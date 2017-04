Kulak «Sign» (Volos Records, 2017)

Александр

В.

Волков

Одну из лучших записей в отечественном хэви-прогрессив-роке создали Александр Кулак (экс-лидер прог-метал-группы Azazello из Тынды, Амурская область) — гитары, бас, клавиши, перкуссия, флейта и барабанщик из Благовещенска Александр Дьяченко (Solar Wind). Продвинутые и серьёзные дальневосточные музыканты записали альбом практически вдвоём, но, конечно, при поддержке гостей, родственников и друзей.



Диск звучит полновесно и решительно – в духе фамилии артиста и полистилично и мистически – в стиле обложки релиза. Оформление, правда, поначалу иллюзии несколько подтачивает – за шикарной тотемной обложкой, внутри диджипака, находятся непродуманные фото, не передающие ни дух, ни настроение музыки и альбом не поддерживающие. Они компенсируются музыкой - качеством записи, сменами стилей и ритмов, техникой и звуком.

Отношение к происходящему формируется и игрой в слова/названия - начиная со стартовой «Nakipello». Словно рифмуясь с «Azazello», это слово, возможно, шифрует отношение к старому проекту и прощается с ним. Это песня прошитая радостными гитарными всплесками - услада рок-прогрессора. Романтичная «Bearrumba» начинаются со звука флейты и превращается в фолковые риффы-наигрыши, выписываемые гитарой. Красавица – инструментальная баллада «Sands of Time» даёт отдых восприятию. Затем слушатель получает по мозгам вещью «Gravitzappa», отсылающей то ли на КинДзаДзу, то ли в мир всепоглощающей рок-иронии. Впрочем, уже следующая, заглавная баллада «Sing» с флейтой сына Александра — Алексея Кулака и текстом про то «…что мы уже на краю…» тему ироничных рок-гениев закрывает. Альбом же играет буквами в названиях этой и следующих песен – вслед за «Sing & Fly» идёт «Sign». Легко запоминающаяся напевом свирели, «Tayga Mistery» похожа на «индейский» этно-лаунж, но парни с Дальнего Востока, смело предположим, хорошо знают, как звучит тайга. Бонус - кавер на песню «Мастера» «Пепел на ветру» («Ashes on the Wind») - сделан с серьёзным вокалом Яна Женчака.

При этом тексты альбома остаются в рамках хэви-цивилизации. Кулак же, видимо чувствуя, что его гитара круче и умнее слов, вещей с вокалом в альбом включил немного, голос уступает лидерство инструментальным талантам и находкам. Царящая над богатством звука гитара не надоедает в разнообразных соло и уместна в сопровождении. Добиться равновесия в такой сольной работе удаётся немногим инструменталистам - не имея конкурентов и вариантов на звуковых дорожках альбома, Александр показал себя грамотным музыкантом и уравновешенным продюсером.

Предположим позитивные влияния на запись в диапазоне от Dream Theater до Jethro Tull. Особо радуют фолковые намёки, количество и качество переходов, связок, смен ритмов. Появление между жёсткими металическим музыкальными структурами стильных и "фольклорных" тем, выход на территорию богатой нюансами и продвинутой музыки делает альбом уникальным для нашей сцены. Музыкант доказал право на подобное творчество, можно предполагать, что порадовался сам и получил блестящий результат. Качества записи заставят рассказывать о ней всем, вне зависимости от вкусов. После «Sign» можно сказать - Azazello умер, да здравствует Кулак!