Алексей Круглов'2016 (1) – Путешествие

21.05.2017 23:22, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Московский саксофонист, виртуоз-импровизатор, поэт, креативщик и промоутер Алексей Круглов традиционно активен в звукозаписи. Первый их свежих обзоров новых альбомов с его участием представляет коллаборации музыканта с коллегами из разных стран - Германии, Испании, Швейцарии, Израиля/Литвы. Это своеобразное путешествие в страну Новый Джаз.



Slava Ganelin, Alexey Kruglov, Oleg Yudanov «Us» (Leo Records, 2016)

Музыканты впервые сыграли вместе на Leo Records Festival в 2012 году в культовом московском Дворце на Яузе. Состоялось новое трио Ганелина - исполнилась мечта многих джаз-болельщиков. В составе ансамбля - Вячеслав Ганелин (фортепьяно, электроника) – гуру отечественной свободной музыки, Алексей Круглов (саксофон) - лидер нового поколения российских фри-джазменов; Олег Юданов (ударные) - участник джаз-группы «Архангельск» Владимира Резицкого, постоянно работающий с ведущими музыкантами стиля. То, что это звёздные музыканты объединились, выглядит и логично, и позитивно.

В трек-листе их нового альбома большая импровизация «That's Us» и два анкора. Альбом начинает фортепиано, оно словно старается быть романтичным, затем вступаект перкуссия, потом саксофон, он задаёт настроение, словно не спеша прогуливается по бульвару и раскланиваясь со знакомыми. Но на этот раз ему не дадут жить спокойно! А он и сам совсем не против окунуться в поток техничной нервности. Мастера вводят слушателя в транс напором и бурей эмоций, звучат намеки на кафешантан, игры в поп-джаз, музыка словно удивляется сама себе, демонстрирует бесконечные возможности, мастерство, харизму импровизаторов. И даже кажется, что альбом заканчивается вынуждено, музыкантам хочется играть ещё.

Запись сделана в КЦ ДОМ в 2015-м. Она получилась ясной и духоподъёмной. Первый анкор – игривый, второй – задумчивый. Название релиза - «Мы» - предполагает единство и взаимодействие. Эти качества музыкантам присущи генетически и, хотя они и создают свои, уникальные вселенные, но в итоге соединяют их в один, новый мир.



VocColours, Alexey Kruglov, Roman Stolyar, Oleg Yudanov, Andrei Razin «Russian Affair» (ArtBeat Music, 2016)

Вы слыхали, как поют джазовые вокальные ансамбли? Это бывает чрезвычайно красиво. Но альбом немецкого квартета VocColours - дело особое. Бэнд в составе Norbert Zajac, Brigitte Kupper, Gala Hummel, Youri Grankin удивлял Москву на Лео Фесте в 2015-м. Вокалисты демонстрировали оригинальный взгляд на создание звука, на то, как строится ансамбль. Под стать немцам и, вышедшие с ними на сцену КЦ ДОМ, российские инструменталисты - Алексей Круглов (духовые), Роман Столяр (клавишные), Олег Юданов (ударные). Они деликатны и внимательны в самых головокружительных эпизодах. Альбом «логично» завершается треком «The Beginning» («Начало»), в котором с VocColours играет пианист Андрей Разин – лидер трио «Второе приближение». Он подходит к задаче иначе - активно и бурно поддерживает певцов в их креативных звуковых играх. В результате музыка альбома оказывается полна колдовства и взрывных эмоций, при этом она естественна, в ней не появляется ощущения излишества или надуманности.



Fritz Hauser & Alexey Kruglov «Out Of Time» (Артсервис, 2016)

Тревожные облака на обложке музыкой не поддержаны – бури и непогоды не будет, но будет сумрачно и неуютно. Звук минималистичного дуэта – швейцарский музыкант Фриц Хаузер (ударные, перкуссия) и Алексей Круглов (альт- и тенор-саксофоны, бассетгорн, кларнет, блок-флейты) - не становится ни на секунду сдержанным и… минималистичным. Музыканты представляют полную радугу эмоций и звуков, причём ударные претендуют на не меньшую долю внимания, чем духовые.

От спонтанной инстинктивности первой части «Structurization» альбом переходит к осторожной романтике. Второй номер – «Hidden System» заметен чуть ли не разговорными фразами саксофона, а ударные гулки и рассыпчаты. «Soundways» углубляют авангардный настрой альбома, кажется, что звучит целый ансамбль духовых, а ударные торопятся изо всех сил, чтобы успеть за ними, переходя к финалу - «Bottom line».

Альбом описывает внутреннюю драму, стремление и экстравертный выход из кризиса - через музыку, через выплеск «наружу» непростых образов и мыслей. Он записан в ходе фестиваля «Барабан с человеком» 9 июля 2010 года в Москве и дополняет богатую коллекцию дуэтов Круглова с разнообразными инструменталистами. «Out Of Time» - один из самых завёрнутых авангардных дисков последнего времени.



OBO «Palace Of Waiting» (octoberVart records, 2016)

Основу, базу звучания альбома создают участники испанской группы October Equus Анхель Онталва - гитара и Васко Трилья – бас и ударные. Лидируют же российские музыканты и их подбор говорит о знании Онталвой предмета. Это Алексей Круглов - саксофон, бассетгорн, свирель и Анастасия Маслобоева, чьи цимбалы придают звуку ориентальный привкус, а вокал, хотя и звучит, кажется, на втором плане, но внезапно оказывается главным, определяющим и важнейшим.

Суровому испанскому гитарреро Анхелю Онталве понравилось у нас – он поучаствовал в нескольких Лео Фестах, играл большие концерты в ММ ДК, съездил на масштабную гастроль по городам Сибири, что для сольного авант-гитариста случай беспецедентный.

На «Palace Of Waiting» границы стилей провести непросто, музыканты создают новое качество и новую эмоцию. И внезапно вспоминается Андрей Тарковский, словно летящие куда-то вверх и вглубь эмоции его шедевров. В музыке проекта есть что-то готическое, храмовое и, одновременно, природное, глубинное, это ощущение приносит летящий вокал. Он тут вышний, сверхчувственный, остальные звуки – жизнь. От России тут тоска и простор, от Испании – более земные - грусть и привкус Востока. Альбом медитативен и прозрачен, что естественно для большинства записей с участием Анастасии – это качество её вокала есть и на дисках, выходивших на Leo Records.





