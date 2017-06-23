Захар Прилепин и «Элефанк» - «Переворот» (Геометрия, 2013)

23.06.2017 12:53, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Анализ давнего рок-альбома Захара Прилепина независимо обходит идеологические углы и политические капканы. Оказывается, можно вести разговор только про музыку. Итог - нежное вскрытие уникального продукта, созданного на перекрестке искусств - странной ритмической музыки и не менее странной модернистской литературы.

Однажды известный и действительно талантливый, хотя и неблизкий автору рецензии писатель Захар Прилепин решил, что рамки современной прозы для него узковаты и стал полноправным участником арт-образования «Элефанк». Между прочим, в юности он и не думал о прозе, представляя себя исключительно рокером и играя в различных полуподвальных командах. «Переворот» - это уже второй альбом невероятного конгломерата или, если угодно, нервно-выдающегося явления, коктейля с рейтингом 18+.

А что же такое Прилепин плюс «Элефанк», и где между ними проходит грань, вернее, разграничение креативных полномочий? Вдумчиво вскрываем "черный ящик" «Переворота»: Захар выполняет функцию цементирующего и одновременно исполняющего обязанности тонкого доводчика стиля - мэтра. Так ведь нельзя не признать, и его давний соратник, мультиинструменталист и композитор Гена «Ганс» Ульянов занимается практически тем же. Ранее немного стесняющийся своего музыкальнгого художественного уровня прозаик активно терзает гитару. Очень, между прочим качественно, особенно в «Вышибла». Ну и горлопанит все активнее. Его ну очень своеобразным вокалом в полной мере можно насладиться в комических куплетах «Тата». Там, правда, царит приглашенный суперстар Михаил Борзыкин («Телевизор»). Но забывать писательский дар – дело последнее, и Захар читает фрагмент своей прозы. Личное исследование привело еще к одному выводу - ах, как неплохо было бы приправить CD хорошей порцией видео. Та же «Тата» была бы хороша в красно-черных тонах и с макабрическим слайд-шоу.

Самый ненавистный вопрос для музыканта: а то вы играете? Нормальный музыкант ответит: музыку играем. Хорошую! Фанк, что естественно, немного хип-хопа, топпинг хард-диско, ароматная щепотка панка, и даже бардовская песня. Эклектика, но не вызывающая отторжения. Если только немного иронии: вот «Рубаха» с разбитным аккордеоном и вообще практически эйсид-джаз. А «Шарам-Барам» - прямо-таки духоподъемный марш.

Чуть не забыл. Немаловажную роль в создании перлов «Переворота», конкретно в безусловно яркой песне «Меня здесь нет», сыграл еще один культовый нижегородец - Дмитрий Некрасов («ДНК», « Полковник и однополчане» и др.) И все же, несмотря на неординарность и претензии на эстетический эксклюзив, пружинистый проект прозаика однозначно принадлежит могучему древу русского рока. Гнусовато-ноздреватый тембр вокала – а как иначе? Увы, гитарные эффекты, застрявшие в нулевых, и юношеский, да простит меня зрелый Прилепин, максимализм текстов. И финальная баллада «Семь карандашей» с царапающей по душе трубой Спартака Губарькова. А в черном ящике упаковки особых секретов нет: все ясно и открыто. Даже обложка соответствует: типа, попался – отвечай.





