революционных рабочих и крестьян, «видевших Ленина», записи из журнала «Кругозор». Персоналии - красногвардеец Королёв и Николай Островский, крестьянин Строганов и вдруг - Варлам Шаламов.

Кузя УО написан в составе группы первым, хотя досужее внимание, естественно, утыкается в Егора Летова. Но за творческие маразмы отвечает Рябино́в, а тут он - двигатель всего. Да и до сих пор – отвечает - проект изредка гастролирует.

Предложенная игра заводит далеко. Альбом записан «на промышленных и бытовых свалках и в лесах» - позиционирования удачнее не знает мир. Творчество авторов носило спонтанный характер, зачастую принимая форму хэппенингов. Инструменты тут - стеклотара, сейф, кузов автобуса - список предметов, использованных при записи, занимает хороший абзац. Вволю постучав по всему, производящему некомфортные звуки, музыканты? «коммунисты»? артисты? контркультурщики? создали нервный калейдоскоп образов и звуков. В нём налицо стремление переплюнуть маразм реальности и во время прослушивания даже начинает казаться, что в мире существуют только негативные персонажи из фильмов Тарковского и книг Стругацких. Марево альбома, к счастью, не вечно, но кому-то после прослушивания реальность может показаться не намного веселее.





