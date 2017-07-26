Восточный синдром "Клуб местной промышленности» (Геометрия / CD + DVD / 1988-2017)

26.07.2017 17:54, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Ах, где мне взять такую песню! Естественно, - в Клубе местной промышленности на берегу Охотского моря, где выступали и записывались наши герои. Александр Кутинов посчитал необходимым оценить изъятие из закромов Родины возможно лучшего альбома загадочной магаданской группы.

Никогда прежде не существовавший в виде официального издания релиз теперь доступен неравнодушным к прекрасному народным массам. Издание не только дарит им незаслуженно законсервированный опус колымских неопсиходеликов, но и содержит ювелирный, и, при этом масштабный мастеринг материала. Тут подходит другой термин – реставрация, в случае, гапример, с финальной песней «Джига Вамп» - практически не имеющая аналогов в истории рока. Также добавлен вкуснейший DVD с уникальными записями близкими по времени к периоду создания «Клуба местной промышленности».

Альбом получился более профессиональным, заметно более мягким и даже более «потусторонним», чем два, выпущенные ранее. Отметим торжественную и пронзительную увертюру «Космонавт» - она позитивная, с гитарным перебором на грани фола и умиротворяющей гармонией. «Космонавт накануне парада/Космонавт в очереди за сыром». «Скольжение» - ладовая воздушная нью-вейв-шиза в духе Echo and The Bunnymen. Да и с текстом все в порядке: наш мир спрятан в девятом позвонке шимпанзе. Уже известная по первому релизу «Кукла», переигранная и перезаписанная, радует характерным восьмидесятническим гитарным флэнджером – уж такой ностальгический бальзам. Бешеный сакс греет душу не меньше. Отдельно хотелось бы сказать о вытащенных из еще большего небытия, чем основной материал, бонусах. Ауттейках и альтернативных версиях. «Саксофон», «Гетто над Влтавой», «Вода (Танец)», «Шествие брызгунцов», и уже упоминавшаяся легендарная восставшая из пепла «Джига Вамп».

Настало время поговорить и о DVD. В одной культовой песне 80-х пелось: видео погубило радиозвезду. Это точно не про «Восточный синдром». Чудом сохранившиеся видеоархивы группы 1989-91-го дополняют то ощущение присутствия при камлании, уже обретенное за прослушиванием. На фестивале «Сырок» (Москва) музыканты наповал убивают трансовым вариантом «Шествия брызгунцов». В тему также белые и зеленые штаны, водяные свистульки и экстатические танцы с саксофоном наперевес. Выступление на «Полном Гудбае» в киевском ДК завода «Буревестник» примечательно прежде всего умопомрачительной версией «Кельта» с кататоническими вскриками и присутствием второго саксофониста Валентина Смелянского. И еще один лайв - в питерском ДК Железнодорожников под новый девяностый год. Всего два номера – «Кукла» и «Реквием незнакомцу»; выгодно отличаются качеством съемок, ЛенТВ, однако. Есть еще клип «Вода (Танец)» - там действительно, в очень красивой голубой воде медитативно плавает и мокнет фронтмен Костя Битюков. К сожалению, давно уже нас грешных оставивший. Есть на DVD и аудиобонус с незатейливым названием «Импровизация» - получасовой инструментальный полет фантазии, зафиксированный в 91-м в тон-студии Останкино. Тоже сохранившийся не иначе, как благодаря вмешательству свыше.

Вот и все. Издатели выпустили на волю доброго печального саунд-джина. А если бы это чудо так и осталось бы в закромах? Даже думать об этом не хочется.





