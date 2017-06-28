«Восточный синдром» «Клуб местной промышленности» (Геометрия, 1988/2017, CD/DVD)

28.06.2017 21:15, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Эта запись магаданской группы была редкостью и предметом интереса коллекционеров самиздата. Впрочем, Википедия про этот альбом знала и до его официального издания, но оно теперь - перед нами, теперь-то про него узнают все.

Некоторые студийные материалы «Восточного Синдрома» не вошли в известные альбомы - «С ключами на носу» (CD - Геометрия, 1988/2014) и «Студия 13» (CD - Геометрия, 1987/2009) и оставались в магнитофонных перезаписях и в легендах. Новый альбом, кроме самого альбома «Клуб местной промышленности», собрал неизданное, неизвестное, потерянное и найденное, и завершил издание основного набора материалов группы. В природе есть и ещё записи, но это более поздние компиляции и фрагменты недостаточного для издания качества.

Наш главный интерес - эти дополнения, которые позволяют заметно углубить понимание присходящего. Они демонстрируют психоделичность группы, вневременной характер её творчества. Бонусы основного диска – более всего известные из этой программы песни «Вода (Танец)» и «Шествие брызгунцов», шикарный трек «Саксофон», дёрганая, и задёргавшая реставраторов, «Джига Вамп», «Гетто над Влтавой» - болезненно поэтичный трек, который окунает слушателя в мир майринковского «Голема», проваливает в топь собственных комплексов. Он соединяет способность видеть красоту там, где её быть не может и умение сделать всё по совести тогда, когда впереди уже ничего не ждёт. Может быть, это самая серьёзная вещь группы, хотя она представляется и самой поэтичной.

Размещенный на DVD-диске, ролик с феста «Сырок’89» (Москва) хочется рекомендовать для знакомства с группой. Концерт – взрослый, у него грамотный, для рок-съёмки того времени, монтаж. Свобода звукосоздания группы достигает апофеоза на бонусе «Импровизация». Клип «Вода (Танец)», который снимался с проблемами и неудобствами, визуальным шедевром не выглядит, но в настроение группы попадает точно.

На DVD лидер бэнда Константин Битюков, умерший в 2004 году (его рисунок взят для накатки на CD издания) выглядит настоящей звездой, напоминая Дэвида Бирна. Также тут хороша гитара Александра Пономарёва, и гулкие барабаны Александра Симдянова – выживших участников группы. Пономарёв – фигура особая и говорить о нём следует особо. Понимание музыкальных тенденций оказалось базовым качеством музыканта и в дальнейшей его карьере. В ней значатся «Аквариум» («Скорбец», «Зомбияйц»), Алиса» («Дурень», «Солнцевворот», «Театр теней», «Танцевать», «Пляс Сибири на берегах Невы»), «Сплин» («Акустика», «Новые люди», «Альтависта», «Гранатовый альбом», «25-й кадр», «Зн@менатель»), «Би-2» («Иномарки», «Мяу Кис Ми»), «Сети». Но нас-то он больше интересует, как участник «того» легендарного коллектива.

Хитро вывернутые мелодии «Восточного синдрома», нововолновые ритмы формируют звучание внезапно-актуальное, настолько, что хочется закричать от удивления – «О!». Но магаданцы были склонны с андеграундному образу жизни и нарушениям режима, большая часть коллектива умерла. Поэтому хэппи-энда не будет. Будет «энд» - вот этот альбом, местами взрывной и неожиданный, а местами откровенно психоделический.



