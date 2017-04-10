«Адаптапция» – 25! (взгляд назад №8)

10.04.2017 21:25, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Впереди - три встречи с Ерменом Анти. Перед юбилейными концертами группы - 14 и 15 апреля в Москве и Питере и литературным вечером 19 апреля - слушаем подборку альбомов «Адаптации». Именно «Аду» называли продолжением линии жизни и музыки, намеченной Егором Летовым и именно ей, в своё время, помогал Борис Усов («Соломенные Еноты»). Не могу представить характеристику более серьёзную.



Адаптация «Radio Resistance» (Выргород, 2017)

Актюбинско-питерская группа играет мощный панк-рок с элементами харда и авангарда и особенными, философскими текстами. К четвертьвековой дате существования культовая команда выпустила альбом своих известных песен, звучащий активно и энергично. Такая коллекция песен «родом из девяностых» - на новом звуке для кого-то мог бы означать разрушение воспоминаний. Для «Адаптации» же это возможность донести творчество ещё точнее.

«Radio Resistance» - Радио «Сопротивление» - название альбома выбрано безупречно. Под ним круто бросаться лозунгами – «Панки, хой!», вспоминать «Бищара-рай», «Маяк над соломенным городом» - всё ли теперь звучит так, как хотелось Анти? Lo-fi не был необходимой частью творческого лица «Адаптации». Ермен Анти с Вадимом Курылёвым (гитары, бас, клавиши) и с барабанщиком Ибрагимом Джанибековым создали новую модель музыки.

Первая вещь трек-листа, она называется, весьма кстати, «Живой», заставлет задуматься о времени и о судьбе жанра. «Будущего нет» звучит, как незаживающая рана, но строку «Я опоздал на Вудсток» - вряд ли одобрит условный «обычный» панк. Словно реющая над записью фамилия Башлачёв и вещи типа «Весна на Заречной улице» формируют круг образов и настроений. Группу иногда хочется назвать главной русской панк-группой, но приходится вспомнать, что это вовсе не русская группа и уже не совсем «панк», хотя «Ада» поёт и, кажется, чувствует - по-русски и без компромиссов. Не удивимся, если через какое-то время у Ермена появится новый звук. «Мы ещё встретимся» – так заканчивается альбом.



Адаптация / 3F Project – «Археология Геополитики» (Выргород/ 2016)

«Археология Геополитики» – главный альбом обзора, это заметный шаг за стандарты и привычки. 3F Project - Free Jazz, Free noise, Free poetry – супергруппа, которую создали лидер группы «Адаптация» Ермен Анти (free poetry) - декламация, гитара, Вадим Курылёв (free noise) – гитара, Сергей Летов (free jazz) - саксофон, флейта. Слушаем запись концерта в клубе «Точка Сборки» 26 февраля 2016 г.

Чтение авангардистских стихов – дело не такое уж редкое, но Ермену, его текстам напряжённая декламация на фоне авангардных звуков оказывается очень к лицу, к голосу, к энергетике. Он мыслит на порядок сложнее и интереснее, чем средний панк, музыка у него внутри – сложный взрыв мозга, а не истеричный прорыв вен и век. Альбом и завёрнутый, и очень ясный одновременно. Это энергетически безупречный рок-авангард. И это «другой» Ермен.

В начале альбома идёт интродукция, музыканты словно представляются, намечают свои голоса и идеи, потом вступает голос Ермена. Инструменты же словно заводятся и улетают – куда-то далеко. Абсолютный фри при этом целью записи не является, её звук – слепок времени, образ эпохи перемен. Описание записи звучит, пожалуй, жёстче, чем сам альбом. И панк-стихи, и авангард гитар, и звуковой беспредел саксофона - все три вектора записи встречаются в одной точке – точке кипения, горения творческих эстетик. Инструменталисты не затмевают Ермена, они как бы создают совместное звуковое движение, мыслят параллельно, не забегая вперед и не толкаясь сзади. Их музыкальные вселенные всё же очень разные – и эстетически, и социально, и футуристически, то полученный эффект удивляет вдвойне. Нет, втройне!



Адаптация «Сбитые Лётчики» (Выргород, сингл, 2015)

Кто и зачем пишет и выпускает синглы? Настоящие, естественно, физические, а не улетающие в черноту инернета огрызки музыки? Вот ответ – у «Ады» в данном периоде жизни их два. На этом диске мощнейшие композиции - «Сбитые лётчики» и «Кончилось время стихов» - «проба пера» нового состава. Эти две композиции с ясными рок-риффами. Хард рок от пары Михаил Нефёдов (барабаны) / Вадим Курылёв (гитара, бас, клавиши) звучит очень активно ии даже агрессивно-красиво. Вообще именно тут хочется искренне порадоваться и союзу Курылёв – Анти. Это нужные друг другу музыканты.

Одно из главных ощущений от песен Ермена Анти (вокал, гитара) – то, что он ни разу не шутит и не играет – он всё делает очень всерьёз. Сингл «Сбитые Лётчики» звуком убирает альбомы того же периода и это логично - он и должен быть самостоятельным, держать голову высоко.



«Адаптация» «Цинга» (Выргород, 2015)

Единый, как выдох, напористый и мощный, многословный и неспешный рок-диск, зрелые стихи и музыка. Первый после, изданного в 11-м году, релиза «No Pasaran!» альбом авторского материала. В составе – Ермен, Вадим Курылёв (бас, гитары, клавиши, бек-вокал) и Ибрагим Джанибеков (ударные).

Поколение, лишённое «лета любви», лишь один из мощнейших образов Ермена. Он умеет понять, почувствовать напряжение, дух, боль времени, создаёт вещи многослойные и многозначные – вспомним намёк на Шостаковича, звучащий у «гостевого» саксофона Сергей Летова. Строки «… социально опасен» отсылают к Кинчеву, но ненадолго – интонация Ермена быстро берёт верх над любыми ассоциациями. В «Цингу» можно проваливаться, альбом неспешен и начинает терзать душу постепеннно, доходя до пика эмоций только тогда, когда уже забудешь про цингу, разъедающую душу, и заглянешь ему в глаза.



АДАПТАЦИЯ. Юбилейные меропрятия, приуроченные к 25-летию группы

14 апреля, 20:00, Money Honey clab

Санкт Петербург, ул. Садовая 28/30 корп 13 (Апраксин двор) м.Гостинный двор , м. Садовая, гости концерта - Александр Чернецкий («Разные Люди») и Лёха Никонов (ПТВП).

Встреча VK Питер - https://vk.com/event140278658

15 апреля, 19:00, клуб «Лес»

Москва, ул. Лесная, д. 30А, м. Менделеевская, гость концерта - Сергей Фёдорович Летов.

Встреча VK Москва - https://vk.com/event140117271

19 апреля, 20:00, магазин «Фаланстер»

Литературный вечер Ермена Анти

Москва, Малый Гнездниковский пер. 12/29, м.Пушкинская, Тверская, Чеховская





