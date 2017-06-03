Железный обзор

03.06.2017 20:27, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Как всегда, с особым чувством cлушаем новости от «тяжёлых» групп – разных по креативности, происходящих из разных стран, с разным пониманием законов жанра. Эта музыка представляется законсервировавшейся и застойной, но, наперекор всему, продолжает развиваться, расти внутрь себя, лечить запутавшихся, пугать наивных, отмечать юбилеи и находить новые источники энергии.



Grave Digger «Healed by Metal» (Napalm Records/Союз Мьюзик)

Старт заглавной вещи альбома сделан в духе Gorky Park, что даже смущает вторичностью. Но немецкие металлеры не смущаются и дальше остаются в рамках несвежего тренда power metal, не задумываясь, не «парясь» о времени и о его течении. Альбом хорош уверенностью и безаппеляционностью, смесью простых и ярких эмоций. Абсолютная верность стилю буквально исходит от каждой ноты, каждой песни. Причём, для стандартного восприятия чего-то «немецкого», Grave Digger иногда даже недостаточно последовательны и демонстрируют неподобающую, радостную свободу обращения с традициями жанра.



Gotthard «Silver» (G Records/Союз Мьюзик)

Может ли метал быть светским, «европейским», типа воспитанным и всё такое? Да пожалуйста – вот швейцарцы Gotthard, как очень приличные люди, отмечают 25 лет существования.. Они лишь слегка безумны, но очень аккуратны и милы. Название альбома, по задумке, должно ассоциироваться с серебрянной свадьбой и соответствующми серьёзными обязательствами и поступками. Только вот кто тут будет жених, а кто невеста, по новоевропейским обычаям не уточняется.

Четверть века истории группы дала ей право на турне вместе с Krokus под названием «Швейцарские Монстры Рока». Gotthard, на юбилейном альбоме показывая умение делать красивый и приятный утяжелённый AOR, демонстрируют завидный стилистический диапазон - от многослойных, изощрённых фрагментов сродни Uriah Heep, до вещей, которые только формально отличаются от поп-гимнов. В итоге всё сводится к стремлению создать и утвердить что-то вроде рока «для взрослых», «для воспитанных».



Sepultura «Machine Messiah» (Nuclear Blast/Союз Мьюзик)

На голос ужасные и недобрые внутри парни немалую долю очарования несут тем, что они родом из Бразилии, про леса которой у нас у всех есть хорошо известное представление. Впрочем, было бы странно не продолжать начатую когда-то игру в экзотику - внимание слушателя фиксируется на обложке художник Камилла дела Роса, явно закручивающую эмоции именно в эту сторону.

Альбом соединяет глубокомысленость, показательную жёсткость и инструментальные красивости в один узел гроулингом вокалиста Деррика Грина. Но он молодец - всё же поёт по-разному – соответственно названиям вещей типа «Танцы Айсбергов» или «Кибер Бог». Представить себе Бога, как киборга, оказывается совсем нетрудно, особенно, насмотревшись мультиков для младших школьников. Альбом же продолжает воспитание поколений – уже старших. Тем внезапнее и уместнее звучат вставки в стилях от фламенко до пауэр-метала, которые выбрасывают альбом уже в зону прогрессива. Диск оказывается значительным, независимо от деталей и нюансов, Sepultura «просто» большая группа.



Lancer «Mastery» (Nuclear Blast/Союз Мьюзик)

Несмотря на горгонистую обложку, у Lancer получился довольно однообразный альбом, скорее пекущийся о сохранении традиций, чем о поиске новых путей. Шведская команда играет нечто понятное и известное уже лет 30.

Диск сопровождается гордой надписью «No keyboards on this album!» Знают ли шведы про подобную надпись на одном эпохальном альбоме 70-х? Но, если тогда подобная запись означала уникальное мастерство и бесконечную техническую фантазию гитариста, то тут движение идёт в обратную сторону – к упрощению звучания. Имеется дежурный медляк «World Unknown», но конкурировать со всемирно известными вершинами жанра он будет только на концертах группы. Фронтмен Исак Стенваль поёт высоким и крепким голосом, не переходя, впрочем, за границу визга, а оставаясь драматическим хэви-тенором. Определим происходящее противоречиво, как мейнстрим-метал.





