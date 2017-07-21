Захар Прилепин и «Элефанк» «Охотник» (ГЕОМЕТРИЯ, 2015)

21.07.2017 19:40, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Продолжаем слушать альбомы проекта – пробуем увидеть в лидере группы только музыканта. Это позволяет слышать то, что он делает и находить в музыке неожиданные черты.



Захар Прилепин убедительно доказывает, что наша жизнь не сахар. Вместе с поющим автором «Саньки» мы пытаемся разобраться, где кончается дембельский альбом и начинаются предсказания Нострадамуса.

Ведь были среди нас такие, кто считал группу «Элефанк» одноразовым изобретением модного беллетриста. Однако третий релиз эклектичной формации имеет все шансы стать самым, э-э, ярким. «Охотник», изданный со всей тщательностью, – вязкий и противоречивый продукт, и, одновременно, доказательство того, что русский рок - ой как жив.

В чем принципиальное отличие альбома от предыдущих пластинок «Элефанка»? Ну, хотя бы в том, что число приглашенных гостей-мастодонтов на пластинках Прилепина пугающе растет. Здесь уже чуть ли не мастер мастером погоняет. Вот опенер «Ваше поражение» сразу компостирует мозг не только весьма абразивным текстом («Чего ты крутишь глобус — ты ищешь свой склеп?», «Я не хочу победы в этой войне — я не люблю котлеты в черной кайме»), но и узнаваемым, а здесь еще и гиперэмоциональным вокалом Константина Кинчева (это он - про глобус) и Александра Ф.Скляра. А дальше еще будут Дмитрий Ревякин, Вис Виталис, Хаски, Бранимир, Рич, Любовь Ладо, но о некоторых из них и подробнее - чуть позже.

Характерный момент: на «Охотнике» всего много, может быть, даже слишком много. Не очень корректное сравнение, но музыкантов и их духовного лидера настолько творчески «прёт», что они просто не успевают довести до конца начатое. Так, даже главная вещь, имеется в виду «Ваше поражение», включает целую россыпь жанров, от фанка до брейкбита. То же можно сказать и про медляк «Капрал» с дембельскими мотивами, псевдоготическими гармониями и фолковым саундом – это, кстати, еще одна выдающаяся песня на альбоме. И как не упомянуть хип-хоп-откровение «Царь», соавтором которого выступил хорошо знакомый рокерам нижегородский священник Николай Кокурин, а вокалистом - Бранимир. Откровение при этом формулируется довольно позитивное, если не сказать веселое; ну а вы ждали страданий-рыданий? Напрасно.

Тотальный гедонизм, жизнелюбие, как это ни парадоксально, вообще основополагающее качество творчества Прилепина, и «Охотник» в этом смысле его вершина. Пока. Хотя слушать диск сначала до конца тяжеловато - из-за обилия эмоций и частоты смены настроений. Разухабистая и при этом страстная «Пора валить», где вокализирует Вис Виталис, сменяется «Царем», а затем мощная, но субтильная «Заждалась», и тут же футуристическая, даже провидческая «Восемь Бесконечных» с неподражаемым тембром Ревякина. Прокладывая путь среди триолей и синкоп, спотыкаясь о форшлаги идёт «220 Вольт», напоминая поздний «Криденс» и повышая этим уровень слушательского интереса.

Личные предпочтения слеедующие: «Армеечка» - воспоминания о делах и днях младшего сержанта Захара Прилепина с вкусными искусственными трубами, и лейд-бэк-рэп «Электричка» («Как с похмелья ломит память…»). Находящийся ровно посередине между дабом и хард-блюзом «Коробок» - прекрасный номер под занавес. И клип на него – тоже неплохой. И конечно, проходящий красной линией через альбом дудук от Виталия Погосяна. В этом смысле результат получился не сильно хуже «Последнего Искушения Христа». Вывод - охота когда охота.





