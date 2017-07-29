«Оркестр Вермишель» «Странник» (Геометрия, 2010)

29.07.2017 16:45, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Продолжаем вспоминать великолепную питерскую формацию – к годовщине смерти её лидера Сергея Щуракова (2007). Последняя пластинка «Оркестра Вермишель» выпущена уже после прекращения существования проекта и то, не сразу. Тут, скорее, действовали морально-нравственные причины. Но лишать народонаселение такого сокровища нельзя: эта музыка, извините за банальность, будет вечной.

Итак, поминальная молитва по главной отечественной формации из славного стана пост-рока и их посмертному альбому. Как же все это криво и нелепо! Лучшие музыканты оставляют нас в самый неподходящий момент, причем в случае с императором «Вермишели» Сергеем Щураковым, особенно по-дурацки и до слез. Врачебная ошибка во время стандартной операции…

Теперь мы знаем, что «Странник» - самый субтильный в эстетическом плане, и, одновременно, самый строгий в смысле построения и организации, практически в иоганн-себастьян-баховских традициях, диск «Червячков». Так по признанию Щуракова переводится с итальянского «вермишели». Зря терять аудиовремя – не про них. Масштабный, на шесть с лишком минут пролог «Расставание» - размеренный лирический марш, где представлен весь набор вермишельных инструментов, от кнопочного аккордеона фронтмена до средневековой мандолины, звучащие через бесчисленные струнные и перкуссию. Кстати, шестиминутный формат – наиболее приемлемый для «Оркестра». В системе «360 секунд» выдержано большинство из вещей сюиты.

Финальный номер с говорящим названием «Возвращение» – жизнеутверждающий кельтский вальс, музыкальная тема, полная надежд и стремлений. Многочисленные участники коллектива и его лидер действительно верили в светлое, полное сложной гармонии будущее. И активно, нажимая на клавиши и терзая струны, работали над его скорейшим приближением. На фотографиях буклета, самого по себе - достойного арт-объекта, сплошь счастливые одухотворенные лица.

Весь музыкальный материал «Странника» - бесценен. Выделить что-то? Пожалуй «Дикий мед», с библейскими мотивами, гармонический сон об Иоанне Крестителе. Утонченная «Гиневер», поп-рок Эпохи Возрождения, написанная флейтистом «Аквариума» Андреем «Дюшей» Романовым. И конечно, заглавная «Странник» - торжественная сарабанда с затейливой мелодикой и, вскипащим девятым валом, хором скрипок.

Финальный релиз Щуракова сотоварищи далеко ушел от рок-канонов, особенно отечественных. С учетом отсутствия текстов, его вообще можно принять за творение какого-нибудь интернационального конгломератаю. Возникает, к примеру, параллель с Tuxedomoon. Пульсирующая «Оркестр королевских пингвинов» пронизана чопорным духом Туманного Альбиона. «Фанданго» – темпераментное испанское настроение с питерским акцентом. «Серебряный экспресс» – этакое, совсем не мрачное, балканское Средневековье. С грациозным мелодическим пунктиром и энергетийной бас-гитарой.

«Теплый очаг», видео-бонус, – подлиннее, под одиннадцать минут. Есть возможность посмотреть, как люди все это творят в реальном времени. Хотя, ощущение иной реальности и даже вовсе нереальности сохраняется. Теперь уже в бесконечности. И еще: прекрасный саунд издания придает его непростой красоте и простой мудрости дополнительный шарм.



