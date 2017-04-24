Елена Войнаровская «Присутствие» (Cardiowave, 2016)

24.04.2017 14:49, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Одесская группа Flёur, бывшая желанным гостем отечественной клубной сцены и оставившая у любителей неторопливых звуков самые тёплые воспоминания, даёт знать о себе редко. Перед нами – привет от прекрасной тусовки лейбла Cardiowave - сольный CD Елены Войнаровской - участницы украинского коллектива.



«Я хочу увидеть то, что скрыто мглой…» - поёт Елена - поначалу поисходящее кажется поиском эстетического удовлетворения. Энергичнее, роковей, «гитарнее» прочих звучит вещь «Карфаген». Хит? Трек-лист содержит и «Город в солнце» - кавер на трек московских психодел-рок-эстетов «Оберманекен», идеально вставший в ряд других песен. В нём есть и присущая всему альбому отстранённость и неожиданная хитовость. Этот трек предназначен для альбома-трибьюта «Оберманекену» и дайте боги Олимпа лидеру группы Анжею Захарищеву фон Браушу много треков такого уровня.

Название альбома Войнаровской напомнило почти одноимённую пластинку Led Zeppelin. Музыка эти воспоминания, конечно, не поддержала, однако идеи, словно прикоснулись друг к другу. На альбоме «Presence» британских хард-рокеров на иллюстрациях присутствовал неопознанный и непознаваемый объект – тайна, которая рядом. Нечто подобное есть и в песнях одесских музыкантов. В них – рядом явно есть что-то неизвестное и значительное, его можно выразить, но невозможно описать. И как с ним быть, непонятно. Что же - все мы совершаем порой непонятные поступки и к нам приходят неописуемые мысли.





Известный по Flёur состав инструменталистов играет акустическое ретро с виолончелью, флейтой и электроникой, которая старательно маскируется под акустику. Вспоминаются Cocteau Twins и Dead Can Dance, вокал Войнаровской звучит не столь уникально, зато настроение формирует прекрасно. Психоделичная, воздушная, облачная и будто парящая запись, аккуратные и вежливые звуки создают образы, строят особый мир, который можно чувствовать, но видеть – нет, хотя он и демонстрирует свои тончайшие оттенки.Запись чётко выражает сопротивление миру чартов и рейтингов, её оружие - мягкая сила таланта. Отстранённость альбома разрушается последними треками. «Уходили парни на войну», «Большая ложь», «То, что делает нас людьми», которые-безупречно моральны, лишены агрессии и складываются в нечто созвучное шедевру Вертинского «То, что я должен сказать». Они волнуются из-за важного и вечного, не изменяя поп-лаунжевой эстетике, звучат удивительно злободневно. И далее взрослые мысли и чувства - «Ложь отравит нас всех», «…научи нас, как выстоять». Елена смогла спеть, сказать то, что важно и понятно всем, а это огромная редкость для нашего времени. После такого финала альбом очень захотелось переслушать, так я и поступил, и со второго раза запись зазвучала ещё концептуальнее.