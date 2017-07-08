Отдыхаем хорошо

08.07.2017 18:07, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Актуальная информационная реальность искажает сферу культуры. Цивилизация довела себя до состояния, когда тема приятной, «взрослой» Музыки звучит чуть ли не как предательство навязанных трендов. Отсутствие нормы выбрасывает в свободную нишу и джазменов, и рокеров. На пересечении поп-прогрессива и джаз-лаунжа формируется музыка, которая и даёт отдых душе, и радует ум.

Whalephant «Kamma» (ArtBeat Music)

Претензии альбом заявляет сразу – гулкие барабаны, размеренные клавиши, элекронный гул, гитарный пепебор – ну да, сейчас будет умно и долго. Перед нами симфо-прогрессив, причём, элементов «симфо» в нём поначалу не так уж много – рулит рок. Однако, группой не зря предводительствует профессиональный композитор Николай Иншаков – из сплетения музыкальных и звуковых векторов находится гармоничный выход.

Особо отметим, что реализует задумки Иншакова коллектив, в котором преобладают девушки: Вероника Чагрина – гитара, Анна Курячая – барабаны, Екатерина Баканова - вокал (а-ля Мэгги Райлли, в частности – на треке «Stars On The Cloth»), Елизавета Ярцева – скрипка. Мужчины отвечают в этом рок-оркестре за «красоту» - кларнет, виолончель, диджериду.

«Kamma» постепенно становится более «классичным», скрипка и кларнет - слышней, гитар - меньше. Альбом оставляет ощущение излишества голосов, тем и идей при отсутствии конфликта и злости – искусство тут развивается, словно для себя и само собой любуется. Такая музыка существует «для красоты» и ей непросто в зубастом мире «эффективных» менеджеров.



Ascorbic Acid «People» (ArtBeat Music)

Музыка московской группы словно закрывается, «зашумливается» насыщенным музицированием, в вещах команды «как» важнее, чем «что». Солирующие и электроскрипка (Дмитрий Шишкин – известный по прогрессив-фолк-группе «Рада & Терновник»), и саксофон (Кришна «Радогор») закручивают аранжировки от изысканного прорессива до драйвового грубоватого джаза. Ритм-секция Сергей Лобжанидзе (бас-гитара) и Дмитрий Лосев (барабаны) достойно оформляет ритмические кунштюки группы.

Это уже второй альбоме проекта, он демонстрирует переход к «исполнению электронной музыки живьём», неизбежно напоминая нам про Red Snapper. Но когда стартовую тему альбома называют «Василий Шукшин» - это стоит дорогого и рисует прекрасные горизонты и перспективы для такой музыки.

Альбом называется «Люди», но очертания фигур на обложке не сразу проступают сквозь «шумное» экспрессионистское изображение (это фрагмент картины Ли Степлтона (Lee Stapleton)). Это не внутренний мир людей, не очертания их астральных тел, это ближе к попытке затеряться в праздничной толпе – яркой, но цели лишенной.



Santoni Gregory, feat. String Quartet «Aristokrat» - «L'amore dentro te» (ArtBeat Music)

Альбом записан для струнного квартета, флейты, гобоя, клавиш. На полпути от оркестровой свежести к чилауту получаются звуки ясные и нежные. Музыка альбома - приятности необычайной, нам сделали очень красиво. Но она не умничает и смыслов не ищет.

Болезненный дефицит умной лёгкой музыки этим альбомом вроде бы восполняется. Формат знаменитых музыкантов типа Георгия Гараняна или Поля Мориа позабыт и позаброшен, поэтому такие пьесы звучат как чудо. Нечто похожее, по ощущению, делает разве что Владимир Голоухов и группа Pervoe solnce. До попадания в цель не хватает хитовости, простоты и ясности, зато претензия на аристократичность явлена на альбоме без каких-то сомнений. Бездумное счастье, спокойное размышление и допустим, прогулка, но не на скейте, конечно, а пешком. Не в лесу, а в парке. И недавно был летний тёплый дождь…



Konstantin Ionenko Quartet «Noema» (Fancymusic, 2015)

«Ноэма» - объясняют словари - это «предметное содержание мысли». Мысли у украинских джазменов (музыканты квартета имеют европейскую и канадскую прописку) на редкость спокойны. Странно тут не вспомнить блестящий альбом «Ноэма» московской прогресив-группы «До Мажор». Но там был арт-рок-превыше границ и стилей, нервный и показательно виртуозный.

На альбоме Konstantin Ionenko Quartet всё ровнее и нет музыки прекраснее на свете, чем харьковский камерный джаз. Он получается несколько однообразным, но очень красивым. Басист Константин Ионенко смело идёт в «глубину» чувственности. Раздумчивый флюгельгорн Димы Бондарева и неторопливая гитара Алекса Масимива, уверенные ударные Павла Галицкого словно соревнуются в деликантности. Это под вывеской «новый джаз» звучит и странно – на словах, и перспективно – на деле.



