Выбор независимости

23.06.2017 13:12, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Представляем новые работы музыкантов, сделанные не в попсовых ритмах и без мажорных лейблов. Независимость тут - не лозунг и не бирка для продажи. Эти песни свободны от трендов, которыми зомбируют СМИ, от словесных туманов соцсетей и от ложных рефлексов манежей и арен. У них есть своё, особое понимание тенденций и традиций, политики и искусства.



«Контора Кука» «Karachun» (Контора Кука)

Можно определить настроение записи известной психоделической группой, как «плющит и таращит», но Кук не отказывается от ритмической и образной изысканности, волнует игрой в слова и звуки, оригинально и красиво сделанной музыкой. И, при этом, «душа разворачивется, а потом заворачивется обратно». Кук давно заслужил попадание в души и в уши - музыка самарского бэнда сочетает психоделическую глубину и оригинальность технологии создания.

Группу хочется поставить в ряд с родственным, в разных смыслах, творчеством Леонида Фёдорова. Запись сдержана и минималистична, звуки выпуклы, раздражающих авангардных фрагментов нет, в сложности саунда обвинить «Контору» невозможно. Альбом нервно энергичен, хотя образно, пожалуй, более сдержан, чем предшественники. «Всё не наиграемся…» - сетует лирический герой. Или - «…сведём счёты с весною…». И правда, пора бы - думается невольно… Есть ещё симптоматичная погоня за летающими медведями. Все эти присказки сразу оказываются готовыми мемами, которые не подхватываются рок-сообществом только по причине его одичания и опопсения.



«Секонд Хенд» «Шапка-ушанка» (ФМ Studio)

Группа уже гостила в наших столицах, но тогда она называлась по-другому. Писали мы и про демо-альбом белорусов и про их концерт в ММ ДК. Бэнд врезался в память после того самого концерта в ДОМе КУЛЬТУРЫ. «Бригада СЕКОНД ХЕНД» - группа с ярко выраженным образом и концепцией. Главный по песням Фрид Михельсон (ФМ) - голос, аранжировки, танцы в ушанке. Его основная помощница Уна Сольвейг - голос, танцы в кокошнике. Многозначительные псевдонимы исполнителей и глуповатые маски сценических персонажей формируют и стиль общения с публикой – белорусское социальное рок-кабаре старательно выдаёт себя за «термоядерный музыкальный коктейль». Сразу отметим оригинальное, стильное оформление всего, что происходит с группой, включая знаковую шапку-ушанку, сделанное Павлом Сидоровичем.

Юмор же у них жутковат. «Бонусный» трек «Форест Гамп» оригинально идёт первым, и сразу словно пробивает предполагаемый потолок восприятия. Текст, протяжённостью в несколько ударных фраз, работает, как мантра. Один из следующих текстов отзывается на эту мысль термином «мантра-ушанка», закольцовывая образы альбома.

Показателен тут и провокативно-«матрёшечный» имидж, который тоже можно было наблюдать на концерте в ММ ДК. Группа играет на противоречиях игривой политизированности, наигранной простоватости и заполошности в текстах с мощным саундом. Гитаристы украшают звук, электронно-плясовые мотивы, весёлость которых доходит до танцев недобрых гномов, оказываются фирменным стилем. Ироничный и мощный поп-рок звучит в широком диапазоне от раннего синти до отзвуков знаменитой группы «Тупые» и ритмов а-ля Madness. Вот эти британцы, пожалуй, - по настроению, не по стилю,. оказываются к происходящему ближе всего.

Прослушивание альбома:

https://soundcloud.com/secondhandisgodcontent/sets/sekond-khend-shapka-ushanka-2017



Группы Секонд Хенд:

https://vk.com/secondhandisgodcontent

https://www.facebook.com/groups/secondhandisgodcontent/



Just Like «Live 17.01.17» (t_l.e RECORDS)

Проект Just Like предпочёл выпустить «живую» запись, что сейчас необычно, но при этом какой-то дополнительной концертной энергии мини-альбом не предлагает. Видимо, идея проекта предполагает спонтанность создания и непосредстввенность восприятия. На записи, сделанной в арбатском клубе Doolin House, звучит минималистичный англоязычный прогрессив-инди. Гибкий вокал Кирилла Дьякова (Mining Hole) формирует образ альт-поп-рок-героя. Подобные вещи могли бы прозвучать и под гламурные синтезаторы, но у Just Like корни, пожалуй, прорастают от Боуи, Ферри через Classic Nouveau и Blur в мир суровых гитар и лоуфайной электроники. Альтернативы в этом достаточно, музыка совмещает синтипоп-эмоции, театральность подачи и индустриальную эстетику. Связанный с проектом глубокомысленный термин «трансцендентальная идиотия», обнаруженный в сети, означает, предположим, завёрнутую иронию и хулиганское панк-мировоззрение, но от альбома скорее остаётся послевкусие эстетского нервного поиска своего пути.



Маргарита Белая «Дом на границе рая» (Маргарита Белая)

Альбом, записанный латвийскими рокерами на стихи московской поэтессы, предлагает мягкий и мелодичный мейнстрим-рок. Нас по-прежнему интересуют коллаборации между музыкантами бывших советских республик – люди в них разные, но они понимают друг друга. Тексты альбома возвышенны и внятны, философичны и самосозерцательны – они говорят о людях, о мыслях, о ностальгии. Из песен выделим «Мне 14» - спел её молодой театральный актер Антон Долгов, исполнитель главной роли в спектакле «Dверь. Rock'n'Roll мистерия», - в нём звучит музыка первого альбома автора концепции и текстов песен Маргариты Белой - «Дверь для принца». Тот альбом (Контрабанда.ру писала про него) мог показаться яркой одноразовой акцией, но ситуация получила продолжение и развитие.

Авторами музыки второго диска стали музыканты латвийских групп Willow Farm, Credo, Perkons, одну песню написал московский композитор Андрей Зеленский, всего в записи участвовали 33 музыканта из десяти разных прибалтийских рок-команд. Это означает, что латыши хорошо чувствуют русский и могут писать классные рок-песни на русские тексты, попадающие в андеграунд только из-за отсутсвия естественных путей продвижения.

Основное настроение альбома – размышление, несколько картинная и напыщенная, но искренняя романтичность. «Дом на границе рая» подчёркивает катастрофическое отсутствие у нас рок-мейнстрима вообще, песен и музыки в частности – большинство того, что звучит с телеэкрана и в сети, назвать песнями очень трудно.