«Браво» «Бравоспектива» (Союз Мьюзик)

05.06.2017 19:18, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Продолжаем отмечать 30-летие группы «Браво», которая стала звездой эфиров, но никогда и сама не забывала и нам не давала забыть, что играет музыку «рок». Слушаем «праздничный» сборник, украшенный коллекцией шикарных фото. Он выходит и на CD, и на виниле – в связке с серией концертов команды и книгой Алексея Певчева «Браво»: авторизованная биография группы» (Эксмо).



Трек-лист двойника построен в хронологическом порядке. Первый диск отдан временам давних суперхитовых записей с блестящими солистами, второй же, в плане смены вокалистов, относительно стабилен и отражает современную половину биографии и дискографии команды.

Много ли есть у нас в стране артистов, за массовый успех которых абсолютно не стыдно? Представляется, что мало. Это большая смелость – своевременная, к юбилею – собрать под одной обложкой всех солистов «Браво». И понять, почему человек, который откровенно тащится от цвета собственного галстука может оказаться симлом стиля и поколения. Удивительного поколения 80-х, легко и изящно соединившего new wave и rock-n-roll.





Песни «Верю я» («Белый день») нет на альбоме. Вопрос что нужно включать в такие компиляции, только кажется личным. Удивимся противоречию, возьмём на себя смелость утверждать, что "Верю я" - главный хит группы. Но и без неё, вещи, попавшие на альбом, и сейчас кажутся удивительными и иногда чуть ли не безупренчыми эстрадными номерами. Трудно представить, что у вас в коллекции нет, например, песни «Жёлтые ботинки» - вот она в альбом вошла.Повляется интрига – сравнение солистов, которые впервые звучат на одном альбоме. Жанна Агузарова, конечно, остаётся заслуженной примой – благодаря нововолновой лёгкой отстранённости, прохладе в манерах в смеси с победительным драйвом, безупречной интонацией и звёздному количеству мелочей и деталей исполнения. При этом она спрашивает во впервые публикуемой песне – «Зачем родился ты?» Много ли наших современников заняты такими проблемами? Это вектор развития, более чувственный и философский, который исходил от Жанны и не пришелся группе по пути. Как менялись бы Агузарова и «Браво», останься она с такими мыслями в команде - бог знает. Но понятно, что экстенсивный рост без революций и взрывов мозга был не для неё. При этом группа «немодно» и удивительно по-разному звучит в каждой вещи, создаёт точный и понятный образ – все эти годы.Одну из несостоявшихся звёзд «Браво» - Анну Салмину представляет песня «Король Оранжевое лето», помните же, правда? Ирину Епифанову – «Джамайка». Они звучат, кажется, более, чем уместно, но вот, не сложилось. Пожалеем о несостоявшемся и порадуемся тому, что получилось. Евгений Осин казался отличным вариантом – но так и остался им – он не смог конкурировать с памятью об Агузаровой. Периоды же пения с группой других солистов по продолжительности от одного вечера до нескольких месяцев, из разных эпох, разной славы и авторитета - Муслима Магомаева, Сергея Рыженко, Татьяны Рузаевой альбом не отражает, впрочем, это соответствует реалиям звукозаписи.При попытке объективного взгляда, Валерий Сюткин представляется блестящим попаданием в стиль, но его превосходство далеко не так безусловно, как у Агузаровой. Жанна, известная марсианка, желая прогнуть мир под себя, испортила не один концерт, но оставила блестящие записи по-прежнему неправдоподобно свежие и ясные. В целом с Сюткиным группа словно сделала шаг вверх – вдохнула и выдохнула с облегчением. Его голос стильно взвинчен, классно разнообразен, это золотая середина среди других солистов. В чём же разница? Сюткин, меняя свой имидж и внутренний настрой, пел песни «про себя», Жанна ничего не меняла – и её песни получались про всех.Лидер группы, прекрасный гитарист Евгений Хавтан, как сольный вокалист, стартует с прекрасного хита «Замок из песка» и затем постепенно выдвигается вперёд. И хочется сказать, ну где же ты раньше-то был. Роберт Ленц делит с бэндлидером место у микрофона на втором диске издания примерно пополам. Вопросы к нему известны – его вокальная манера не меняется от песни к песне, фишка не находится, но к технике, к манере, к стильности вопросов нет. Вообще, переходы между солистами в ходе карьеры группы казались незаметными - благодаря сохранению музыкальной энергетики. На альбоме же «швы» стали, гораздо более чёткими. И Хавтан доказывает свою состоятельность и в специализации, и в стиле.В постагузаровско-постсюткинский период истории эмоции ищутся уже не только в драйве и ностальгии. Становятся особо важны изысканная поэтичность и эротичность текстов Вадима Степанцова («Бахыт Компот»), Анжея Захарищева фон Брауша («Оберманекен»). Альбом напоминает и про людей, чьи образы уже затуманены ходом времени, таких, как Василий Шугалей. Звёздность авторов текстов достойно в репертуаре поддерживают и «Сид» Спирин («Тараканы»). Хавтан, кажется собрал всех реально стильных людей на близкой эстетике.Альбом насторожил отсутствием «Верю я» и порадовал наличием странного номера «Сластёна» - второго из впервые публикуемых треков. В завершение разговора о разнице в периодах жизни «Браво» и о разнице между дисками альбома заметим, что альбом уравновешен - с точки зрения сегодняшнего дня. Однако фанаты со стажем, конечно, большее внимание уделят первому диску. То, что советская страна не смогла переварить, принять, дотянуться до такой музыки иногда кажется чуть ли не главной претензией к прошлому. Но второй диск «Бравоспективы» в избытке представляет настоящее и в чём-то оправдывает и то, что было – всему своё время. «Бравоспектива» даёт одно несомненное ощущение – группа реально росла, играла всё плотнее и качественнее, всё профессиональнее. Развитием этой блестящего релиза мог бы быть разве что сборник всем известных хитов группы, исполненных «другими», неосновными вокалистами – в моменты смены солистов таких ситуаций было немало.Имея несмоненную позитивную и романтичную эстетическую и социальную концепцию, причём не выдуманную, а легко выводимую из содержания и настроения песен, «Браво» сформировала и сама поддерживает очень правильный и перспективный образ. Удержать этоу эстетику и, сохраняя постоянный интерес публики, собирать залы и выпускать новые песни, пройти через чехарду супер-солистов и сквозь долгие годы – случай для нашей рок-сцены удивительный и уникальный.