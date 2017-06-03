Железный обзор

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Идеи для М У меня есть серьезное предложение по организации пассажиропотока в московском метро. Рекомендация стойте справа, проходите слева должна относиться только к пассажирам, едущим на эскалаторе вниз, а эскалатор, идущий наверх, должен заполняться в час пик с обеих сторон стоящими пассажирами. Зачастую можно видеть такую картину: у входа на эскалатор, идущий наверх, скапливается толпа, т.к. большинство стремится занять правую сторону, на левой же - только немногочисленные пассажиры, имеющие силы и желание для пешего подъема, еще более редкие законопослушные идущие, не имеющие желания, но делающие это в силу того, что попали на левую сторону, и еще некоторые стоящие, ожидающие от идущих оттеснения вправо. В результате оттесняемые и оттесняющие испытывают моральное и физическое неудобство. При этом время нахождения на эскалаторе у идущих вверх сокращается в среднем на 10-20%, а эскалатор - на треть пустой! Там, где скапливается большая толпа, эскалатор заполняется целиком из-за давления пассажиромассы, справа и слева все стоят, поскольку этого хочет большинство, спешащему меньшинству приходится смириться, но это наиболее быстрый реальный способ доставления большого количества пассажиров наверх. Конкретная рекомендация: работники метро должны провести необходимые замеры, после чего надо обязать дежурных по эскалатору объявлять новые правила для пассажиров эскалатора, идущего наверх: Стойте справа и слева, а проходите только тогда, когда перед Вами никто не стоит. Что касается эскалатора, идущего вниз, то, по моим наблюдениям, в час пик находится достаточно желающих идти вниз по левой стороне и правило стойте справа, проходите слева убыстряет общий пассажиропоток. Итак: ЕДУЩИЕ ВНИЗ, СТОЙТЕ СПРАВА, ПРОХОДИТЕ СЛЕВА; ЕДУЩИЕ ВВЕРХ, СТОЙТЕ ВСЕ! Из наблюдений в метро можно выводить разные глубокие теории, лежащие, впрочем, на поверхности. Вдумчивый пассажир Миша Краснов Андрей Налин

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Железный обзор

03.06.2017 20:27, Музыка: рецензии


Александр
Томанов

Как всегда, с особым чувством cлушаем новости от «тяжёлых» групп – разных по креативности, происходящих из разных стран, с разным пониманием законов жанра. Эта музыка представляется законсервировавшейся и застойной, но, наперекор всему, продолжает развиваться, расти внутрь себя, лечить запутавшихся, пугать наивных, отмечать юбилеи и находить новые источники энергии.


Grave Digger «Healed by Metal» (Napalm Records/Союз Мьюзик)
Старт заглавной вещи альбома сделан в духе Gorky Park, что даже смущает вторичностью. Но немецкие металлеры не смущаются и дальше остаются в рамках несвежего тренда power metal, не задумываясь, не «парясь» о времени и о его течении. Альбом хорош уверенностью и безаппеляционностью, смесью простых и ярких эмоций. Абсолютная верность стилю буквально исходит от каждой ноты, каждой песни. Причём, для стандартного восприятия чего-то «немецкого», Grave Digger иногда даже недостаточно последовательны и демонстрируют неподобающую, радостную свободу обращения с традициями жанра.


Gotthard «Silver» (G Records/Союз Мьюзик)
Может ли метал быть светским, «европейским», типа воспитанным и всё такое? Да пожалуйста – вот швейцарцы Gotthard, как очень приличные люди, отмечают 25 лет существования.. Они лишь слегка безумны, но очень аккуратны и милы. Название альбома, по задумке, должно ассоциироваться с серебрянной свадьбой и соответствующми серьёзными обязательствами и поступками. Только вот кто тут будет жених, а кто невеста, по новоевропейским обычаям не уточняется.
Четверть века истории группы дала ей право на турне вместе с Krokus под названием «Швейцарские Монстры Рока». Gotthard, на юбилейном альбоме показывая умение делать красивый и приятный утяжелённый AOR, демонстрируют завидный стилистический диапазон - от многослойных, изощрённых фрагментов сродни Uriah Heep, до вещей, которые только формально отличаются от поп-гимнов. В итоге всё сводится к стремлению создать и утвердить что-то вроде рока «для взрослых», «для воспитанных».


Sepultura «Machine Messiah» (Nuclear Blast/Союз Мьюзик)
На голос ужасные и недобрые внутри парни немалую долю очарования несут тем, что они родом из Бразилии, про леса которой у нас у всех есть хорошо известное представление. Впрочем, было бы странно не продолжать начатую когда-то игру в экзотику - внимание слушателя фиксируется на обложке художник Камилла дела Роса, явно закручивающую эмоции именно в эту сторону.
Альбом соединяет глубокомысленость, показательную жёсткость и инструментальные красивости в один узел гроулингом вокалиста Деррика Грина. Но он молодец - всё же поёт по-разному – соответственно названиям вещей типа «Танцы Айсбергов» или «Кибер Бог». Представить себе Бога, как киборга, оказывается совсем нетрудно, особенно, насмотревшись мультиков для младших школьников. Альбом же продолжает воспитание поколений – уже старших. Тем внезапнее и уместнее звучат вставки в стилях от фламенко до пауэр-метала, которые выбрасывают альбом уже в зону прогрессива. Диск оказывается значительным, независимо от деталей и нюансов, Sepultura «просто» большая группа.


Lancer «Mastery» (Nuclear Blast/Союз Мьюзик)
Несмотря на горгонистую обложку, у Lancer получился довольно однообразный альбом, скорее пекущийся о сохранении традиций, чем о поиске новых путей. Шведская команда играет нечто понятное и известное уже лет 30.
Диск сопровождается гордой надписью «No keyboards on this album!» Знают ли шведы про подобную надпись на одном эпохальном альбоме 70-х? Но, если тогда подобная запись означала уникальное мастерство и бесконечную техническую фантазию гитариста, то тут движение идёт в обратную сторону – к упрощению звучания. Имеется дежурный медляк «World Unknown», но конкурировать со всемирно известными вершинами жанра он будет только на концертах группы. Фронтмен Исак Стенваль поёт высоким и крепким голосом, не переходя, впрочем, за границу визга, а оставаясь драматическим хэви-тенором. Определим происходящее противоречиво, как мейнстрим-метал.


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