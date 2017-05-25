Князь Мышкин «Горячий финский зартипос»/ «Кошык» (Геометрия, 1998-2004)

25.05.2017 15:34, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Музыкальный критик Александр Кутинов вспоминает альбом группы «Князь Мышкин» - оценивает качество белорусских товаров. Не сыр, не пельмени и не креветки – эстетические деликатесы от минско-полесских психо-фолкеров.

«Князь Мышкин» – что это, кто это? Нужно ли это слушать? Наши ближайшие славянские соседи в макросознании ассоциируются с двумя направлениями – этно-поп-рок класса люкс («ПЕсняры», «Сябры») и позитивный поп-панк («Ляпис Труюецкой», «Лепреконсы»). Геометрия издала два опуса команды, скромно называющей себя « ансамбль, чей стиль - интуитивная импровизация». Звучит красиво, но не совсем ясно. Из огромного наследия, говорят, до тридцати «альбомов» нап компакт кассетах, боготворящего живое рождение звука соратников и подопечных Леонида Нарушевича, для умеренно широких меломанских масс было выбрано, возможно, самое яркое. Две макро-сюиты, «Горячий финский зартипос» длительностью 33:15, и «Кошык» на полновесные 25:02. С ними и поработали старатели ремастеринга, дабы еще лучше стало.

Слушать «Зартипос» – непросто, но благодарно. Простите за сомнительное сравнение, вроде как расчесывать жемчужную холку загулявшего суперпородистого перса-кота; действие, осложненное многочисленными саунд-колтунами. Еще сравнение – опусы «Князя Мышкина» это не дремучая нотная чаща, а острокамышовая заросль звуков или не менее колкий тоновый бамбуковый подлесок. Сухая и почти стеклянная гитара Нарушевича спотыкается о синкопы вместе с нашими ушами и частично сердцем. Проникновенно подвывает и булькает безладовый бас Валерия Башкова. Явно чувствуется школа покойного джапановца Мика Карна. Да и как без него настоящему басисту? Не отстает и царь ударных инструментов Юрий Павловский. Лунная ритмическая походка, внезапные мембранные взрывы, эмоциональные брейки. Интуиция рулит! Импровизация правит!

Несколько особняком в контексте композиции стоят клавиши от Владимира Сивицкого, старомодно обозначенные как синтезатор. Они стенают убаюкивают, провоцируют, загадывают эстетические загадки, играют в тоновые «Камень, ножницы, бумага», и могут быть самостоятельным деятелем внутри композиции. Но органичен и в коллаборации. А вот собственно финского в прослушивании не обнаружено. Атональные гармонии, рваные темпы, нереальные аккорды, и все это прозрачно, светло, на тонкой грани легкой грусти и позитива. Назовите этно-фри-джазом или нео-классикой с колоколами и колокольчиками, все будет верно. Ближе к середине музыка «Мышкина» растет в идеологической близости к саундтреку неснятого авангардного кино а-ля Холгер Шукай. И подкрадывается счастье.

«Кошык» от предыдущего альбома (на этом же CD) отличается кардинально, и прежде всего роскошным обилием редких акустических инструментов. Что называется, от сохи и по пашне. Прежде всего это этно-богатырь Иван Кирчук: в его арсенале; дуда, гусли, дудки, жалейки. Ударник Юрий Павловский кроме разнообразной перкуссии задействовал гонг и копыта козы. А Нарушевич запел, без слов, но с чувством.

Примечательно, что кроме логически аутентичных западнославянских мотивов активно звучат балканские и даже ближневосточные. Ультразнатоки, возможно, уловят и обертона фолк-творчества североамериканских индейцев. А ближе к середине сочинения аморфная ритмика переходит в раздолбайский марш. А ближе к концу Леня дает уже такого бульбаш-Паваротти, что дух захватывает. Да еще и хихикает. В выходных данных это скромно называется «звуки».

Музыки разные нужны. И огромная радость сия есть, что мы имеем в отличном качестве интереснейших творцов. Ибо поговаривают, что часть кассет с уникальными записями Леонид банально забыл в трамвае навсегда. Эти не пропадут.



