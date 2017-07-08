Anton Batagov «The One Thus Gone» (Fancymusic)

08.07.2017 17:52, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Издана рок-кантата «Тот, кто ушёл туда» Антона Батагова - произведение на пересечении мировозрений и эстетик. Слушать её порекомендуем тоже - на пересечении жизненных путей. Смысл происходящего - полёт в буддизм. Альбом звучит серьёзно, захватывающе и душеполезно.



Начнём рассказ с музыкантов – их бэкграунд и мастерство придают альбому особый смысл и тон. В записи участовала рок-группа (sic!!) в составе: Александр Маноцков (вокал, виолончель, гитара), Ася Соршнева (скрипка, электроника), Сергей «Grebstel» Калачев (бас-гитара, электроника), Владимир Жарко (барабаны) и сам Антон Батагов (фортепиано). Также в работе над альбомом работали Ансамбль N'Caged и Лама Сонам Дорже.

Несмотря на формальную ясность, альбом «грузит» сознание не на шутку. Этой музыке необходима встречная мысленная работа. Безусловно, тут желательна и способность воспринимать заложенную в произведение информацию, и его букву, и его дух.

Теперь о том, что тут можно услышать - по порядку. Альбом переплетает тренды – и исполнительсткие, психологические и делает это в чём-то даже неожиданно. В основе кантаты - три древних текста. Первый фрагмент, собственно, «Тот, кто ушел туда» – так называл себя Будда, а ушёл он из сансары, из всеми слышанного, желающими понятого бесконечного круга перерождений. Простая красота этой вещи захватывает – так действует гипнотическая практика. Второй фрагмент – «Последние слова Сенге Вангчука», featuring Lama Sonam Dorje. Солирует человек, который лучше всех понимает, о чём тут идёт речь, а звали его когда-то – Олег. Теперь он - Сонам Дордже - первый русский человек, который стал ламой. По звуку, на этом треке получается нечто похожее на то, что делали «Рада и Терновник» с Ногоном Шумаровым, скрипка же помогает музыке становиться всё более трансцендентной.

Третий фрагмент – «Молитва Самантабхадры». Это древний текст был спрятан от людей, но найден, как пишут, в «позднее» время, в XIV веке… Временные масштабы у буддизма малопривычны для нас, забывших, что как не спеши, бежишь всё равно по кругу. Этот текст обращается к свету, который есть в каждом и говорит о способности каждого пробудиться. Отличный повод и для молитвы, и для рок-танца! В четвертой части «Поклон тридцати пяти буддам» поётся буква «А». Говорят, что, повторяя её, можно достичь самой высшей мудрости. Мы - верим.

Буддисты, сосредоточенно и неспешно, поют бесконечно повторяющмеся мантры, а в финале достигают просветления. Вспомним хотя бы альбомы Бориса нашего, Гребенщикова, сделанные в этой стилистике. Да и большая часть европейской музыки в давние времена была основана на богословских текстах и распевах. Простые и понятные мелодии альбома сближают произведения с мантрами, да в общем-то делают его мантрой. Но всё же это не ориентальная медитация, тяга к рок-языку берет верх.

Даже появляется мысль, что композиторы-минималисты не доиграли в юности в рок-н-ролл и теперь ищут его в непростой для восприятия музыке и внутренних мирах. Мастера современной академической сцены возвращаются к мечте детства, в которой они, с длинным хаером, под визг поклонниц, терзают большие чёрные гитары. Мираж прекрасный, но, конечно, для стандартного восприятия рок-музыки альбом не годится. Он занимает идеальное для нашего времени положение – между жанрами и вселенными.





