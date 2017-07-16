Алексей Круглов'2016 (2) – Фантазия

16.07.2017 20:35, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Cлушаем вторую подборку недавних записей саксофониста Алексея Круглова. В обзоре - эксперименты, попытки заглянуть за границы привычного. Впрочем, всё творчество джазмена - эксперимент. Алексей живёт и работает так, как будто всё в руках музыканта и всё возможо – нужно лишь встать и сделать то, что созрело в душе, рождено в фантазии. Поддерживаем это настроение.



Michaela Steinhauer, Alexey Kruglov, Roman Stolyar «Talks Around Midnight» (Fancymusic)

Вечерняя неспешность, заметная даже в нервности - главная краска альбома. Лучшее тут приходит неожиданно - удивительный джаз предлагает интернациональное звёздное трио, в которое вошли немецкая вокалистка Михаела «Миша» Штайнхауер, саксофонист Алексей Круглов и новосибирский пианист Роман Столяр. Если судить только по вокальной дорожке, альбом можно посчитать не боле чем умным мейнстримом, хорошим джазовым диском, однако паузы и выбранные темы оставляют богатое поле для деятельости инструменталистов. Круглов и Столяр – признанные мастера свободной импровизации, и если их саунд-безумства могут показаться продуманными, то суммарный мейнстрим ансамбля парадоксально становится не имеющим границ. «Talks Around Midnight» оказывается звуковым сюрпризом, хотя он и создан в привычных рамках и понятными способами.



Alexey Kruglov & Krugly Band «Altissimo» (Артсервис)

Очень ровный и энергичный диск – посвящение ушедшему другу Алексея Круглова – Антону Григорьеву, сооснователю оркестра «Круглый Бенд». Фортепианное, почти академическое начало альбома никак не намекает на удивительный состав ансамбля, на эксперимент, проведённый этим проектом. Фактически тут звучит гимн инструменту – альт-саксофону. Их участвует в записи пять (Алексей Круглов, Антон Григорьев, Олег Грымов, Святослав Текучев, Анна Королева).

Партитура временами энергичностью намекает чуть ли не на свиридовскую «Время вперед». Мерная шагающая поступь делает запись «молодёжной» – напор и темп выдают возраст солистов – в момент записи начинающих импровизаторов, а сейчас лидеров отечественного джаза.

Подчёркивая серьёзность замысла, альбом звучит очень уверенно и напористо. Бэнд играет на грани фри и современного оркестрового джаза, вспыхивая парадоксально ровно пульсиоующими, прямыми ритмическими рисунками баса. Отдадим должное Григорьеву, которму принадлежат несколько каденций, пианисту Алексею Беккеру, басисту Сергею Васильеву, барабанщику Петру Талалаю - все получают долю импровизаторской славы, но общая уникальность записи внимание приковывает и оказывается важнее. Это непростая, требовательная к слушателям музыка с ярким и непростым характером.

Yury Markin, Alexey Kruglov & Krugly Band /Arkady Shilkloper «On A Large Scale» (Fancymusic)

Двойной альбом музыки Юрия Маркина, приуроченный к 75-летнему юбилею маэстро, назван «Крупный масштаб» - так как содержит произведения крупной формы. Маркин разработал уникальный подход к джазовой музыке – у него она развивается, как симфоническая. Альбом, по бигбэндовски звучен, но сосредоточен на музицировании, а не на эффекте.

«Круглый Бэнд» звучит как серьёзный, «академический» джаз-состав, играет с небольшим диапазоном темпов и настроений, без особых безумств и авангардных вспышек. Ансамбль одинаково гармонично играет музыку и бигбэндовую, и симфоническую, и современную – расположенную на границе стилей. В рамках джаза он, пожалуй, даже классичен, третье течение (академические влияния) тут реализовано широкими инструментальными жестами. Этот стиль на альбоме - не компромисс, жанры взаимопроникают, срастаются, обмениваются влияниями и аспектами. Драйв соединён с аранжировочной уравновешенностью и сложностью в естественной манере – кажется, что иначе сделать было нельзя.

Представилось, что «On A Large Scale» противостоит корпоративно-коммерческрму обману – идее, что можно любую музыку сделать, не вставая из-за домашнего компьютера. Эта идея исказила смысл музыки, которая - не комбинация звуков разной частоты, а способ коммуникации между душами и складывается только из соперничества, таланта и/или влюблённости. Эти связи между музыкой и людьми и двигают альбом вперёд.

Oleg Yudanov Pavel Timofeev featuring Alexey Kruglov «Armrestling» (ArtBeat Music)

Альбом двух исполнителей на ударных – формат редкий. Лидеры проекта – барабанщики Олег Юданов и Павел Тимофеев сделали свою запись интересной музыкально и эстетически. Юданов стал звёздным музыкантом, играя в легендарном джаз-ансамбле «Архангельстк» с Владимиром Резицким, сейчас выходит немало записей Олега с новоджазовыми звёздами. Тимофеев – известный музыкант, играющий разную музыку в разных составах.

Альбом начинается с пьесы для ударных «Summit» авторства звёздного Владимира Тарасова, затем музыка получает естественное развитие - появляется саксофонист Алексей Круглов, работавший с Юдановым во многих проектах. Ударные задают порядок, даже кажется, что они играют мелодию. Понятно, что соло – это всегда любовь и вершина выступления для любого испольнителя на ударных.

К «говорящим» ударным добавляются говорящие язычковые - инструменты Круглова издают звуки отрывистые и взрывные, препарированные и разобранные, свистят, ноют и жужжат - духовые «притворяются», что они «одной крови» с барабанами. Название альбома – борьба на руках, музыка тут, и правда, делается, буквально - руками, а борьба инструментов и звуков приводит к общей победе.





