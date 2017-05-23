ФУТБОЛ "Коллекция" (Геометрия, CD+DVD, 2013)

23.05.2017 18:54, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Отчаянная попытка глобализации нашего рока. Журналист Александр Кутинов в желании взобраться на отвесную скалу полного собрания сочинений столпов нашей новой волны, любуется на издание знаменитой группы, которую помнят не все, хотя она по прежнему радует публику рок-клубов..



Собрать все музыкальные произведения с участием конгениального Сергея Рыженко практически невозможно. «Геометрия» решила ограничиться теми, что выпущены под маркой «Футбол», вне зависимости от правописания названия, и кое-чего из сугубо сольного. Но и тут получилось с избытком, особенно если считать бонус-треки, mp3шки и бальзамом изливающиеся DVD-треки.

Как главный рок-скрипач СССР додумался до создания одного отдельно взятого анклава дворового нью-вейва (панком я это ни за что не назову)? Отчасти эта идея просто витала в воздухе в самом начале 80-х, когда участник фолкового «Последнего Шанса» профессионал и романтик, как писали Стругацкие, «захотел странного». А что до нарочитой театральности, даже шутовства и саунд-плутовства, дебютного (на мой взгляд лучшего) альбома, так вспомните Spandau Ballet и Fiscer Z. Релиз 82-го и стал основой первого глобального переиздания, а большей частью и даже и издания ласковой глыбы наследия Рыженко, том числе при участии известных рок-подвижников вроде Артемия Троицкого, сохранившего мастер-ленту. И с грандиозно-титаническим восстановлением саунда: спасибо Жене Галееву.

«Как делают детей», позитивный псевдоблатняк «Пиво» и «Монолог из подворотни» (как нежно звучит это всё!), и, конечно, два духоподъемных бонуса с «Аквариумом» «Светлые дни» (посвящение Советской Армии) и «Серый человек». Но это только надводная часть айсберга – на сцену выходит его высочество mp3, альбом продолжают ранее неизданные треки b предлагают главную валюту нащих дннй – эстетическое удовольствие.

Первый транш – полуакустика у Павла Краева (еще один рок-паладин, организатор, в частности, бесценных квартирников) с Рыбой. Который, как известно на самом деле Алексей Рыбин, один из создателей «Кино». Все хиты прозрачны и ироничны; отдельно хочется отметить вступительное слово Майка Науменко. Я лично в первый раз слышал его в таком качестве. Абсолютные перлы «Антивоенный рок-н-ролл» – полутвист, полуклезмер, и лирическо-сумбурная «Жизнь прошла».

Следующий кусман, не менее мощный, – концерт у того же Краева, только годом позже. С его предваряющей речью. О, гигантоманию в массы ! Упоминание Раймонда Паулса. «Исповедь друга-алкоголика» в стиле жестоких народных страданий Лучше, больше, сильнее! Наконец - своеобразный финал: попытка студийной записи с тем же Рыбой (83), редчайших треков – вроде «Старый старый мир» и «Пасхальная». Для многих даже футболманов может стать откровением.

Второй CD – вышедший спустя пятнадцать лет альбом под ником "Фут-Боллз" "Опять дома" (1997), наглядная, вернее, «наушная» иллюстрацию того, как эстетически менялся наш герой. Еще больше нью-вейва, еще характернее саунд. Плюс уникальные живые записи выступлений в кинотеатре "Улан-Батор» и у Саши Липницкого (он же выступил и продюсером этого камлания) на Николиной Горе (1989). Было бы преступлением не сказать про bonus'ы, в данном случае с ДДТ «Играйте дома» и, шедевр на все времена, «Грузинский рок-н-ролл» - Сергей Рыженко и ДДТ 2000

И вот, наконец, DVD, этакая вершина скалы Рыженковского наследия, - ловите самые разнообразные концерты Сергея, в том числе на фестивале "Рок-акустика" в Череповце (1990), и выступление в культовой некогда телепрограмме "Квартирник". Любовь к рождению музыки непосредственно перед глазами публики и в узком, камерном формате в частности, - фирменная фишка выдающегося музыканта.

Усы и хитрюжный прищур умных глаз. Мы знаем о Рыжем все, но это так мало. Слушаем, глядим, срываемся в пропасть. Особое внимание – к доп-трекам. Берегите все!





