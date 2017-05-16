Михаил Глинка «Руслан и Людмила» (Мелодия/Бель Эр Медиа, ARTE France/DVD, 2017)

16.05.2017 22:18, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Былинное фэнтези с элементами романтичного хоррора, которыми были классические - и поэма, и опера, в «актуальной» постановке Дмитрия Чернякова (дирижёр Владимир Юровский) стало хихикающей игрой в бисер. Глинку свели к Доницетти, Беллини и Россини и реализовали давнюю «идею» – сузили русскую душу.

«Новый» театр на новом DVD, параллельно формируя новомодный жанр оперы-провокации, радостно танцует на нижних чакрах - тащит на сцену, словно ребёнок - всяку-бяку в рот. Большой двухглавый орёл на груди у Руслана (Михаил Петренко) выглядит, как насмешка... Явление Черномора, замышляющего похитить Людмилу, обставляется, как карнавал в эстетике «Кавказской пленницы». История превращается в мармеладно-карамельную комедию масок. И это только пролог.

Костюмированная европеизированная сказка с царевнами, обмахивающимися веерами, оформленная в радостные цвета, как и положено фэнтази, проваливается в неласковый «реальный» мир. Действие перенесено в «современный» обеденный зал с перевёрнутыми стульями. А, так это хижина волшебника Финна! Лица Наины и Финна - на больших экранах, это лица медиумов и вершителей судеб. Центром эмоций становится шикарная Наина (Елена Заремба) в красном костюме. Одной из исполнительниц этой роли могла стать великая Елена Образцова – представляется, как это могло бы быть. Особая краска - контртенор Юрий Миненко, заменивший обычный для роли Ратмира женский вокал. «Крутой» Фарлаф (Алмас Швилпа) с "бутылкой пиваса" в руке садится на стол и раздевается по пояс, а Боян/Финн смолит сигаретку и срывает с себя бутафорскую броду древнего сказителя – американизирует происходящее. Он, и правда, американский тенор Чарльз Уоркман. Руслан в джинсах, с руками в карманах курточки-аляски, забредает на поле битвы, но это не древняя битва. Трупы, после ухода Руслана, оживают и машут руками зрителям - из какой они реальности? Этого ли хотел Глинка?

Музыка оркестрована легче классического варианта, «хитовая» увертюра заставляет вспоминать виниловый саунд. «Марш Черномора» озвучивает эротические побегушки/поваляшки. Подробно раскрыта тема общения с девушками в палатах Наины, а с юношами – в садах Черномора. Юные звёздочки театра показывают ножки и бельё. Руслан томится среди не очень одетых девушек, которые вдруг все(!) встают на роликовые коньки… Карла не появляется, его заменяют культуристы, массажистки, шашлыки, лезгинка, радостные ню-игры (государственный орёл на груди при этом присутствует) и прочие актуальные ужасы. Сады и палаты определены критикой, как «бордель». Есть рекомендации детей в Большой театр не брать – дожили, так сказать. Героиня от всего этого съезжает с ума и изображает зачарованный овощ. Спасает её волшебная инъекция и на этом сказке наступает уже полный конец.

Предлагается увидеть и умение ловко вписаться в вихри времени, и желание не потерять смысл существования театра. Горы на горизонте гаснут, как мираж, но и на мираж нет надежды – это проекция. Человек оказывается в мире навязанных образов, которые лень проверять. Впрочем, девушки - настоящие. Ирония и креативность на альбоме бьют ключом, но вдруг вспоминается, что музыка прекрасна, а картинка ясна и чётка.

Человек играющий – великий образ. Постановка легко играет, жонглирует эмоциями и традициями, но она тяжела необходимостью выбора отношения к происходящему - судьбы жанра, который стоит перед каждым зрителем. Перенося героев в «наше» время, постановщики, видимо, протестуют против гибридного антимира обманов и фейков. Счёт, результат этой игры пока неизвестен.



В заключение – немного воспоминаний

