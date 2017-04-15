Krugly Band – «Plays Vladimir Vysotsky. Посмотрите... или 4/4 пути» / Live In Ekaterinburg» (Solyd Records, 2016, DVD)

15.04.2017 12:46, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Отец и сын - Владимир и Алексей Кругловы – придумали, поставили и играют этот удивительный спектакль, соединяющий творчество великого барда и современный актуальный джаз.

Спектакль выпущен, как концертная видеозапись. В таком формате таится и риск, хотя уже некоторое время постановку показывают на разных площадках. Музыкальных и поэтических горизонтов «Посмотрите... или 4/4 пути» не открывает, все элементы – знакомы, а вот результат имеет новое качество. Известные жанры и произведения предстают в неожиданом творческом симбиозе, открываются с неожиданной стороны. Ведь исполнить Высоцкого даже не адекватно, а хотя бы с тонким пониманием того, о чём идёт разговор, задача наисложнейшая. В этих песнях важнейшую роль играют реалии того времени и личности исполнителя. Именно поэтому «поминальные» концерты вызывают только глухое раздражение. Новый спектакль предлагает новый подход.

Актёр и музыкант - Владимир Круглов поёт и играет на гитаре и фортепино, известный джазмен – Алексей импровизирует на саксофоне и читает стихи. Его привычнее слышать, представляющим собственные палиндромы, словно продолжающие вязь фри-перформанса. Известно, что Алексей охотно исполняет интерпретации академических произведений. «Высоцкий» же - широкий шаг «в народ», все ноты и слова будут понятны и уместны в любой аудитории. Это - другое, даже третье творческое лицо музыканта.

Важную роль в фильме-концерте играют «мелочи», мимика и жесты, взаимодействие и движение, кстати, довольно скупое, без излишеств, сценическое воплощение происходящего. На экран сзади музыкантов выводится формальный видео-арт, его связь со звучащими стихами и музыкой уловить не удалось. Нужны ли тут такие фоновые изображения, эдакие обои – сомнительно, простой портрет поэта был бы намного уместнее, не говоря о работах видеохудожников.

Подобные перформансы – жанр, почти теряющийся в нынешнем шуме времени. Идея формулируется, как «создание арт-пространства, где звук и слово образуют единство поэзии и импровизации». Спектакль, действительно, разделен на четыре четверти. Эмоции растут, материал усложняется, артисты создают дыхание, драматургию, организовывают перекличку стилей и персонажей отдельных песен. Даже цветомузыка в конце шоу мигает в уральском ДК – и это оказывается вполне уместным.

Сквозная тема спектвкля - «Канатоходец» - очень близка к смыслу происходящего на сцене. Лидер «Круглого Бенда» Алексей Круглов читает Высоцкого с развитием спектакля всё более нервно, более эмоционально, развивая и музыкальную эстетику альбома. Но фри-джаза почти нет – музыка звучит вполне в духе традиций, заметно усложняя и эмоциональный строй и музыкальный язык к концу спектакля. Ритм-секция кажется поначалу несколько расслабленной, несосредоточенной, но в конце достигает серьёзного звукового и эмоционального напора. Проект обозначается на афишах «Высоцкий в джазе». То, что артисты делают, передача настроения, духа, выливается в импровизационный, творческий урок Высоцкого. Крики «браво» и овации в финале представляются вполне заслуженными. После этого спектакля неравнодушный человек не только запомнит исполнителей, но откроет том стихов барда.



