Инди – от зеркала до Бегемота

26.06.2017 16:33, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Обозреваем новые альбомы реальных, творческих, креативных независимых музыкантов. Это люди, ищущие золотую середину, не желающие звучать попсово и завёрнуто, слишком глупо и очень умно.. Помним про их прошлое, оцениваем настоящее, когда есть возможность – заглядываем в будущее.



Goldfrapp «Silver Eye» (Mute Records/Союз Мьюзик)

Вокалистка Элисон Голдфрапп и клавишник Уилл Грегори обещали на новом альбоме диско и действительно, «Silver Eye» полон дэнс-ритмов. Голос Элисон настолько гибок, что позвоняет балансировать между прекрасными полюсами - от Eurythmics до Dead Can Dance. Дуэт умеет всё делать просто и, в тоже время, таинственно, готично и томно, словно украшая жизнь слушателей неожиданными виньетками и па. Они много лет предлагают аванграндные диско-пьесы, и делают это всегда креативно. Их танцы оставляют возможность для включения любого настроения, как попсовой фантазии, так и ностальгических трелей. При этом, танец предполагается неспешный и скорее всего одиночный, медленное колебание теней, складок одежды под пикантные синтезаторные ритмы.



Marissa Nadler «Strangers» (Bella Union/PIAS RECORDINGS/Союз Мьюзик)

Мир ищет, словно Грааль, новую попсу, нечто такое, под что всё вокруг задвигается и задышит часто и ритмично. Удачная попытка - новый альбом тридцатипятилетней американки Мариссы Надлер предлагает музыку, в которой уживаются и инди-фолк и dream poр. «Strangers» прекрасно себя чувствовал в самых разных хит-парадах – его качество оазалось выше стилистических пристрастий. Тени Кейт Буш и Элизабет Фрэзер словно стоят сзади звуковой панорамы, нечётко видные в лёгком звуковом тумане, и одобрительно улыбаются.



The xx «I See You» (XL Recordings/Союз Мьюзик)

А вот кому - зеркало? Альбом издан в блестящей, зеркальной – в буквальном смысле слова – обложке. Английская группа обещала стать более открытой со слушателями, однако в итоге предложила им посмотреть на себя. С удовольствием вспомним первопроходцев этой темы – мегалегендарный альбом Uriah Heep «Look At Yourself» (1971).

Альбом The xx остаётся эстетической игрушкой, пока в числе приглашенных музыкантов, на треке «Performance», не мелькает Лори Андерсон. Звезда такого уровня не может быть случайным явлением. Несмотря на обещания, музыканты сделали запись всё же интровертную. Группа идеально вписана в британский инди-поп - тут достаточно и постпанковой стильности, и вечного сплина, и независимости, и попсовой вменяемости. Немного позёрства, крадущиеся гитары, пение с таким выражением, как будто поющий смотрит мимо вас – куда-то вдаль. Музыка, казавшаяся чуть несмелой, оказывается хитрой, чувственной и очень английской. Не понять, что же это было – сладкая, как сахарная вата, альтернатива или попс, умный, как школьный учебник по математике.



Me and That Man«Songs of Love and Death» (Cooking Vinyl/Союз Мьюзик)

Фронтмен варшавских блэк-металлеров Behemoth Адам Нергал Дарский и Джон Портер на дебютном альбоме своего проекта логично перешли от трендов «блэк» и «паган» к «neo-«, «dark-folk» и «альт-кантри». Ведь последнее время пугать гораздо лучше получается не криком, а шорохом.

В «Magdalene» слышится блюз, есть песня, получившая, не требующее комментариев, название «My Church Is Black» - Нергал лезет в черноту, держит марку стиля. Специфическая комбинация мрака и напряжения в песнях даёт возможность определить Me and That Man, как Behemoth «для взрослых». Также над записью встаёт тень Ника Кейва - в появлении его польской копии нет ничего плохого, только вот повторения истории Кейва не пожелаешь никому.