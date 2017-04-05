Восточный синдром «С ключами на носу» (Геометрия, 1988/2014)

05.04.2017 17:06, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Любитель психоделических соображений и нарушения творческих запретов Александр Кутинов о японском влиянии, афробите и текстовых озарениях самого несчастливого и самого красивого альбома магаданских рок-кудесников.



В театральной среде есть такое понятие «Эффект второго спектакля», когда после мегаудачной премьеры артисты невольно расслабляются и все выглядит несколько вяло. Кто-то скажет, что альбом «С ключами на носу» от «Восточного синдрома» поразил тот же недуг и он заметно уступает дебюту «Студия 13». Мне же, напротив, он кажется более цельным, взрослым и стилистически выверенным. Хотя и с правильной чертовщинкой. К тому же, добавленные бонус-треки, вытянутый саунд добавляют ситуации плюсов. Хотя, в данном случае удивительно, что этот опус вообще не пропал на просторах страны и дошел до слушателя десятых.

«С ключами на носу» был записан в студии рок-клуба Магадана в 1988-м. Как было принято в те годы, на обычную бобину. Планов и творческой потенции у Битюкова сотоварищи было вдоволь, потому исходный материал оказался куда масштабнее стандартного, если так можно выразиться, релиза. С учетом различных саунд-гарниров одних и тех же песен бывшая в те годы у рецензентв бобина оказалась забита под завязку.

Жалко, вот качество записи (ни в коем случае не исполнения) оставляло желать лучшего. Но это было только начало: разошедшаяся потихонечку по СССР эта запись появлялась из разных источников под различными названиями и с разным трек-листом. Но без обложки! Отдельные номера были представлены ну в очень неоднозначных вариантах. И еще: бобины у народа были более-менее одинаковые, но вот магнитофоны разнились. И потому порой кустарные магнитоальбомы получались порой почти неслушабельными. А отдельные вещи и вовсе осыпались. Для официального релиза альбом удалось путем восстановить путем титанического мастеринга - спасибо звукоинженеру Жене Гапееву, хотя что-то и сгинуло.

«Восточный Синдром» - это команда людей творческих, но не сильно деловых. Можно считать чудом, что стараниями таких столпов андеграунда, как Александр «Рок-дилетант» Житинский, Андрей Тропилло, Андрей Бурлака, Юрий Морозов это роскошество было сохранено. И даже вышли две песни («Скольжение» и «Китай») на сборнике «Сигнальной серии пластинок № 8» на ленинградском отделении «Мелодии».

Вариант альбома от «Геометрии» с четырьмя бонусами, и обложкой, засвеченной на том, давнем Сборнике теперь можно считать «оригинальным». Практически чудом был разыскан автор кавера, проживающий в Киеве, художник Юрий Тугушев. Кстати, архивные фотки на буклете тоже греют душу.

Неожиданно позитивный, но с закрученной энергетикой опенер «Скольжение», ярчайший пример текстовых озарений «ГВСЯСН», безумный, но мягкий фанк «К реке», стилистически революционная «Сейсмо», на которых трогательно сохранен оригинальный саунд . Бонус-треки по звучанию куда модерновее и ярче, так ведь и писались они на других студийных «мощностях».

Да и вообще бонусами их назвать не получается - чисто номинально, хотя они и дублируют оригиналы. «Госпожа Психиатр (Бред)» - атмосферная гитара и признание в любви лоботомии, магическая, а-ля Дэвид Бирн версия «ГВСЯСН» - да здравствует афробит. И финал, - «Китай»- в духе раннего Сильвина. Что логично. И опять же гитары, гитары… А в чем же горе-то? Представьте, что из уникального материала представить удалось не всё, хотя хорошо, что удалось сохранить и это.





