Оркестр Вермишель «Марк Аврелий» (Геометрия, 2005)

29.05.2017 21:38, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Столичный любитель музыкально покритиковать А.В.Кутинов цементирует пьедестал для питерских рок-небожителей.

Не мудрствуя лукаво, заявляем: этот альбом с древнеримским названием - самое яркое детище Сергея Щуракова и его соратников с берегов Невы. Увы, отец-основатель и духовный лидер «Оркестра Вермишель» оставил нас ради небесных садов, но успел сделать много более, чем прекрасного. «Марк Аврелий» - истинный перл русского пост-рока, имеющий уши да обрящет.

А что же такое пост-рок? Термин это непростой и довольно противоречивый. Прежде всего, он не имеет ничего общего с понятиями вроде «пост-панк», то есть это не нечто, выросшее из предыдущего, некогда знакового стиля. Пост-рок констатирует кончину рока и не берет от него ничего. Вообще ничего. Зато налицо сугубо экспериментальное использование инструментов, когда-то связанных с роком, в совершенно новом качестве. а также ласковое изнасилование ритма, мелодий, тембра и последовательности аккордов, которые нехарактерны для традиций всяческих «Комон Эврибади!»

Великолепные God Is An Astronaut, Maybeshewill, This Will Destroy You играют, по сути классическую музыку XXI века, с отсылами в век прошлый. Наш «Оркестр Вермишель» среди них фигура далеко не последняя. Ох, очень многим звездам придется кусать ногти, локти и другие части тела, узнав как высоко ценят ТАМ пост-рокеров из Города Ленина.

Данный диск - саундрек к документальному кинофильму. При этом, опять же, законно пребывая в тренде, канадцы Godspeed You! Black Emperor проложили дорожку к восхвалению этого императора, пусть и не самого порядочного товарища. Так и у наших соотечественников никакой моральной апологии - во главу угла ставится красота и эстетическое совершенство. А с этим у саунд-бакалейщиков все в порядке.

Кстати, про саунд. Нам предлагается возвышенная пышность и пугающее даже разнообразие. Благо музыкантов и используемых ими инструментов - хоть с Северной Кореей делись: флейта, мандолина, виолончель, скрипка, соло, альт и немножко клавишные – круговорот звуков в природе. «Безмолвие», «Пристанище», «Царствование», «Реминисценции» - это такие своеобразные увертюры к маленьким современным операм. А самые мощные в душевно-духовном плане – «Хорал» с фантастическим аккордеоном «Варвары», где до печенок пробирает ритмическая поступь, «Изваяние», - там ну очень нервные струны, и полузаглавная «Император» со сказочной скрипичной мелодией.

Трогательный момент: сам Сергей Щураков непосредственно играет лишь в «Реминисцеции» и то на мандолине. Да и зачем больше-то? Настоящий пост-рокер руководит, сочиняет и дирижирует. И все выходит с пометкой «супер». Это люди, которым хочется поклоняться и при этом получать несказанное удовольствие. Но слушать их надо дозировано. Той же вещи «Финал» с его стаккато надолго хватит. Или мой персональный выбор – дрожащее от восторга «Памятование». Им нужно на пьедестал, однозначно.