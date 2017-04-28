Deep Purple «InFinite» (Edel/Союз Мьюзик)

28.04.2017 12:43, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

В следующем году отмечаем 50 (sic!) лет выхода дебютного альбома Deep Purple. Не мудрено, что кому-то эта группа давно надоела. Но есть и когорта пёпломанов и блэкморолюбов, относящиеся к DP восторженно и безаппеляционно. А корабль тем временем – плывёт и плывёт. Вот теперь решил заглянуть в бесконечность – туда новый альбом суперветеранов подталкивают и название, и лицевая картинка.

Новый альбом легенд и, скажем без художественных преувеличений, монстров хард-рока старомодно предлагает для каждой вещи оригинальную фишку, ход, аранжировочное украшение. Песни получаются разными и яркими. В финале трек-листа стоит дорзовский боевик «Roadhouse Blues», сделанный действительно блюзово - Пёпл вспомнили звёзд, которые вошли в рок-мир на шаг, на год раньше них. Некоторые проигрыши и риффы могут кому-то напомнить юность и золотой фонд DP – например, из «All I Got Is You».





Альбом складывается в единое лицо. Или это единый кулак? Многие команды того поколения прекратили сущестовавание или влачат его в никому неинтересных составах. Песни же Deep Purple оставляют ощущение, что музыканты отлично поддерживают друг друга. Это – группа - в «том самом» понимании термина, а не солист с аккомпанементом. Никто не доминирует, но позитивный хард-инструментал оказывается насыщенным и густым. Иэн Гиллан не покрикивает, не повизгивает, а сдержанно поёт. Петь он умеет, правда? Музыканты могут всё, недавно вот хвастались джазовыми ремейками хитов. Вывод напрашивается такой – процесс возрастной мутации группы успешно завершён, синергия налицо, дядьки блестяще воспроизводят взаимное поле подзарядки.Энергетику выжившим дедушкам рока сохранять удаётся, про скорость никто не заикается, они уже успели - всюду. Группа потеряла напор, это усреднило звучание. Группа утвердилась в удивительной позиции – все знают, что ничего принципиально нового ждать не приходится, но повод для разговора обеспечен. Если (а это – неизбежно) сравнивать диск с нетленками группы, записанными в 70-х, получится, что теперь не хватает молодёжного зверства, его заменяют сложно спроектированные музыкальные партии. Может быть, нам не так уж и нужно это самое «новое», эмоциональные рецепторы раздражаются чем-то другим?Есть ещё одна интересная картинка, расположенная под треем CD и на развороте винила. Это парафраз легендарной обложки альбома «In Rock» с которого «всё начиналось». Ну, или почти всё. Только камень стал льдом, скалы превратились в айсберг. Зимняя тема переполняет буклет, музыка может, пожалуй, и согреть - этот образ годен для поэтического осмысления временнЫх изменений.Были когда-то большие сомнения – музыка ли вообще этот самый рок-н-ролл или просто это шум - в голове у молодых? Теперь вопрос решен – место «шума» заняли другие парни, правда, до популярности апокрифических «Дип Пурпле» им не дотянуться. А реальные, сегодняшние Deep Purple, тем временем, успешно играют свою музыку.