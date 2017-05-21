Порт Июля «Где было море» (Порт Июля/ZIL-records)

21.05.2017 22:21, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Дебютный альбом нового проекта объединил волшебную Юлию Тузову с музыкантами, имеющими свои эстетические представления о том, что и как надо делать. Самым неожиданным и интригующим оказалось именно то, что это новый проект, участники которого равны, а не лидер и его аккомпанирующий состав. В любом случае – появилось много вопросов, к ним и переходим.

Запись реализовала «электрическую» мечту певицы – она поработала с рок-группой и «современным» звуком. О чём мечтали другие участники записи – не всегда понятно, но музыка меняет образ вокалистки. Интонация, образы стоят в одном ряду с инструментальными экзерсисами. Гитарный звук, гулкие барабаны и космические клавиши напоминают порой пост-панк родом из 80-х вроде The Сure. Певице в новой «упаковке» вполне комфортно. Значит, происходящее логично?

Логично, что инструментам на альбоме отдано много внимания - за счёт внимания к тексту. Шаг куда-то вперёд очевиден, но он сделан с какой-то странной ноги. Тузовой не хватает напора и наглости, положенных по стандартам жанра. Певица романтична и звонка, быстрый танец тут невозможен. Ко второй половине трек-листа вдруг появляется психоделика и полёт. Оттуда запомнившиеся вещи: «Живи в моих снах» с броским заходом и речитативом, «Не отпускай меня» и «Летим» с противоречащей названию строкой «Оставь меня на краю». Насколько симптоматично обязательное присутствие в них местоимений в первом лице?

Поколение рок-артистов, к которому относится Юля – поэты и души – это пока что последние творческие люди такого уровня в рамках жанра, и они вовсе не андеграунд. Они насильно определены в акустическую альтернативу вывихнутой музыкальной реальностью 90-х. Про звук. Кто только не пробовал записаться с «модным» звуком, не решив, для чего он нужен. Даже некоторое попсовые певицы, пели под «альтернативу», но после первого альбома, отказывались от этого пути. Пускались на поиски и герои андеграунда. Нежнейшая Светлана Косеннко («Третья мировая весна») записала электронный альбом, диск «Дочь Монро и Кеннеди» «Левая мечта» получил серьёзные рок-аранжировки. У мужчин процесс менее болезнен, но вот, например, Ник Рок-н-Ролл годами ищет, кто почувствует его творчество. Сейчас жёсткие гитары от AzZzA соответствуют происходящему у артиста.

Альбом выпущен без лейбла – «самиздатом». Это лучше, чем сетевой релиз, он не растворится в сети, но отсутствие грамотной дистрибуции ещё никому на пользу не шло. Или же тут причина – желание сменить среду, аудиторию? Можно поныть про цивилизацию, умирающую на наших руках под напором эффективных менеджеров-аранжировщиков, но какой эффект хотели получить тут? Если эти песни ждёт медийный или, хотя бы, сетевой успех, то мы радостно присоединимся к поздравлениям. Пока же работа оставила сложное ощущение. Уже за это хочется сказать участникам «спасибо», ведь наша музыка редко оказывется поводом поговорить. Кстати, к «пуговицам претензий нет» ни малейших, это хорошая музыка. Но «Где было море» оказывается обычным гитарным альбомом, и это ретуширует ощущение чуда, было ли оно у музыкантов во время записи? По «волшебной» же Юле Тузовой при этом развитии событий грустить будет некогда, ведь если «задрав штаны, бежать» за реальностью, станет не до грусти. И разве не это магистральный путь «развития» музыкальной индустрии?



